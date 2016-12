Nächster Halt: Heiligenhafen

„FlixBus“ kommt: Warderstadt und Oldenburg erhalten Anschluss an Europas größtes Fernbusnetz

+ © HEILIGENHAFEN24/privat Diese Busse rollen seit gestern regelmäßig durch Heiligenhafen und Oldenburg. © HEILIGENHAFEN24/privat

HEILIGENHAFEN/OLDENBURG -mb- Pünktlich zu Weihnachten hat der sogenannte Mobilitätsanbieter „FlixBus“, der 2015 europaweit 20 Millionen Menschen befördert hat, am gestrigen Donnerstag Heiligenhafen und Oldenburg in sein Streckennetz aufgenommen. Ziel des deutschen Fernbusunternehmens ist es, sein Angebot in kleinen und mittelgroßen Städten auszubauen. Heiligenhafen bekommt mit Kopenhagen, Lübeck und Hamburg drei Direktverbindungen und Oldenburg erhält mit Hamburg, Sittensen und Bremen ebenfalls drei Ziele, die ohne Umsteigen erreicht werden können.

Wer mit dem Bus in die dänische Hauptstadt möchte, bricht an fünf Wochentagen – Dienstag und Mittwoch fährt kein „FlixBus“ von oder nach Heiligenhafen –, jeweils um 10.30 Uhr, vom Wilhelmsplatz in Richtung Kopenhagen auf. Die Fahrt dauert dreieinhalb Stunden. Die Rückfahrt in die Warderstadt startet aus der dänischen Metropole jeweils 15.15 Uhr. Ankunft in Heiligenhafen ist um 18.50 Uhr. Die Fahrten nach Lübeck (55 Minuten) und Hamburg (zwei Stunden) starten jeweils um 18.50 Uhr; Rückfahrt aus Hamburg ist um 8.30 Uhr und aus Lübeck um 9.35 Uhr.

Für Oldenburg (Start und Ankunft am Bahnhof) gilt die gleiche Wochentaktung – dienstags und donnerstags fährt kein grüner Bus mit orangenem Pfeil. Nach Bremen dauert die Fahrt aus Oldenburg beispielsweise 3 Stunden und 25 Minuten und nach Hamburg eine Stunde und 45 Minuten. Zudem bieten die direkt zu erreichenden Ziele Anschlussmöglichkeiten, unter anderem ist dies Berlin, Dresden, Prag und Amsterdam. Zu beachten sind jedoch Wartezeiten für die Weiterfahrt, die teilweise nicht unerheblich sind. So dauert die Fahrt von Oldenburg nach Amsterdam über Nacht nur zwölf Stunden; von Heiligenhafen nach Berlin sind es allerdings über acht Stunden.

André Schwämmlein, Gründer und Geschäftsführer von „FlixBus“ fasst das Vorhaben seines Unternehmens folgendermaßen zusammen: „Heiligenhafen und Oldenburg erhalten Anschluss an Europas größtes Fernbusnetz. Bis zum Frühjahr werden wir insgesamt mehr als 70 neue Halte in Klein- und Mittelstädten in unser Netz integriert haben“.

Das Unternehmen selbst wirbt mit einer komfortablen, günstigen und umweltfreundlichen Möglichkeit zu reisen. Ähnlich wie bei Fluggesellschaften sind Ticketpreise bei „FlixBus“ kontingentiert. So liegt der Fahrpreis von Heiligenhafen nach Hamburg zwischen 11 und 25 Euro. Steigt die Nachfrage, steigen auch die Preise für das Ticket.

Heiligenhafens Touristikleiter Manfred Wohnrade ist vom Angebot überzeugt: „Wir freuen uns, unseren Gästen und Einheimischen eine weitere umweltbewusste Anreisemöglichkeit ohne Auto anbieten zu können. Dass ‚FlixBus‘ sich für einen Haltepunkt in Heiligenhafen entschieden hat, freut uns sehr.“

Bürgermeister Heiko Müller kann der Entscheidung ebenfalls nur Positives abgewinnen: „Wer die Warderstadt besuchen will, oder von hier eine Reise antreten möchte, kann dies nun wesentlich einfacher und komfortabler tun. Ich hoffe, dass das Angebot angenommen wird“, so Müller, der die Entscheidung auch im Hinblick auf die wegfallende Schienenanbindung im Kreisnorden, im Rahmen des Baubeginns zum geplanten Fehmarnbelttunnel, lobte.