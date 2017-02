Binnensee erhält neue Konturen

HEILIGENHAFEN -ft- Mit Hochdruck arbeiten Handwerker zurzeit an der Verstärkung des Steinwarderdammes gegen Hochwassereinflüsse. Dazu werden auf der Binnenseeseite Spundwände gerammt. Die Spundwände sollen dafür sorgen, dass der Steinwarderdamm bei Hochwasser nicht unterspült und in Richtung Binnensee versetzt werden kann. Ursprünglich war der Damm nur zur Befahrung mit Fahrzeugen gebaut, nicht aber als Hochwasserschutzdamm konzipiert worden, sagte HVB-Geschäftsführer Joachim Gabriel auf eine HP-Anfrage.

Die Hochwassersicherung des Steinwarderdammes falle in den Hochwasserschutz. Die Kosten von 150 000 Euro werden vom Land Schleswig-Holstein mit 90 Prozent bezuschusst, sagte Gabriel. Auf der Nordwestseite der Steinwarderdammbrücke sind die Spundwände allerdings wenige Meter weiter in den Binnensee gerammt worden, um einen lückenlosen Anschluss an die neue Binnensee-Nordpromenade zu bekommen. Hier soll dann der neue Fußweg verlaufen, der jetzt vorhandene Fußweg wird zum reinen Radfahrweg umgewandelt. Um den Fußweg auch über das Verschlussorgan zu führen, wird hier eine Fußgängerbrücke gebaut. Im Rahmen der neuen Promenade sollen Fuß- und Radweg völlig getrennt von der Straße laufen. Die Auffahrt zur neuen Fußgängerbrücke am Fluttor und die neue Rampe werden vom Land mit 70 Prozent gefördert, sagte Joachim Gabriel.

Auf Nachfrage, ob man mit den Bauarbeiten im Zeitplan liege, sagte der HVB-Geschäftsführer, dass die gesamte Baumaßnahme Binnensee-Nordufer bis Ende Mai abgeschlossen sein soll. Der Brückenbau über das Verschlussorgan soll schon Mitte März beendet sein. Bis Ende Mai sollen auch die Bänke und Drehliegen an der Promenade stehen und die Dünenlandschaft mit Lagerfeuerplätzen eingeweiht sein. „Wir sind jetzt dabei, den Binnenseestrand zu modellieren, damit schon in den nächsten Tagen Strandhafer gepflanzt werden kann.“