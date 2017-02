Nach 41 Jahren ist Schluss

HEILIGENHAFEN -ft- Mit einer Schweigeminute für die verstorbene Kassenwartin Renate Kühl-Nehring begann die Jahreshauptversammlung des Stadtjugendrings (SJR) in der Mensa der Gesamtschule in der Friedrich-Ebert-Straße. Im Anschluss verkündete die zweite Vorsitzende Petra Kowoll, die die Sitzung leitete, dass der langjährige erste Vorsitzende Klaus Nehring schriftlich seinen Rücktritt erklärt habe. Nehring, der 41 Jahre lang Vorsitzender des Stadtjugendrings war, wohnte der Sitzung nicht bei.

Petra Kowoll, die die Sitzung in Vertretung des 1. Vorsitzenden souverän leitete, machte den Mitgliedern der Jugendgruppen deutlich, dass der Jahresbericht des ersten Vorsitzenden entfallen müsse, da Klaus Nehring nicht anwesend sei und so auch keine Fragen beantwortet werden könnten. Dies gelte auch für die Programmvorschau für die neue Saison – damit sollte sich der neu gewählte Vorstand befassen, sagte Kowoll. Den Tagesordnungspunkt Wahlen hätten sich viele Mitglieder schwieriger vorgestellt. Dank guter Vorarbeit konnte Philipp Hoffmann, der sich für die Christlichen Pfadfinder engagiert, in offener Wahl mit acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen zum neuen ersten Vorsitzenden des SJR gewählt werden. Bei den Wahlen zum zweiten Vorsitzenden gab Petra Kowoll bekannt, dass sie für dieses Amt nicht weiter zur Verfügung stehe. In die gleiche Kerbe schlug Schriftführerin Rita Reininger-Engel, die schon auf der letzten Versammlung das Amt nur kommissarisch für ein Jahr übernehmen wollte. Als die Suche nach einem zweiten Vorsitzenden schon zu scheitern drohte und Stadtjugendpfleger Erik Servadio einspringen wollte, kam die Rettung mit Uwe Kling, der etwas verspätet eintraf und sich nach kurzem Nachdenken bereit erklärte, als zweiter Vorsitzender für ein Jahr einzuspringen.

Klaus Nehring teilte auf HP-Anfrage mit, dass er keine Aufgaben im Stadtjugendring mehr übernehmen werde. Die Foto-AG – und das habe er mit Eltern und Kindern abgesprochen – werde er privat weitermachen. Auch die Stadtwanderungen als Fischer Stüben für Kinder werde er privat weiter anbieten, betonte er. Gründe für seinen Rücktritt nach mehr als vier Jahrzehnten nannte er nicht.