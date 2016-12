Schneller Fahndungserfolg

Überfall auf Taxifahrer in Oldenburg

OLDENBURG -ra- Am Abend des 24. Dezembers wurde ein Kieler Taxifahrer in Oldenburg am Bahnhof von zwei männlichen Fahrgästen ausgeraubt (wir berichteten). Die Polizei-Pressestelle veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf, und bei den Ermittlern der Oldenburger Kripo gingen in den Folgetagen mehrere konkrete Hinweise auf zwei Tatverdächtige ein.

Die beiden 19-jährigen Oldenburger sind polizeilich einschlägig bekannt und wurden von dem Taxinfahrer nach Lichtbildvorlage eindeutig wiedererkannt. Sie konnten von Beamten der Polizeistation Oldenburg am 29. Dezember vorläufig festgenommen werden. Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat für beide Personen Untersuchungshaft beim Haftrichter in Oldenburg. Die Vorführung erfolgte noch am 30. Dezember.