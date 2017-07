Verkehrliche Optimierung gesucht

Verkehrsplaner unterwegs / Stadt will drei Straßenbereiche in Heiligenhafen sicherer machen

Besondere Wachsamkeit ist gefragt: Die obere Bergstraße hat einen Knotenpunkt mit Gefährdungspotenzial.

HEILIGENHAFEN -mb/ft- Bürgermeister Heiko Müller (parteilos) hatte am Dienstag Uwe Wilma und Markus Franke, beide Verkehrsplaner im „Büro Argus“, in die Warderstadt eingeladen, um über die Verkehrssicherheit in drei Bereichen der Stadt zu sprechen.