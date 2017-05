In diesen Branchen sind Job und Familie vereinbar

Sie denken, Kind und Karriere schließen sich aus? Eine Untersuchung zeigt, in welchen Branchen Sie Familie und Beruf wirklich unter einen Hut bekommen.

Wenn aus Paaren eine Familie wird, ändert sich das komplette Leben. Das zeigt sich gerade dann, wenn das Kind krank wird: Liegt Sohn oder Tochter mit Grippe im Bett, muss alles andere zurückstehen. Das gilt natürlich auch dann, wenn beide Elternteile arbeiten.

Deshalb ist es für berufstätige Eltern besonders wichtig, dass sich ihr Beruf mit der Familie vereinbaren lässt, wie auch eine Umfrage des ifd Allensbach von 2013 bestätigt. Aber ist das in der Praxis überhaupt problemlos möglich?

Wie können Unternehmen familienfreundlich werden?

Auch bei Arbeitgebern ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den letzten Jahren ein Thema geworden. Beim Kampf um exzellente Fachkräfte wollen viele mit Familienfreundlichkeit punkten. Aber wie können Unternehmer ihre Firma möglichst familienfreundlich gestalten?

Wie das Karriereportal kununu berichtet, sind bei berufstätigen Eltern vor allem diese Faktoren beliebt:

flexible Arbeitszeiten

Homeoffice

Kinderbetreuung in der Firma

Vereinbarkeit von Beruf und Familie: In diesen Branchen klappt's

Kununu hat Unternehmen in Deutschland auf diese familienfreundlichen Faktoren hin untersucht. Das Ergebnis: Ob Firmen Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und Kinderbetreuung anbieten, hängt stark von der Branche ab, in der sie tätig sind:

Platz Branche Prozent der Unternehmen mit Homeoffice, flexiblen Arbeitszeiten und Kinderbetreuung 1 Versicherung 16,48 2 Forschung / Entwicklung / Wissenschaft 13,31 3 Banken 10,76 4 Chemie 9,84 5 Administration / Verwaltung / Bürowesen 9,31 6 Seminar / Messeanbieter 9,20 7 Energiewirtschaft 9,18 8 Öffentliche Verwaltung 8,79 9 Finanzen 7,47 10 Bildung / Universität / FH / Schulen 7,16 Durchschnitt 5,48

Diese Branchen schneiden in der Untersuchung am schlechtesten ab:

Platz Branche Prozent der Unternehmen mit Homeoffice, flexiblen Arbeitszeiten und Kinderbetreuung 38 Tourismus / Hotel / Gastronomie 2,17 39 Druck / Papier / Verpackung 2,10 40 Sport / Fitness / Beauty 1,82 41 Einkauf / Beschaffung 1,38 42 Handwerk 0,97

Familienfreundliche Unternehmen: Viel Luft nach oben

Bei der Untersuchung fällt auf, dass selbst beim Spitzenreiter "Versicherung" in Sachen Familienfreundlichkeit noch viel Luft nach oben ist. Das empfinden auch viele Familien so: Laut der Umfrage von ifd Allenbach finden nur 17 Prozent der Bevölkerung, dass sich Familie und Beruf in Deutschland gut vereinbaren lassen. Bleibt abzuwarten, ob Unternehmen in dieser Hinsicht noch umdenken werden.

