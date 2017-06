Diese drei Schönlinge aus Bayern kämpfen um das Herz der Bachelorette

Wird sie einem von ihnen am Ende ihre Rose geben? Diese drei Männer aus Bayern kämpfen um das Herz der Bachelorette Jessica Paszka auf RTL.

Am 14. Juni wird die Jagdsaison auf RTL eröffnet: Dann kämpfen 20 schöne Männer um das Herz der Bachelorette 2017, Jessica Paszka (27). Wenn um 20.15 Uhr die Rosen auf RTL endlich wieder vergeben werden, sind auch vier Männer aus Bayern am Start. Wir stellen die Schönlinge vor:

Model Michi (26) aus Augsburg

+ Michi aus Augsburg. © RTL / Arya Shirazi

Der schöne Michi reist um die Welt und verdreht den Frauen auf der ganzen Welt mit seinem Sixpack die Augen. Michi modelt: Laufsteg, Fashion, Shootings – selbst als Unterwäschemodel durfte der smarte 26-Jährige bereits arbeiten. Dabei hat der Vize Mr. Germany 2015 viel mehr zu bieten als nur perfekte Modelmaße: "Ich bin geboren, um echt zu sein. Nicht perfekt." Michi spielt gerne Fussball und wollte eigentlich Profifussballer werden. Bis 2009 spielte der 26-Jährige sogar im Nachwuchskader des FC Augsburg. Nur die richtige Frau hat er bisher nicht gefunden. Wieso? Ganz einfach: Michi hat hohe Ansprüche, wie er gegenüber RTL sagt. Und wenn es mit Jessica Paszka nicht klappen sollte, kann sich der Augsburger immer auf seine Familie verlassen. "Ich bin echt, ich verstelle mich nicht. Und ich suche eine bodenständige, humorvolle Partnerin."

Mediziner Manuel (29) aus Würzburg

+ Manuel aus Würzburg. © RTL / Arya Shirazi

Manuel weiß, was er will: „Ich wollte schon mit 13 Arzt werden." Der bodenständige Wahl-Würzburger spezialisiert sich gerade in der Chirurgie. "75 Prozent meines Lebens macht die Medizin aus", sagt Manuel. Wenn Manuel mal nicht in der Klinik ist, verbringt er gerne Zeit draußen oder widmet sich der Fotografie. Was Manuels Freunde an dem gebürtigen Augsburger schätzen? Seine Ehrlichkeit und Prinzipientreue. Der sympathische 29-Jährige sehnt sich nach einer festen Partnerin auf gleichem Niveau. Er verspricht: "Wenn's eine Frau in meinem Leben gibt, verschiebe ich gerne die Prioritäten!"

Arnold (24) aus Hohenroth in Unterfranken

+ Arnold aus Hohenroth © RTL / Arya Shirazi

Das Küken unter den 19 Männern: der schüchterne Arnold. Arnold hat russische Wurzeln. Der 24-Jährige arbeitet als Werkzeugmechaniker in der Metallindustrie, beschreibt sich als humorvollen, guten Menschenkenner: "Ich beobachte gerne und werde die Bachelorette durchschauen." Arnold geht ins Fitnessstudio, trifft sich mit Freunden in der Shisha-Bar oder verbringt Zeit mit seiner Familie. Doch warum hat es bisher mit der großen Liebe nicht geklappt? "Es dauert, bis ich eine Beziehung anfange. Ich muss mir zu 100 Prozent sicher sein."

Drei schöne Männer aus Bayern - und 17 Mitbewerber aus ganz Deutschland: Nun hat Bachelorette Jessica Paszka die Qual der Wahl. Für wen sich die 27-Jährige entscheidet, gibt es bei der neuen Staffel auf RTL ab 14. Juni 2017 zu sehen. Wer jetzt schon mehr über die schöne Jessica Paszka wissen will: Hier haben wir alle Infos über die Bachelorette 2017.

+ Jessica Paszka (27) © RTL / Arya Shirazi

Rubriklistenbild: © RTL / Arya Shirazi