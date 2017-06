Die Bachelorette 2017: Erste Folge und alle Wiederholungen live im TV und Livestream sehen

Bachelorette Jessica Paszka verteilt auf RTL ihre Rosen. So sehen Sie alle Folgen und Wiederholungen von Die Bachelorette 2017 live im TV und Livestream.

München - Wer darf bleiben, wer darf gehen? Eine hübsche Single-Lady sucht den perfekten Mann fürs Leben und darf Woche für Woche darüber entscheiden, wer ihrem Traumprinzen am nächsten kommt - und wer nicht. Zur Auswahl stehen ihr dafür 20 heißblütige Männer, die mit den Hufen scharren und sich im Muskelvergleich von der Konkurrenz abheben wollen. Am Ende dürfen nur die Männer bleiben, die am Ende des Abends eine Rose von ihrer Angebeteten bekommen haben. Der Rest muss leider seine Koffer packen und die Heimreise antreten. Im Finale entscheidet die Bachelorette dann, welcher Herr ihr Traummann ist.

Die Bachelorette 2017: Das ist Jessica Paszka

Und das ist die Dame, um deren Herz sich die Herren der Schöpfung schlagen wollen: Jessica Paszka (27). Beim Bachelor 2014 hatte die Junggesellin schon mal ihr Glück versucht. Allerdings musste die damals 24-Jährige die Kuppel-Show ohne Single-Mann Christian Tews an ihrer Seite verlassen.

Nun dreht Jessica Paszka den Spieß um und gibt die Bachelorette. RTL hat mittlerweile auch die Männer bekanntgegeben, die eine Rose von ihr wollen: Unter den 20 Kandidaten bei Die Bachelorette 2017 befinden sich Feuerwehrmänner, Lehramtsstudenten, Models und Schornsteinfeger.

Die Bachelorette 2017: Alle Folgen live im TV bei RTL - Die Sendetermine

Am Mittwoch, 14. Juni 2017, startet die neue Staffel von Die Bachelorette auf RTL. Sendestart ist immer zur Prime Time um 20.15 Uhr. Nach der Kuppel-Show läuft immer ab 22.15 Uhr Stern TV.

Wer eine Folge der Bachelorette verpasst hat: In der Nacht auf Donnerstag strahlt RTL immer um 0.30 Uhr die Wiederholung der Sendung vom Mittwochabend aus. Insgesamt stehen im Sommer 2017 sieben Folgen zu je 120 Minuten auf dem Sendeplan. Wir haben bereits alle Sendetermine von Die Bachelorette 2017 zusammengefasst.

Bachelorette 2017: So schauen Sie alle Folgen im Live-Stream

Wie immer bietet RTL allen Zuschauern, die die Sendung nicht am Fernsehbildschirm verfolgen können, einen Livestream als Alternative an. Dazu müssen Bachelorette-Fans einfach auf dem Online-Portal TV NOW nach dem Livestream suchen. Auf diesem Portal kann man die aktuelle Folge von Die Bachelorette als Stream über den Webbrowser auf jedem Computer, Laptop, Smartphone oder Tablet schauen.

Für die Wiedergabe von Live-Streams auf mobilen Endgeräten bietet RTL zudem eine „TV NOW“-App zum kostenlosen Download an. Android-Nutzer finden Sie im Google Play Store, Apple-Kunden auf iTunes. Auf der Seite wird nicht nur das RTL-Programm, sondern auch das Programm weiterer Sender, die zur RTL-Gruppe gehören, zur Verfügung gestellt. Dazu gehören unter anderem VOX, RTL II, RTL Nitro oder n-tv.

Der Live-Stream bei RTL NOW hat allerdings einen Haken: Um ihn zu nutzen, müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren. Danach darf der Streaming-Dienst 30 Tage lang gratis genutzt werden, bevor 2,99 Euro pro Monat fällig werden.

Die Bachelorette 2017: Livestream von RTL nur in Deutschland zum empfangen, aber...

Eine Einschränkung gibt es jedoch im Hinblick auf das Streaming Angebot zu Die Bachelorette 2017. Denn der Live-Stream von RTL bei TV NOW ist nur in Deutschland frei empfangbar, im Ausland leider nicht. Heißt also: Wer im Uralub in Italien oder Spanien ist, wird geblockt.

Doch es gibt eine Möglichkeit, den Live-Stream von RTL zur Bachelorette auch im Ausland aufzurufen. Und zwar indem man das sogenannte „Geoblocking“ umgeht. Hierfür muss man auf seinem Rechner ein VPN (Virtual Private Network) einrichten und sich anschließend eine deutsche IP-Adresse zuweisen lassen. Beliebte Dienste für die Umgehung des „Geoblocking“ sind Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN und Hide My Ass.

Wer einen Live-Stream zur Bachelorette auf einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) schauen möchte: Mit sogenannten Proxy-Apps lässt sich die entsprechende IP-Sperre auch auf den Handheld-Geräten umgehen. Drei der Beliebtesten: VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

Allerdings gibt es Zweifel an der Legalität dieser Methode. Wir haben in einem separaten Artikel zusammengefasst, wie ein Rechtsanwalt diesen Trick aus juristischer Sicht beurteilt.

Die Bachelorette 2017: Wiederholungen im Free TV und online

Wenn Sie die Folgen von Bachelorette nicht live um 20.15 Uhr im Fernsehen verfolgen können, gibt es ein paar kostenlose Möglichkeiten die Sendung in der Wiederholung anzuschauen. Zum einem - wie oben erwähnt - um 00.30 Uhr im Free TV bei RTL, zum anderen online auf TV NOW. In diesem Fall müssen Sie sich nicht zuerst anmelden oder registrieren, sondern einfach nur die gewünschte Folge auswählen und ansehen. Es werden also keine Gebühren für das Streaming fällig. Oft ist es aber der Fall, dass eine Sendung nur bis zu einer Woche nach der Ausstrahlung online verfügbar ist. Danach kann sie nicht mehr abgerufen werden wie es beispielsweise bei den Folgen der letzten Bachelor-Staffel der Fall ist.

Bei TV NOW gibt es - wie bei RTL im TV - Werbeblöcke. Selbst wenn Sie sich nur die Wiederholungen anstatt des Live Streams anschauen, gibt es regelmäßig Werbe-Einschübe. Allerdings können die Folgen auf TV NOW sowohl ganz als auch in Abschnitten angeschaut werden oder Sie können auf die Stelle „vorspulen“, die Sie sich ansehen wollen. Beispielsweise wenn Sie mitten in der Folge abbrechen mussten und später wieder an der gleichen Stelle weiterschauen wollen oder wenn Sie sich nur für die Verteilung der Rosen interessieren.

Bachelorette 2017: Videos und Clips der verpassten Highlights

Falls Ihnen eine gesamte Folge zu lang ist - jede Episode der Bachelorette wird 120 Minuten betragen, zumindest mit Werbeblöcken - können Sie sich am nächsten Tag auch die Highlights der Folge auf RTL anschauen.

Ganz privat: So tickt die neue Bachelorette!

fk