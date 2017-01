Dschungelcamp-Ticker: Das bedeuten die Tattoos der Camper

München - Halbfinale im Dschungelcamp: Welcher Kandidat muss das Regenwaldlager als letztes verlassen, bevor es am Samstag ins Finale geht? In unserem Ticker erfahren Sie es.

Tag 15 im australischen Dschungel - es wird ernst für die verbliebenen Stars Hanka Rackwitz, Marc Terenzi, Florian Wess und Icke Häßler.

Heute findet bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ das Halbfinale statt: Am Freitagabend entscheidet sich, welche drei Kandidaten ins Finale einziehen.

Die große Frage: Wer muss das Camp als letztes verlassen?

+ Heiße Spielchen in Australien: Sarah Joelle und Micaela wissen, wie sie sich die Zeit bis zum Finale am Samstag vertreiben. © Screenshot RTL 20.08 Uhr: Während sich die verbliebenen vier Kandidaten im Dschungel abrackern, langweilen sich die rausgewählten Kandidaten im Hotel Versace. In einem Video räkeln sich Sarah Joelle und ihre Freundin Micaela Schäfer nackt nebeneinander im Hotelbett. Brust an Brust schauen sie in die Kamera und küssen sich. So kann man sich die Zeit natürlich auch vertreiben.

Laut Nacktmodel Micaela ist es dieses Jahr im Dschungel so prüde wie nie. Niemand hätte seine Brüste oder den Po gezeigt. Auf nächtliche Sex-Eskapaden warteten die Zuschauer vergeblich. Mit dem kurzen Nackt-Räkel-Video soll diese Enttäuschung offenbar wieder gut gemacht werden.

19.35 Uhr: Kaum einer der Dschungelcamper hat seine Haut nicht mit ein wenig Tinte schmücken lassen. Icke mit seinen 90er-Jahre Tattoos, Marc Terenzi hat gefühlt keine Stelle mehr am Körper, die nicht tätowiert ist. Doch welche Bedeutung haben die Tattoos?

Florian Wess zum Beispiel hat eine Unterschrift auf seinen Handrücken stechen lassen. Die Idee dafür entstand, als Florian Wess einmal Paris Hilton begegnete und die ihm auf der Hand ihre Signatur hinterlassen hatte. Sein Begleiter in Australien verrät gegenüber RTL Explosiv: Florians Tattoos markieren allesamt besondere Erlebnisse seiner Lebensreise. Darunter auch viele religiöse Motive. Jens Büchner hat sich das Logo von Vox unter einer Karte von Mallorca auf der Schulter. Auf der Karte sind seine Frau und seine drei Kinder markiert. Eines soll eine Fehlgeburt gewesen sein.

Gina-Lisa hat sich sogar direkt vor dem Dschungel tätowieren lassen. Das riesengroße Oberschenkel-Tattoo wurde gerade noch rechtzeitig fertig. Auf ihrer linken Körperhälfte tummelt sich ohnehin so einiges an bunten Bildern: Eine Rose, eine Peperoni, eine Knarre, der Schriftzug „Only God can judge me“ und vieles mehr. Die rechte Körperseite von Gina-Lisa ist übrigens völlig frei von Tinte. Was sie uns damit wohl sagen möchte?

18.22 Uhr: RTL verrät vor Start der vorletzten Sendung noch mehr Details: Anscheinend nimmt es Hanka mit ihren Ängsten nicht ganz so ernst, wie sie immer behauptet: Als Kader Loth das Dschungelcamp verlassen muss, wird sie von der 47-Jährigen spontan umarmt. Wohl als Ausgleich für diese Geste, legt Hanka danach richtig los: Ihr Zoff mit Florian geht in die zweite Runde. Erst als Florian über seien Schatten springt und sich bei Hanka entschuldigt, glätten sich die Wogen ein wenig.

Es ist eine ziemliche Überraschung. „Icke“ steht im Halbfinale von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“. Trotz der Tatsache, dass der Fußball-Weltmeister von 1990 den Eindruck vermittelt, er habe gar keine Lust aufs Weiterkommen. Stellt sich also die Frage, warum Thomas Häßler noch immer im Dschungelcamp 2017 dabei ist.

+ Schafft es Icke Häßler ins Finale? © RTL Zum Halbfinale ändert sich beim Dschungelcamp 2017 nicht viel: Pünktlich um 22.15 Uhr werden Sonja Zietlow und Daniel Hartwich den berühmten Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ rufen und damit den Startschuss zur vorletzten Live-Show geben. So viele „Stars“ sind es aktuell gar nicht mehr, die sich im australischen Regenwald um das Lagerfeuer gruppieren: Hanka Rackwitz, Icke Häßler, Marc Terenzi und Florian Wess sind die Anwärter auf den Einzug ins Finale am Samstag, 28. Januar. Es dürfte die letzte reguläre Sendung des Dschungelcamps 2017 werden, in der nochmal einer der so genannten Prominenten in einer Dschungelprüfung um Sterne kämpfen kann. Und am Ende wird einer seine sieben Dschungelsachen packen müssen. Verschiedene Umfragen sehen Thomas Häßler als wahrscheinlichsten Kandidaten dafür.

Die Dschungelshow ist laut RTL auch im elften Jahr noch überaus erfolgreich. Am Donnerstagabend schalteten insgesamt 5,92 Millionen Zuschauern ein und damit erreichte „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ 6,21 Millionen Zuschauer. Es sahen also eine ganze Menge Menschen dabei zu, als Kader Loth ihre Pritsche räumen musste - was sie selbst wohl mit am meisten überraschte. Ihren großen Auszug wird RTL heute Abend noch ausführlich zeigen.

Hanka Rackwitz hingegen ist immer noch dabei. Anfangs durfte sie sich große Chancen auf die Dschungelkrone ausrechnen. Doch gegen Ende des Dschungelcamps verspielte sie durch ihre nervige Art und ihre vielen Macken einige Sympathien. Wir haben uns bereits Gedanken darüber gemacht, wie die Chancen der letzten Dschungelcamp-Kandidaten auf den Thron und die Krone stehen.

Was am Donnerstag im Regenwald passiert ist, können Sie in unserem Dschungel-Ticker nachlesen.

