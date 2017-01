Dschungelcamp-Ticker: Ex-Mitbewohnerin: So ist Hanka wirklich

Sydney - Tag neun im Dschungelcamp 2017. Einer der zehn verbleibenden Kandidaten muss heute wieder ausziehen. Hier geht es zum Ticker.

Tag Neun im Dschungelcamp 2017: Noch sind zehn Kandidaten im Lager. Fräulein Menke und Sarah Joelle Jahnel sind schon raus.

Stellt sich nun die Frage: Wer fliegt als nächster aus dem Dschungelcamp? Auch am Samstag wird wieder ein Kandidat bzw. eine Kandidatin rausgewählt.

Eine Woche noch bis zum Dschungelcamp-Finale, das am Samstag, 28. Januar, steigt. Die letzten drei verbleibenden Kandidaten kommen ins Finale.

Um 22.15 Uhr startet das Dschungelcamp am heutigen Samstag wieder. Die verlängerte Folge dauert bis 0.00 Uhr.

21.45 Uhr: Gibt hier der alte König dem neuen seinen Segen? Dschungelkönig Menderes drückt Thomas Häßler die Daumen.

21.30 Uhr: Bald geht es los mit Tag 9 im Dschungelcamp. Wie war die Nacht von Honey und Gina-Lisa? Und schaffen es Marc und Jens zu zweit mehr Sterne zu ergattern als die vier Männer am Tag zuvor? Wir sind gespannt.

20.06 Uhr: Was ist dran an Marc Terenzis Vorwürfen an seine Ex-Frau Playmate Myriel Brechtel? Es geht um Kindesunterhalt, Myriel soll das gemeinsame Kind, Bryan Ocean, regelrecht vor die Kamera zerren - am Lagerfeuer wäscht Marc so manch dreckige Wäsche. RTL hat mit seiner Ex-Frau gesprochen, die ist entsetzt und kann nur den Kopf schütteln. Den Kindesunterhalt hat Marc ihr einen Tag vor der Abreise in den Dschungel überwiesen. Davor soll es monatelang Probleme bei den Zahlungen gegeben haben, so Brechtel.

Ob die Höhe des Unterhalts auch dem aktuellen Vermögen und Einkommen des Sängers entspricht, ist laut Myriel Brechtel völlig unklar. Denn: Eine Auskunft über seine finanziellen Angelegenheiten verweigert Marc Terenzi laut RTL beharrlich. Derzeit befindet sich der Pop-Sänger im Insolvenzverfahren. Eigentlich müsste er da seine Einkünfte offen legen. Auch den Vorwurf, seine Ex-Frau zerre das gemeinsame Kind in die Öffentlichkeit kann der Sender entkräften.

Nach Recherche im Archiv konnte RTL nur eine Film-Aufnahme des kleinen Bryan Ocean finden. Damals durfte das Kamerateam ihn aber auch nur von hinten filmen, berichtet der Sender.

19.27 Uhr: Von Anfang an rätseln Fans des Dschungelcamps über das seltsame Verhalten von Hanka Rackwitz. Spielt sie ihre Macken nur oder übertreibt sie? Hat sie am Ende gar keine Störungen und Ängste und versucht sich nur interessant zu machen? Nun hat sich eine Person zu Wort gemeldet, die Hanka schon seit vielen Jahren kennt und wochenlang mit ihr unter einem Dach lebte: Alida Kurras. Hanka und Alida lernten sich im Big-Brother-Container kennen und hielten auch Jahre danach Kontakt. Gegenüber Bunte.de verrät Alida nun: „Sie hat sich null verändert. Das ist genau noch die Hanka, die ich kennen gelernt habe“.

Alida gibt zwar zu, dass es auch damals sehr seltsam gewesen sei, was Hanka im Container alles gemacht habe: „Wenn jemand auf ihrem Bett gesessen hat, ist sie durchgedreht. Oder wenn jemand ihr Besteck angefasst hat. Hanka habe sich auch damals nicht gerne berühren lassen. So schlimm wie heute war es allerdings noch nicht“. Die Tragweite von Hankas verhalten, war Alida lange nicht bewusst: „Mir war nicht klar, dass das Störungen sind“, gibt Alida im Interview zu.

„Das kannst du gar nicht so spielen. Was hätte sie davon?“, meint Alida auf die Frage hin, ob Hankas sich nur für die Kameras so verhält. Auch ein Psychiater bestätigte, dass Hankas Verhalten wohl oft übertrieben, aber sicherlich nicht bloß gespielt sei.

Dschungelcamp 2017: Honey sieht nun ganz anders aus

18.56 Uhr: Eine ziemlich drastische Veränderung hat Alexander alias Honey durchgemacht. Ob ihn Dschungelcamp-Fans heute Abend überhaupt wiedererkennen werden? Der selbsternannte Promi hat einen ziemlich radikalen Schritt gewagt und kurzerhand zum Rasierer gegriffen. Machen Sie sich selbst ein Bild.

17.41 Uhr: Lästerattacke von Jochen Bendel über das diesjährige Dschungelcamp! Bei einer Gala in Berlin schießt Bendel, der selbst bereits im Dschungel war, scharf gegen seine Nachfolger auf der Dschungelpritsche. Dieses Jahr sei es echt „psychomäßig“, echauffiert sich Bendel. „Die packen schon nach wenigen Tagen mit ihren intimsten Geschichten aus“, lästert er weiter und zählt die intimsten Geständnisse der diesjährigen Bewohner auf. „Es ist schon echt krass“, schließt er sein Fazit. Eine Bemerkung kann er sich offenbar nicht verkneifen: „Ich hoffe das RTL nächstes Jahr mal wieder Dschungelcamp mit Promis macht.“

Viele Dschungelcamp-Fans haben bereits 2013 darauf gehofft, dass alles im nächsten Jahr besser wird. 2014 ging dann Jochen Bendel ins Camp. Mit Promis rechnet nun wirklich keiner mehr.

+++ Beinahe hätte es in der Sendung am Freitag auch Honey erwischt: Er stand am Ende zusammen mit Sarah Joelle Jahnel auf der Abschussliste. Aber letztlich riefen doch noch mehr Zuschauer für den Herren an, der mit bürgerlichem Namen Alexander Keen heißt.

+++ Nach wie vor gibt es von einer Kandidatin kaum ein Lebenszeichen:Ex-Soap-Darstellerin und Playboy-Nackedei Micole Mieth bleibt weiter sehr, sehr still. Auch von Ex-Fußballstar Thomas Häßler hört und sieht man noch immer kaum etwas. Sitzen sie ihre Zeit im Dschungelcamp 2017 nur ab, um möglichst schnell rausgewählt zu werden, damit sie die volle Gage bekommen?

Dschungelcamp 2017: Sarah Joelle Jahnel darf ins Hotel „Palazzo Versace“

+++ Sarah Joelle Jahnel winkt nach ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp noch eine Woche Luxus-Urlaub im Hotel „Palazzo Versace“, in dem die Kandidaten und deren Begleiter immer untergebracht sind. Nun kann sie in der Woche bis zum Finale Cocktails am Strand schlürfen oder im 63 Meter großen Pool planschen. Nach einer Woche Entbehrungen und Ekel-Menüs wird sie sich vermutlich auch das kulinarísche Angebot austesten. Es gibt schlimmere Schicksale...

+++ In der Sendung am Samstag müssen Jens Büchner und Marc Terenzi in die Dschungelprüfung. Und die heißt „Sternenfänger“. RTL hat bereits bekanntgegeben, was den beiden Kandidaten heute Abend blüht. Sie müssen hoch über dem Dschungel an Seilen auf Sternenjagd gehen.

+++ Hanka blüht Tag für Tag im Dschungel mehr auf. Ihre Zwänge hat sie mittlerweile ganz gut im Griff. Am Freitag plauderte sie im Camp über ihre Sex-Vorlieben und über ihren bislang letzten Mann. In Deutschland sind derweil wieder Nackt-Fotos von Hanka im Netz aufgetaucht, die erstmals veröffentlicht wurden, als sie im Jahr 2000 bei „Big Brother“ teilnahm. Dann gerieten die Biilder wieder in Vergessenheit - bis jetzt eben.

Dschungelcamp 2017: Am Freitag mit 6,48 Millionen Zuschauern

+++ RTL darf sich wieder über eine starke Einschaltquote freuen: 6,48 Millionen (26,9 Prozent) schalteten am Freitag ab 22.15 Uhr bei der achten Folge „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ein. In der Spitze waren sogar 7,33 Millionen dabei. Damit war das Dschungelcamp die erfolgreichste Sendung des Tages

+++ Was ist das eigentlich los? In der Sendung am Freitagabend hat Gina-Lisa ihren Freund Emir als „Ex“ bezeichnet. Und behauptet, dass er sie geschlagen habe. Emir selbst sieht die ganze Sache anders. „In jeder Beziehung kriselt es mal“, sagte er am Freitag zu RTL. „Mal gucken, was die Zeit bringt. Kommt Zeit, kommt Rat.“ Gina-Lisa hat im Dschungelcamp derzeit nur Augen für Honey.

Dschungelcamp 2017: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Dschungelcamp 2017: Die Ticker zum Nachlesen

