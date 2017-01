Dschungelcamp-Ticker: Gina-Lisa zweifelt an Hankas Ticks

Dungay - Die Zahl der Dschungelcamper schrumpft weiter. Auch am Montagabend musste eine Kandidatin die Gruppe verlassen. Außerdem gibt‘s Neues zum Dschungel-Ausraster. Wir berichten im Live-Ticker.

Tag zwölf im Dschungelcamp 2017: Noch sieben Kandidaten sitzen im australischen Dschungel-Knast fest. Am Dienstagabend wird es wieder einer weniger sein.

Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel, Markus Majowski, Nicole Mieth und Gina-Lisa Lohfink mussten das Feld bereits räumen.

Das Finale des Dschungelcamps findet am Samstag, 28. Januar, statt und wird auf RTL ausgestrahlt.

17.20 Uhr: Ebenfalls bei der Bild aber auch im RTL-Interview nahm Gina-Lisa zu einer vieldiskutierten Frage Stellung: Warum machte sie sich nicht nackig? Ihren Chancen im Camp zu verbleiben hätte dies wohl eher nicht geschadet.

15.08 Uhr: Am Montagabend sahen die RTL-Zuschauer, wie Gina-Lisa rausgewählt wurde. Im Interview mit der Bild sprach sie nun über ihre Zeit im Camp - und was sie von Hanka und deren Zwangsstörungen hält. „Ich habe sie immer in Schutz genommen, weil ich Respekt vor kranken Menschen habe. Auch wenn sie extrem anstrengend war und wirklich krasse Ticks hat“, erzählte die 30-Jährige dem Boulevardblatt. Doch mit der Zeit konnte das Model die seltsamen Angewohnheiten der TV-Maklerin nicht mehr wirklich ernst nehmen. „Ich habe Angst, dass sie das vielleicht doch alles nur spielt.“ Einerseits sage Hanka, sie könne niemanden anfassen, und dann umarme sie wieder die Menschen. „Da sind mir zu viele Widersprüche. Wenn Hanka wirklich nur eine Show abzieht, würde mich das sehr erschrecken.“

14.30 Uhr: Wer wird Dschungelkönig? Wer fliegt kurz vor der Krönung? tz-Autor Jörg Heinrich hat sich darüber mal Gedanken gemacht. Auf tz.de lesen Sie seine Dschungel-Kolumne „Lieber Queen als Keen“.

Dschungelcamp 2017: Markus Majowski vs. RTL - Das sagt der Sender zu den Vorwürfen

13.10 Uhr: Neues vom Majowski-Ausraster: Nach seinen Vorwürfen gegen RTL (“Das war Körperverletzung“) hat der Komiker mittlerweile etwas zurückgerudert. Sein Ausraster sei nur gespielt gewesen, sagte er bei Ankunft im Hotel Versace. Ja, is‘ klar. Dennoch war das Thema für Markus Majowski noch nicht beendet. Gegenüber der Bild sagte er: „Die Produktionsfirma hat das Rohmaterial nochmal gesichtet und mir recht gegeben. Entschuldigen will man sich aber nicht. Das nehme ich zur Kenntnis.“ Ist dem wirklich so? Will sich der Sender nicht entschuldigen, obwohl angeblich Fehler eingestanden wurden? Focus Online hakte bei RTL nach. Die Antwort des Senders: „RTL gegenüber hat Markus Majowski mehrfach auf Nachfrage bestätigt, dass sein Ausbruch am Ende der Schatzsuche gespielt war und er das Ganze als einen großen Spaß empfunden hat. Wir sehen keinen Anlass, abweichende Aussagen öffentlich zu kommentieren.“ Ein Schuldeingeständnis klingt irgendwie anders.

11.46 Uhr: Dass Gina-Lisa nicht genug Stimmen bekam, um im Dschungelcamp zu bleiben, kam am Montagabend etwas überraschend. Doch das Model nahm die Entscheidung der Zuschauer mit Fassung. „Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Das war das schönste Abenteuer in meinem bisherigen Leben und das kann mir niemand mehr nehmen.“ Früher hatte die 30-Jährige stets die Meinung vertreten, nie am Dschungelcamp teilnehmen zu wollen. Doch das änderte sich. „Obwohl ich davor immer gesagt hab: ‚Das mach‘ ich nicht‘, bin ich jetzt so dankbar, dass ich dabei war.“ Von RTL auf ihren emotionalen Ausbruch bei Nicole Mieths Auszug angesprochen, sagte sie: „Als Nicole gegangen ist, war ich total überrumpelt von meinen Gefühlen, weil ich sie so lieb gewonnen habe. Aber jetzt sehe ich sie ja wieder.“ Was Gina-Lisa als erstes machen wird, wenn sie zurück ins Hotel kommt? „Als erstes werde ich meinen Manager in den Arm nehmen. Ganz besonders freue ich mich auch auf Nicole und die anderen Kandidaten. Die sind bestimmt alle ganz fresh und gestyled.“

9.44 Uhr: RTL hat einen Grund zum Feiern: Die Zuschauer haben das Dschungelcamp offenbar noch nicht satt. Am Montag konnten die Dschungel-Camper rund 6,57 Millionen Zuschauer auf ihre Seite ziehen. Ob Honey der Grund dafür ist?

Montag wird wohl unser neuer Lieblingstag: 6,57 Millionen Zuschauer für den Dschungel. 36,7 % Marktanteil bei 14-59. #ibes — RTL.de (@RTLde) 24. Januar 2017

9.30 Uhr: Er war so ruhig, doch RTL hat es nun endlich geschafft Dschungelcamp-Bewohner Thomas Häßler explodieren zu lassen. Im Detail geht es um gebrochene Regeln und Strafen für die Camp-Bewohner. Thomas Häßler muss seine Zigaretten und seine Luxusgegenstände abgeben. Im Dschungeltelefon rastet Häßler aus: „Wenn ich die nicht wiederkriege, reiß ich den ganzen RTL-Laden kurz und klein.“ Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen.

Das geschah an Tag elf im Dschungelcamp 2017

23.40 Uhr: Das müssen wir jetzt erst einmal sacken lassen. Hier gibt es Tag elf in der ausführlichen Zusammenfassung.

23.38 Uhr: Positiv ist natürlich für die Rausgevotete: Das Wiedersehen mit Nicole Mieth dauert nicht allzu lange an.

23.34 Uhr: Jetzt aber: Gina-Lisa muss gehen! Das ist eine faustdicke Überraschung.

23.31 Uhr: Wer ist in der engeren Auswahl? Jens und Gina-Lisa sind Rauswurf-Kandidaten. Kader, Hanka, Marc, Florian, Honey und Thomas bleiben drinnen.

23.30 Uhr: Erhobener Zeigefinger von Lehrerin Zietlow. Kader ist der Meinung, gegen keine Regeln verstoßen zu haben. „Ich kannte die nämlich nicht.“ Badumtsss.

23.29 Uhr: Zurück im Dschungel. Die Spannung steigt!

23.22 Uhr: Einmal durchschnaufen und Werbung.

In der Werbepquse können sich die Ohren von Hankas schrecklicher Stimme erholen #ibes — Jenni Hall (@Jennepina) 23. Januar 2017

23.21 Uhr: Und so balgen sich die Kandidaten um die Anrufe der Zuschauer. Jetzt wirds spannend!

23.19 Uhr: Kader will mit ihren überragenden sozio-psychologischen Skills beruhigen. Hanka und sie kommen mit der direkten Terenzi-Art nicht zurecht. Letzterer bekommt vollkommen un-opportunistischen Support von Honey. Und schon kriegt der eine vor den Bug. „Red doch für dich und nicht für Marc“, wirft ihm Hanka entgegen.

23.18 Uhr: Diskussion am Lagerfeuer. Marc hat langsam die Hanka-Faxen dicke. Sie droht wiederholt mit dem Abbruch und er so: „Who cares?“ Da ist einer aber gar nicht mehr so diplomatisch wie bislang. Hachja, was wäre IBES ohne Beef.

23.15 Uhr: Thomas droht wegen dem Kippen-Embargo sogar, den Laden kurz und klein zu hauen. Er bittet RTL um Nachschub. Die Antwort ist aber nix gibt‘s.

23.13 Uhr: Hanka will nicht auf ihre Frischhaltedose verzichten. „Ich muss gehen, wenn ich die nicht habe.“ Dafür sind die anderen bereit, ihr Opfer zu bringen. Dann raucht Icke halt seine Kippen in zehn Minuten weg. Er ist aber natürlich auch nicht glücklich über die Strafe und denkt laut ans Aufhören.

#ibes, wo ein Fußballweltmeister sich aufregt, seine Kippen abgeben zu müssen. Genau mein Humor. — Ferenc Cole (@captnkaposzta) 23. Januar 2017

23.11 Uhr: Schluss mit Happyhappy. Jetzt wirds ernst! Gina-Lisa liest ihren Mitstreitern einen bösen Brief vor. Die haben nämlich unerlaubt Kippen getauscht, Mikros abgelegt, sind solo aufs Klo gegangen und haben sich bei der Prüfung abgesprochen. Deswegen trifft es die Raucher hart und den Rest noch härter. Die Stars haben zehn Minuten, 15 Luxusartikel und sämtliche Zigaretten abzugeben.

23.09 Uhr: Jubel, Begeisterung, Konfetti im Camp! Essen is coming.

23.07 Uhr: Bei so einer überzeugenden Vorstellung müssen bei der Rückkehr ins Camp gar keine alternativen Fakten präsentiert werden.

23.06 Uhr: Fünf Sterne haben sie eingefahren. Whooop!

23.05 Uhr: Der Blick von Honey als er kurz vor dem Abschluss ist: Unbezahlbar. Und die Freude über das Erreichen des Ziels ist umso Größer. Als er zu Marc rennen will, bleibt er aber erstmal an der langen Leine hängen. Die Umarmung ist dafür umso inniger. Bromance incoming!

23.04 Uhr: Zu guter Letzt muss er über eine Wippe balancieren. Im Millimeter-Tempo geht es vorwärts. Auch Marc Guardiola gibt an der Seitenlinie, ääh dem Sitz alles.

23.03 Uhr: Als Honey das Netz verlassen will brizzelt es wieder zwei Mal. Die Konsequenz: Erst Maden, dann Melasse auf Marc. MMM...

23.02 Uhr: Als Nächstes muss er über ein wackeliges Netz. So konzentriert war er vermutlich das letzte Mal bei der theoretischen Führerscheinprüfung.

23.01 Uhr: Den Teil bringt Honey stark hinter sich. Er hat schon drei Sterne erspielt!

23.00 Uhr: Vollkommen unhämische Nachfragen zu Marcs Zustand im Zeichen von Strom-Schocks und Ungeziefer-Regen werden mit amerikanischer Coolness geblockt. Und weiter geht die wilde Fahrt in Ultra-Slowmo zwischen Stangen durch.

22.58 Uhr: Weiter geht‘s in Down under. Ein paar Zietlowsche Pate-Imitationen später die Schalte wieder zurück zur Prüfung.

22.49 Uhr: Vor der Werbung ein Blick ins Camp: weil die Stars wiederholt gegen Regeln verstoßen haben, müssen sie insgesamt 15 ihrer Luxusartikel abgeben. Heißt: Eine(r) darf sein Lieblingsteil behalten. Hanka scheint da eher keinen Bock drauf zu haben. Daraus folgt natürlich jede Menge Beef. Mehr gibts nach der Werbung!

Icke wird hässlich, wenns um Kippen geht #ibes — Lee Bido (@octaveparango_) 23. Januar 2017

22.47 Uhr: Erster Abschnitt gemeistert! Doch Honey freut sich so sehr, dass es einen Schlag für Marc gibt. Und Zeuch von oben. Die Ausrede: „Ich dachte wir machen Pause dazwischen.“ Dann geht‘s weiter und schon wieder berührt Honeys kleiner Draht die große Stange. Brrrrz. „Son of a bitch!“

22.45 Uhr: Hochspannung beim ersten Abschnitt, der ist aber vergleichsweise einfach. Honey muss zwei Stufen hoch und wieder runtersteigen. Unter der gefühlvollen Anleitung von Marc ist das natürlich easy going!

22.44 Uhr: Die Twitter-Gemeinde wünscht sich derweil einen Rollentausch. Stromschläge und Ungeziffer hat ja wohl vor allem Honey verdient! Der hat derweil kein Problem mit dem Känguru-Kostüm.

22.41 Uhr: Die Regeln kurz zusammengefasst: Die Drähte dürfen einen weiteren Draht oben nicht berühren, sonst gibt es 1. einen Stromschlag und 2. Ungeziefer von oben für Marc. Jede Menge Sterne können hier erlangt werden.

22.40 Uhr: Die Moderatoren haben sich für „Money“ was schönes ausgedacht. Für Alexander Keen gibts einen Känguru-Anzug und für Marc einen Thron auf dem er Platz nehmen darf. Die Prüfung hört auf den Namen „Unter Strom“ und Honey muss mit dem Anzug und zwei Drähten auf seinem Kopf einen Parcurs meistern.

22.38 Uhr: Marc ist im besten Denglisch grundoptimistisch. Haben sich auf jeden Fall beide was vorgenommen.

22.37 Uhr: Die Ansage ist klar: Sterne sollen rangeschafft werden und zwar um jeden Preis.

22.34 Uhr: Und es sind: Honey und Marc! Ersterer stellt sich auch selber auf. Er will was gutmachen. Gina-Lisa verkündets den Stars und macht beiden Mut. „Ihr schafft das, Ihr haltet zusammen, Ihr seid ein Team.“

22.33 Uhr: Zwei Stars müssen heute zur Prüfung ran. Marc ist ein beliebter Gesandter und überraschenderweise auch Honey (Gina-Lisa: „Damit er sich beweisen kann.“ Schau mer mal.

22.30 Uhr: Gibt dann doch noch jede Menge Umarmungen (außer für Honey wer hätte es gedacht) und dann - Trommelwirbel - rennt sie in den Baum hinein. Wo sind die Explosionen wenn man sie braucht! Als Erstes geht es übrigens zum Burgerladen. Fast Food hat ihr offenbar am meisten gefehlt.

Zusammenfassung: Nicole ist draußen genau so langweilig wie im Camp #ibes — Hilde de Blemish (@H_de_Blemish) 23. Januar 2017

22.28 Uhr: Rückblick auf gestern: Nicole Mieth musste ja bekanntlich das Camp verlassen. Vor allem Gina-Lisa ist entsetzt. „Sie ist so ein toller Mensch, bei ihr stimmt einfach alles.“ Und die Scheidende bleibt bei all den Tränen gaaanz cool. Sie tut es für ihre Dschungel-Busen-Freundin.

22.27 Uhr: Und auch das Moderatoren-Duo trauert um „Jürgen die Fliege“.

22.25 Uhr: Und da ist direkt der erste Hanka-feste Skandal. Darf nämlich niemand den Fliegen weh tun. Vor allem nicht Honey. Na wenn da nicht jemand aus einer Fliege einen... naja Sie wissen schon macht.

22.23 Uhr: Der Geschmähte will „über den Dingen stehen“ und nimmt sich vor, sein Arroganto-Image abzulegen. „Zwischenmenschliches ist echt komplex.“ Oh, really? Nachtragen will er es seinen Mit-Dschunglern aber nicht.

22.21 Uhr: Das war von Honey mit Sicherheit gedacht, um die Wogen etwas zu glätten. Marc macht sich ab auf in sein Bett.

22.19 Uhr: Marc ist der Meinung, dass das Team im Vordergrund stehen sollte und hat etwas gegen die Diskussionen. Für Honey ist das aber nur Gerede. „Hanka ist für ihn zum Bleistift eine falsche Schlange.

22.18 Uhr: Kriegsvergleiche von Zietlow und Hartwick. Naja im Moment herrscht ja eher kalter Frieden. Dafür gibts jetzt deepes Lagerfeuergerede zwischen Honey und Marc.

22.17 Uhr: Auch in der Anmoderation geht es natürlich um Honey. Soweit so unüberraschend.

22.15 Uhr: Drama Baby! Im Vorspann geht es zu wie in einem Hollywood-Blockbuster. Naja ohne die Explosionen und die Stars halt. Dafür gibt‘s aber die Andeutung eines Honey Ends.

22.10 Uhr: Heißer Teaser von Sonja Zietlow: „Nicole Mieth rennt gegen einen Baum.“ Na da fall ich doch vor Vorfreude gleich vom Stuhl!

21.30 Uhr: In einer dreiviertel Stunde geht es los. Wenn das wirklich die Prüfung wäre, wäre vielleicht mal eine IBES-Unterhaltung der dritten Art geboten:

20.45 Uhr: Nicole Mieth ist seit gestern bekanntlich im Rennen um den Dschungel-Thron raus. Das hindert sie aber nicht daran, die ihr gegebene Öffentlichkeit zu nutzen. Am Montag gab sie gleich zwei Interviews.

19.45 Uhr: Hat der beliebte Camp-Arzt Dr. Bob ein Drama verhindert? Er fing vor dem Dschungelcamp zwei hochgiftige Tiere ein - und rettete so wohl den Kandidaten das Leben.

19.00 Uhr: Wollten Sie nicht auch schon immer wissen, womit genau eigentlich die Promis belohnt werden, wenn sie zum Dschungelkönig gewählt werden? Wir haben bei RTL mal nachgefragt.

18.30 Uhr: Noch acht Kandidaten verweilen im Dschungel-Knast von RTL. Einer, der am Samstag das Feld räumen musste, machte dem Sender nach seiner frisch gewonnenen Freiheit schwere Vorwürfe: Markus Majowski. Der Komiker warf RTL vor, seinen Ausraster provoziert zu haben. „Das war Körperverletzung“, schimpfte er nach seinem Auszug gegenüber der Bild.

18.00 Uhr: In der Sendung am Sonntag hieß es: Alle gegen Honey! Warum? Der Kandidat hatte sich geweigert, an der Dschungelprüfung „Dschungel-Grausstellung“ teilzunehmen, weil sein Hals zu dick sei. Das gefiel einigen seiner Mitstreiter überhaupt nicht. Was am Sonntag sonst noch alles in der Sendung geschah, können Sie in dieser Zusammenfassung nachlesen.

