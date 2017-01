Dschungel-Ticker: Das machen die Ex-Camper

München - Fünf Dschungelbewohner sind noch im Camp. Doch was machen eigentlich die ausgeschiedenen Kandidaten wie Markus Majowski oder Sarah Joelle? Die Antwort gibt es bei uns im Live-Ticker.

Tag 14 im australischen Regenwald: Heute entscheidet sich, welche vier Kandidaten um den Einzug ins Finale kämpfen.

Jens Büchner, besser bekannt als Malle-Jens, musste das Camp zuletzt verlassen.

Trifft es heute Kader Loth, Florian Wess, Hanka Rackwitz, Icke Häßler oder Marc Terenzi?

20.55 Uhr: Kader Loth und die Buchstaben werden wohl keine Freunde mehr: Bei der Prüfung am Mittwoch mussten die Dschungelbewohner gemeinsam sechs Wörter buchstabieren. Doch am Ende lagen sie nicht einmal richtig. Bei dem Wort „Polygamie“ beispielsweise lässt Kader einfach das „Y“ unter den Tisch fallen und kommt so auf „Polgamie“. Das war natürlich falsch. Doch auch ihre Mitstreiter konnten nicht einen Begriff richtig buchstabieren. Damit gab es am Ende keinen Stern für die Camper.

Für Kader war es aber nicht der erste Fehlschlag im Buchstabieren. Vor Jahren versuchte sie sich in Sat1 bereits an dem Wort „Vorstadtcasanova“. Sehen Sie selbst, was daraus wurde:

20.20 Uhr: Was machen eigentlich die Promis, die das Camp schon verlassen haben? Sarah Joelle beispielsweise verbringt ihre Nächte auf Yacht-Partys und räkelt sich tagsüber am Pool im Fashion Hotel „Palazzo Versace“. Da könnte man ja glatt neidisch werden:

Markus Majowski twittert da lieber ganz viele lustige Videos, liest Gedichte und aktualisiert sein Twitter-Profil:

Und Nicole Mieth versucht mit solchen Model-Fotos ihre Karriere in Schwung zu halten:

20.05 Uhr: Unser Kolumnist hat sich Gedanken zum Dschungelcamp gemacht und sie unter dem Motto „Endlich Schluss mit Inselgewinsel“ aufgeschrieben. Bitteschön:

„Ich bin ein Stahr, hohlt mich hier raus!“ Unter diesem Motto bewiesen die RTL-Knackis jetzt, dass zu ihren reichhaltigen Defiziten auch die deutsche Rechtschreibung zählt - von Orthografie ganz zu schweigen. Und das kam so: Das Restgrüppchen musste die Würge-Challenge absolvieren, die Bronchien-Honey im Rahmen eines Nahtod-Erlebnisses verweigert hatte. Bei dieser Prüfung traf „Getier“ auf „Buchstabier“. Tausende bedrohlicher Insekten und 26 noch viel bedrohlichere Buchstaben sorgten für blanken Horror bei Kader, Icke & Co., die gefährliche Wörter wie „Fäkalsprache“ unfallfrei wiedergeben sollten. Doch da half kein Alpha-beten. Icke Häßler erfand die „Väkalsprache“ und bewies, dass man’s als Vußballweltmaister nicht leicht hat im Leben. Fersager!

Fersager!

Der Grundschulabsolvent klopfte sich trotz null Sternen auf die Schultern: „Wir können stoltz auf uns sein!” Maklerin Hanka, die sich als Einzige nicht verbuchstabierte, giftelte: „Legasthenikertruppe!“ Sie scheint des -Lesens und Schreibens mächtig zu sein, was dem Rest der RTL-Geiseln zunehmend unheimlich ist. Wie macht die das bloß, dass die so schlau ist? „Wir sind alle durch Hanka gestraft“, seufzte Kader, deren Made-up (lange keinen Maden-Witz mehr gemacht) nach wie vor so bombenfest sitzt wie der Haarhelm von Ursula von der Leyen beim Truppenbesuch in Mali. Offenbar färbt sie mit Ruß nach, die olle Schwarzmalerin.

Und sonst? Malle-Jens ist raus, endlich Schluss mit Insel-Gewinsel! Honey feierte mit einem Roland Kaiserschen Ich lieb mich ein letztes Mal frohgemut Abschied. Im Hotel traf er auf Gina-Lisa. Das Gespräch lief etwa wie folgt. „Honey, alle sagen, dass du eine Pfeife bist. Stimmt das?“ „Nein, Gina-Lisa, ich bin doch dein Honey.“ „Gut, dann hab ich dich wieder lieb.“ Ach, Gina-Lisa, du armes Ding mit dem ungesunden Menschenverstand. Warum fertraust du immer den Valschen?

Dschungelcamp 2017: Die ersten Szenen von Tag 14

19.30 Uhr: An Tag 14 wird die Stimmung unter den Bewohnern merklich schlechter. Das gab RTL auf seiner Homepage schon vorab bekannt: Zuerst pampt Florian los, als Kader schmutziges Geschirr wegräumen will und dann schaltet sich auch noch Hanka mit ein. "Du gehst auf die 50 zu und benimmst dich wie eine Zwölfjährige", meint der Blondschopf zur TV-Maklerin. Ihn stört es, dass sich Hanka an keine Regeln hält.

Auch mit Kader geht er nicht zimperlich um. Als die zu ihm sagt, dass er seinen „Schönheitsschläfchen“ halten solle, entgegnet er nur: „Mach mal ein Schläfchen: das hört sich ‚Asi‘ an. Das sagt man nicht.“ Da liegt der Streit wohl vorprogrammiert.

19.10 Uhr: Zwischen den beiden Männer-Models Nico Schwanz und Honey soll es eine handfeste Auseinandersetzung gegeben haben. Die Freundschaft ist jetzt wohl erstmal auf Eis. Wie es zu dem Streit gekommen sein soll, erfahren Sie hier.

Dschungelcamp 2017: Jens hat ordentlich abgespeckt

18.55 Uhr: Am Mittwoch wurde Jens Büchner rausgewählt. Er hätte noch gerne länger gemacht im Camp. Dem Nachrichtenportal bild.de verriet er jetzt, dass der Dschungel auch viel Positives für ihn hatte: „Das Gute ist, dass ich neun Kilo abgenommen habe.“ Als er wieder in Freiheit war, hat er natürlich erst einmal seine Frau auf Mallorca angefunkt, „noch bevor ich etwas gegessen oder die Klamotten gewechselt habe. Sie hatte unsere schlafenden Zwillinge auf dem Arm, das war wunderschön.“

Auch über Hanka Rackwitz verrät Jens einige Neuigkeiten. Das Verhältnis war nämlich nicht so angespannt, wie viele vermuten wollen: „Am Anfang ja. Da ging sie mir auf den Sack. Zum Schluss ist sie mir aber ans Herz gewachsen. Ich fand es wirklich sehr mutig von ihr, mit diesen irren Ticks in den Dschungel zu gehen.“

18.18 Uhr: Es ist der letzte Tag im Dschungelcamp vor dem Halbfinale am Freitag. Es bleibt spannend in Australien: Wer darf bleiben? Wer muss gehen? Heute werden wir es erfahren.

Dschungelcamp 2017: „Weicht nicht von selbstinszenierten Klischees ab“

„Bei den Dschungelprüfungen und den Abläufen der Tageszusammenfassungen fehlten Innovationen.“ Das findet die Medienwissenschaftlerin und erklärte Dschungelcamp-Expertin Joan Kristin Bleicher von der Uni Hamburg kurz vor dem großen Finale des Dschungelcamps 2017 am Samstag. „Einzelne Kandidaten wurden den Erwartungen der Zuschauer nicht gerecht. Dazu zählte etwa Nicole, bei der ich schon fast an ein Schweigegelübde glaubte“, sagt Bleicher über Schauspielerin Nicole Mieth. Und: „Es gibt dieses Jahr wenig unbekannte Seiten der Stars zu entdecken.

Mallorca-Jens beispielsweise, der nun auch schon ausziehen musste. „Er weicht nicht von seinen selbstinszenierten Klischees ab.“ Dabei zog der schon nach wenigen Tagen seelisch blank, erzählte am Lagerfeuer von einem Selbstmordversuch, von seinen Zwillingen, die eigentlich Drillinge waren und schließlich auch noch von einer fälschlicherweise diagnostizierten Lungenkrebs-Erkrankung.

Das ganz große Echo produzierte dieser Seelen-Striptease aber irgendwie nicht, ebenso wenig wie die Drogengeschichten von Florian Wess und Hanka Rackwitz. Dazu passt auch, dass die Quoten bislang ein bisschen schlechter waren als im vergangenen Jahr. 2016 schalteten im Schnitt 7,1 Millionen Menschen ein, in diesem Jahr waren es bei den bisherigen zwölf Folgen nach Angaben von RTL durchschnittlich 6,62 Millionen bei einem Marktanteil von 27,7 Prozent. In der RTL-Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei immerhin 35,9 Prozent.

Richtig Schwung in die Hängematten kam erst nach mehr als einer Woche, als Honey mit Verweis auf seinen dicken Hals und eine Bronchitis eine Dschungelprüfung verweigerte, dabei (so sah es sogar die ihn stets anhimmelnde Gina-Lisa Lohfink) diabolisch lächelte und seine Mitbewohner gegen sich aufbrachte. „Grinsemann“ nennt ihn Anja Rützel bei „Spiegel Online“ und schreibt „das lebende Lachgummi, der Mittelstrahler, das Schmunzelstilzchen“ oder „Bleckbaron“.

Dschungelcamp 2017: „Jetzt zeigen alle ihre wahren Fressen“

Wie auch immer man zu dem nun leider ausgeschiedenen Honey stehen mag - der Sendung hat er gutgetan. „Dank des stark reduzierten Engagements von Honey in den Dschungelprüfungen steigerte sich der Unterhaltungswert des Konfrontainment“, formuliert es Joan Bleicher. Rackwitz sagt da mit Blick auf den Niedergang der am Lagerfeuer ausgesungenen Großfamilie deutlicher „La Familia am Arsch“. Und Kader Loth, spätestens jetzt die weise große Dame des Reality-Fernsehens, fasst ungerührt zusammen: „Jetzt zeigen alle ihre wahren Fressen.“ Außerdem fantasiert sie von Hammer, Kettensäge und was sie damit tun könnte. Unerreichbar ist die Dschungelkrone für sie nicht.

Mit Terenzi und Rackwitz gelten inzwischen allerdings zwei Teilnehmer als Favoriten für den Platz auf dem Dschungel-Thron, die zu Beginn wahrscheinlich niemand so richtig auf dem Schirm hatte. „Ich denke, dass Hanka Rackwitz viele Sympathien besitzt“, sagt Bleicher. „Auch Marc Terenzi inszeniert sich selbst als fürsorglich.“

Die „BildSportwetten“ sehen die beiden laut Wettquoten ebenfalls deutlich vorne. Dahinter - das ist eine noch größere Überraschung - Florian Wess, den RTL in Ermangelung einer anderen Berufsbezeichnung einen „It-Boy“ nannte und der sich im Camp bisher überraschend reflektiert, bissig und (mit Ausnahme seines nervigen „High Class“-Ausrufes) wenig aufmerksamkeitsheischend zeigte.

Highlights gab es natürlich auch in diesem Jahr, wie Bleicher betont: „Honeys dauerhaftes Grinsen löste breitenwirksame Hassattacken aus. Die diversen comedyreifen Einlagen von Kader Loth („Wollen wir ihn umbringen, gleich oder später?“), Hankas esoterische Waldspaziergänge und das wunderbare Denglisch von Marc Terenzi.“

