Verrät dieses Foto bereits, dass Jessica Paszka weiterhin Single ist? 

Ist die Bachelorette Jessica Paszka nicht verliebt? Hat es nach dem Ende der aktuellen Staffel nicht gefunkt? Neue Fotos heizen die Gerüchte an.

Marbella - Am Mittwoch entscheidet sich bei der Bachelorette (20.15 Uhr auf RTL), wer das Herz von Jessica Paszka (27) erobert hat. Nach der letzten Ausgabe steht bereits fest: Favorit Sebastian Fobe (32) wird es nicht sein.

+ Wem gibt Jessica Paszka die letzte Rose? © MG RTL D

Doch egal, wer die letzte Rose bekommt: Ist Jessica trotzdem wieder Single, hat sich aus dem Gewinner der Bachelorette-Staffel keine neue Liebe entwickelt? Es sieht ganz danach aus, wenn man den Text eines neuen Fotos von Jessica Paszka wörtlich nimmt. Jessica zeigt sich mit einem weißen Hund im Arm, knuddelt den Vierbeiner herzlich. Stutzig macht die Fans aber der Text nebn dem Schnappschuss. Die 27-Jährige schreibt: „Nur deiner Treue bin ich mir sicher.“ Klingt, als wäre Jessica Paszka wieder enttäuscht worden. Was meint die Frau, die im Playboy alle Hüllen fallen ließ, bloß damit?

Nur deiner Treue bin ich mir sicher Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 21. Jul 2017 um 6:46 Uhr

Hat es nach dem Ende der Bachelorette-Staffel, das längst abgedreht ist, etwa nicht gefunkt? Ein weiteres Foto, das Jessica am Samstag veröffentlichte, stützt diese These der Fans, die unter den Fotos wild spekulieren. Einige sind sicher: Die Bachelorette ist weiterhin Single. Im Blumen-Bikini posiert die 27-Jährige am Strand, im Hintergrund ist ein aufblasbarer Flamingo zu sehen. Auch bei diesem Foto textet die Bachelorette zweideutig: „The Flamingo is watching me. Zwischen uns hat es gefunkt.“ Und zwischen dem Bachelorette-Gewinner etwa nicht?

The flamingo is watching me Zwischen uns hat es gefunkt #summer #vibes #enjoying Ich liebe den Sommer ☀️ Wie genießt Ihr das Wochenende ? Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 22. Jul 2017 um 7:35 Uhr

Was genau Jessica Paszka ihren Fans damit sagen möchte, ließ die 27-Jährige geschickt offen und heizt die Spekulationen zum Staffel-Finale am Mittwoch damit weiter an. Gegen die Neugier hilft also nur einschalten - Mittwoch, 20.15 Uhr auf RTL.

mk