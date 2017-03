„In aller Freundschaft“ geht weiter: 126 neue Folgen bis 2020

Die beliebte TV-Serie "In aller Freundschaft" wird noch bis mindestens 2020 fortgesetzt.

Leipzig - Kein Ende in Sicht: Fans der erfolgreichen Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ bekommen drei neue Staffeln Nachschub.

Die Dreharbeiten für die insgesamt 126 Folgen starten in diesem September und dauern bis August 2020, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag mitteilte. Die Ausstrahlung beginnt 2018. Der MDR-Rundfunkrat hat der Fortsetzung zugestimt. Die Serie aus der fiktiven Sachsenklinik in Leipzig ist jeweils dienstags um 21.05 Uhr im Ersten zu sehen. Regelmäßig schalten dann mehr als fünf Millionen Zuschauer ein. Der durchschnittliche Marktanteil lag 2016 bei 17,5 Prozent.

Auch für die neuen Folgen über die Patienten, Ärzte und andere Mitarbeiter des Krankenhauses zeichnet die Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft verantwortlich. Gedreht wird in den Studios der Media City Leipzig sowie an Originalschauplätzen in und um Leipzig.

dpa