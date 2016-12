„Rogue One“ bleibt Nummer eins in Deutschland

„Star Wars“-Ableger dominiert Kinocharts

+ © Film Frame ILM/Lucasfilm/Disney/dpa Kinostart - "Rogue One: A Star Wars Story" © Film Frame ILM/Lucasfilm/Disney/dpa

Baden-Baden - Vor genau einem Jahr füllte „Star Wars 7“ zwischen den Jahren die Kinosäle. Auch in diesem Jahr liegt ein Ableger der Reihe an der Spitze der Kinocharts.

Der neue Stars-Wars-Film hat auch an Weihnachten die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts behauptet. 450 215 Besucher sahen „Rogue One: A Star Wars Story“ in der Regie des Briten Edward Gareth, wie Media Control am Dienstag mitteilte. Damit überschritt das Weltraummärchen die Marke von 1,8 Millionen Besuchern in Deutschland. Auch in den USA bleibt der Film Nummer Eins der Kinocharts.

Nach vorläufigen Hochrechnungen des „Box Office Mojo“ vom Dienstag spülte der Film von Regisseur Gareth Edwards an seinem zweiten Wochenende über die Feiertage allein in Nordamerika rund 96 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) in die Kinokassen. Auch bei den Kritikern kam der Film gut an.

Südsee-Abenteuer „Sing“ auf Platz zwei

Auf Platz zwei in Deutschland folgt erneut „Sing“. Für die tierische Castingshow von Regisseur Garth Jennings begeisterten sich 164 028 Zuschauer zwischen Donnerstag und Sonntag im Kino. Neueinsteiger „Vaiana“ schafft es mit 160 073 Zuschauern auf Platz drei. In dem Südsee-Abenteuer von Disney will die mutige Häuptlingstochter Vaiana ihre Insel mit Hilfe des Halbgottes Maui vor dem Untergang retten.

„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ rutscht mit 95 646 Besuchern auf die Vier ab. Den Film aus dem Harry-Potter-Universum haben mittlerweile fast drei Millionen Kinobesucher in Deutschland gesehen.

Immerhin ein deutscher Film in den Kinocharts

Regisseur Simon Verhoeven steht mit „Willkommen bei den Hartmanns“ auf dem fünften Platz (79 671 Zuschauer). Die Gesamtbesucherzahl der Flüchtlingskomödie nähert sich ebenfalls schon der Drei-Millionen-Marke.

dpa