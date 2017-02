Sagten die Simpsons Lady Gagas Auftritt beim Super Bowl voraus?

An einem Seil flog Lady Gaga durch das NRG Stadium in Houston.

Houtson - Wieder mal zeigen sich die Simpsons-Macher als Hellseher: Lady Gagas Super Bowl-Auftritt erinnert an eine Folge vor Jahren. Oder hat die fliegende Pop-Diva einfach abgekupfert?

Für einen Zufall passen die Details einfach zu gut zusammen: Lady Gaga hängt am Seil und fliegt singend über die Köpfe ihrer Fans - Szenen, die am vergangenen Sonntag die Zuschauer des Super Bowls 2017 zu sehen bekamen. Aber nicht nur das - denn genau so haben Matt Groening und seine Drehbuchautoren den US-Star schon 2012 bei den „Simpsons“ in Szene gesetzt. Ebenfalls beim Super Bowl.

+ Viele Youtuber stellen Lady Gaga und ihr Simpsons-Double gegenüber. © Screenshot Na gut, Homer Simpson war Augenzeugen zufolge beim 51. NFL-Finale, das die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons gewannen, nicht anwesend. Doch die Halbzeitshow von Lady Gaga erinnerte verdammt stark an den Serien-Auftritt der Sängerin vor über vier Jahren. Denn neben der Tatsache, dass die Künstlerin beim selben Event sang, war auch das Outfit verblüffend ähnlich. Futuristisch, mit hohen Stiefeln, die Augen lila geschminkt.

Trump machten die Simpsons schon 2000 zum Präsident

Fans, YouTuber und Blogger diskutieren seither heiß: Hat sich die Pop-Queen ihren Ritt durch das NRG Stadium in Houston etwa von den Simpsons abgeschaut? Oder hat Groenings Team die Show vorhergesagt? Theorie zwei findet im Netz eine Menge Anhänger - gerade weil es nicht die erste Simpsons-Prophezeiung ist, die sich hinterher als Realität entpuppt. In der Serie wurde Donald Trump schon im Jahr 2000 als Präsident vorhergesagt, in die Rückkehr des Ebola-Virus und einer Katastrophe à la 9/11 waren die gelben Akteure ebenfalls schon früher involviert.

Gagas Hut in der Football-Arena: Ein Zufall?

Übrigens: In einer Simpsons-Folge tauchte einst ein Hut am Himmel über einer Football-Arena auf. Genau so einen trägt Lady Gaga auf dem Cover ihres fünften Albums Joanne - veröffentlicht im Jahr 2016.