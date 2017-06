Let‘s Dance Finale: Wer holt sich heute Abend den Pokal?

Wer wird „Dancing Star 2017“? Diese Frage stellen sich Fans der RTL-Tanzsendung bereits seit Wochen. Heute Abend wird im großen Let‘s Dance-Finale entschieden, für wen sich die wochenlangen Strapazen gelohnt haben.

20.32 Uhr: „Genieße jeder Sekunde“, so der Tipp von Sylvie Meis für Angelina Kirsch. Die strahlt übers ganze Gesicht. Sogar nach der Punktevergabe: Über 23 Punkte für den von ihr gefürchteten Cha-Cha-Cha kann sie sich wirklich freuen. Und jetzt Werbung!

20.26 Uhr: Was haben sie der denn angezogen? In dem Dschungel-Stewardessen-Mix versinken Angelinas sonst so heiße Kurven hinter Fransen und Tarnmuster. Tänzerisch schlägt sie sich ganz gut, findet zumindest Moderator Daniel Hartwich. Mal sehen, was die Jury sagt.

20.24 Uhr: Angelina hat keine Angst vor dem Cha-Cha-Cha. „Sie hat Hüfte, sie hat Kurven, sie kann das einsetzen“, findet auch Jorge, der kurz vor dem Finale noch zu einem „Überraschungs“-Besuch vorbeikommt. Ob es geholfen hat? Das werden wir gleich sehen!

20.18 Uhr: Wir starten dramatisch. Zu pathetischer Musik wird der glitzernde Let‘s-Dance-Pokal hereingetragen. Na, das wird spannend.

20.15 Uhr: Stehen Sekt oder Weißbier bereit? Haben Sie es sich auf dem Sofa bequem gemacht? Jetzt geht es nämlich looos - das Let‘s Dance-Finale 2017 und wir sind live dabei!

Es ist wieder so weit: Heute Abend kämpfen beim großen Finale von Let's Dance drei Paare um den Titel "Dancing Star 2017". Drei Monate lang tanzten sich die prominenten Teilnehmer mit ihren jeweiligen Profi-Tanzpartnern die Füße wund und zeigten dem gespannten TV-Publikum jeden Freitag, was sie gelernt hatten. Von den anfänglich 16 Startern sind nach wochenlanger Tanz-Tortur durch K.O.-System jetzt nur noch drei übrig. Diese drei, die noch eine Chance auf den Titel haben, heißen Vanessa Mai, Angelina Kirsch und Gil Ofarim. Kennen Sie nicht? Macht nichts. Dafür haben Sie ja uns. Wir stellen Ihnen die drei Finalisten nochmal vor - im Schnelldurchlauf!

Gil Ofarim: Vom BRAVO-Sänger zum Bravo-Tänzer

Schauspieler und Musiker Gil Ofarim tanzte sich mit seiner wallenden Mähne gleich zu Beginn der Staffel 2017 in die Herzen der weiblichen Let's-Dance-Fans. Seine musikalische Karriere begann mit seiner Entdeckung durch die Jugend-Zeitschrift BRAVO und nahm laut RTL insbesondere durch Chart-Platzierungen vor allem in Asien so richtig Fahrt auf.

Natürlich dürfen bei einem Schönling dieses Kalibers auch die obligatorischen Affären-Gerüchte à la Massimo Sinató nicht fehlen: So wurden dem sexy Mittdreißiger und seiner heißen Tanzpartnerin Ekaterina Leonova angesichts erotischer Tango- und Rumba-Präsentationen auf dem Parkett bereits eine Liebesbeziehung angedichtet. RTL hat mittlerweile allerdings seinen Teil dazu beigetragen, die Gerüchte in Luft aufzulösen: Im Paar-Interview stellten Gil und Verena Ofarim ihre offensichtlich innige Liebe zur Schau. Wichtigstes Gesprächsthema: Wie schafft es Gils Ehefrau Verena, sich gleichzeitig um die gemeinsamen Kinder zu kümmern und auch noch ihrer Arbeit als Modedesignerin nachzugehen, während ihr Mann sich im Tanzsaal mit „Ekat“ vergnügt? Auf ihre Antwort hin, das sei durchaus nicht so „easy“ wie sie es sich vorgestellt hatte, bekommt sie sogleich einen schmachtenden Blick und einen liebevollen Kuss von ihrem Ehemann. Im Endeffekt sei alles ja nur eine Show, sagt der. Und da hat er ja auch Recht!

Instagram Family Time Gil und Verena Ofarim

Und dass ausgerechnet Mr. Ich-hab-die-Haare-schön Gil Ofarim diese Show ausgiebig rockt sollte auch keinen wundern - die Attitüde des verruchten Machos hat er jedenfalls - schließlich erinnert der hübsche Deutsch-Israeli stark an den exzentrischen Star-Geiger David Garret, der übrigens ebenfalls einen hübschen Promitänzer für Let‘s Dance abgeben würde - vielleicht im nächsten Jahr?

+ Gil Ofarim und die Profitänzerin Ekaterina Leonova. © dpa

Angelina Kirsch: Powerfrau mit heißen Kurven

105-76-113 - das sind die Maße der Powerfrau Angelina Kirsch. Damit passt sie ganz sicher nicht in Size Zero, ihrer Model-Karriere tat dies aber keinen Abbruch. 2011 wurde die hübsche Blondine in einem Straßencafé in Rom von einem Modelagenten entdeckt, woraufhin die Neumünsterin von Null auf Hundert ins Zenit des deutschen Mode-Business katapultiert wurde. Als sogenanntes „Curvy“-Model läuft sie mittlerweile auf Modeschauen in Mailand, Madrid und Co., auf Instagram hat die junge Dame 100.000 Abonnenten und auch sonst kann man sagen: Läuft bei ihr.

That #diva #moments ❤️ Ein Beitrag geteilt von Angelina Kirsch (@angelina.kirsch) am 17. Mai 2017 um 8:12 Uhr

2016 wurde die erste Staffel des RTL-„GNTM“-Ablegers „Curvy Supermodel“ ausgestrahlt, bei der sie quasi die Rolle der etwas kurvigeren Heidi Klum übernommen hat. Auch bei Let‘s Dance schlägt sich die 29-Jährige bisher bestens und somit dürfen wir fürs Finale wieder auf eine heiße Hüfte à la Angelina Kirsch freuen. Übrigens: Das Model wäre nicht die erste Frau mit „Holz vor der Hüttn“, die aus einer Let‘s Dance-Staffel als Siegerin hervorgeht: 2011 schaffte Maite Kelly diesen Erfolg und zeigte schon damals, wie sexy heiße Kurven auf dem Parkett aussehen können.

+ Angelina Kirsch und der Profitänzer Massimo Sinato. © dpa

Vanessa Mai: Sie schien von Anfang an fürs Finale gesetzt

Die 25-jährige Brünette dürfte vor allem DSDS- und Schlager-Fans bekannt sein: Die Stuttgarterin spielt seit 2014 in der deutschen Musik-Szene ganz oben mit, nachdem sie sich von ihrer Band „Wolkenfrei“ löste und als Solistin Karriere machte. 2016 saß sie dann neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury, der übrigens auch ihren Chart-Hit „Für Dich“ produzierte. Bei Let‘s Dance 2017 bewies die sportliche Sängerin immer wieder, dass Schlager eben auch anstrengend ist: Neben Tanzen, Singen und Performen müssen die Stars eben auch noch gut aussehen und lächeln - genauso wie die Profi-Tänzer. Daher schien Vanessa Mai von Anfang an fürs Finale gesetzt. Und siehe da: Heute Abend hat sie es tatsächlich geschafft und tritt gegen ihre beiden Konkurrenten an, um den „Dancing Star 2017“ zu küren. Ob ihr ihre Bühnenerfahrung im Finale weiterhelfen kann?

Samstagabend war wirklich magisch für mich. Was ihr mir in den letzten 553 Tagen seit meinem 1. Solo-Album ermöglicht habt ist kaum zu glauben. Ich werde euch in diesem Jahr viel zurückgeben! Versprochen! #stolzsolchefanszuhaben Ein Beitrag geteilt von Vanessa Mai (@vanessa.mai.official) am 9. Jan 2017 um 9:42 Uhr

Apropos Finale - wo ein Finale ist, da darf eine doch eigentlich nicht fehlen, oder? Richtig: Helene Fischer! Die blonde Schlagerqueen sang schließlich außer beim Finale von Germany‘s next Topmodel 2017 auch beim DFB-Pokalfinale, was bei den Fans allerdings eher weniger gut ankam. Vermutlich wird das RTL-Publikum heute Abend etwas gnädiger gestimmt sein und sich auf den Auftritt von Helene mit „Achterbahn“ freuen. Außerdem dürfen wir gespannt sein, alle ausgeschiedenen Kandidaten noch einmal in Action zu sehen und dann hat sich RTL für die letzte Show der Staffel doch bestimmt noch die ein oder andere Überraschung einfallen lassen, schließlich feiert Let‘s Dance in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum.