„Let's Dance“: Giovanni Zarrella ist raus

Giovanni Zarrella ist im Halbfinale der RTL-Show „Let's Dance“ ausgeschieden. Nach drei Tänzen pro Paar wurde der 39-Jährige Sänger zusammen mit seiner Tanzpartnerin Marta Arndt am Freitagabend vom Publikum aus dem Wettbewerb gewählt.

Berlin - Damit werden am kommenden Wochenende (9. Juni, 20.15 Uhr) im Finale zwei Musik-Profis und ein Model um den Sieg in der zehnten Staffel der erfolgreichen Wettbewerbsshow tanzen: Der Musiker Gil Ofarim (34), die Schlagersängerin Vanessa Mai (25) und Curvy-Model Angelina Kirsch (28). Für Giovanni Zarella, das frühere Mitglied der Castingband Bro'Sis, war es bereits das zweite Aus bei „Let's Dance“. Vor zwei Wochen war er bereits aus der Show rausgewählt worden, doch dann verletzte sich der Paralympics-Sieger Heinrich Popow, so dass Zarella doch wieder in die Show rein rutschte.

dpa