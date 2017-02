Marc Terenzi und Sarah-Joelle Jahnel: Pikante Fotos aufgetaucht

Köln - Neues Dschungelcamp-Paar? Bilder zeigen einen heißen Nachtclub-Flirt zwischen Marc Terenzi und Sarah-Joelle Jahnel. Das sagen beide zu den Fotos.

Das Dschungelcamp hat schon bei manchen Promis als Liebes-Katalysator gewirkt. Zum Beispiel bei Kim „Gloss“ Debkowski und Rocco Stark. Die Folgen waren eine Tochter und die RTL-Sendung „Hilfe, wir kriegen ein Baby“. Auch Indira Weis und Jay Khan gaben sich nach dem Dschungelcamp als Paar. wobei bis heute nicht so ganz klar ist, was da echt und was fake war. Und dann sollen ja Mausi Lugner und Eike Immel gleich nach dem Dschungelcamp in der Kiste gelandet sein. Was bislang auch keiner von ihnen dementierte. Erleben wir nach dem Dschungelcamp 2017 das nächste „Promi“-Paar? Fotos aus dem Kölner Szeneclub „Nachtflug“ zeigen Dschungelkönig Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel beim heißen Flirt. Die beiden fummeln und kuscheln ganz ungeniert.

Die Bild-Zeitung hat die Bilder nun veröffentlicht und vermeldet, dass sowohl Sarah-Joelle Jahnel als auch Marc Terenzi von der Club-Leitung explizit erbaten, die Presse an diesem Abend auszuschließen. Die Bilder zeigen, dass die beiden ganz eng auf Tuchfühlung gingen. Weil sie sich unbeobachtet wähnten? Auf einem Foto hat Sarah-Joelle die Arme um den Hals von Marc Terenzi gelegt. Es ist nicht eindeutig zu erkennen, ob sie seinen Nacken küsst oder ihm nur etwas ins Ohr flüstert. Eine „Beobachterin“ berichtet der Bild auch, dass Marc Terenzi bei Sarah Joelle Vollgas gegeben habe: „Ihm war es offensichtlich ganz egal, dass da Dutzende Fans standen, der hat gebaggert wie ein Weltmeister. Die waren die ganze Zeit ganz eng am Tuscheln, haben eng getanzt. Dann sind sie mit drei weiteren Mädels weggefahren.“ Was anschließend passierte? Man weiß es (noch) nicht...

Dschungelcamp-Liebe? Das sagen Sarah-Joelle Jahnel und Marc Terenzi

Aber lesen Sie mal, wie die Boulevardzeitung Sarah-Joelles Antwort auf die Affären-Anfrage wiedergibt: „‚Wir sind nur gute Freunde. Marc ist wie ein großer Bruder für mich‘, schlängelt sich Dschungel-Cobra Sarah Joelle auf Bild-Nachfrage aus der Affäre.“ Wie bitte? „Affäre“? Marc Terenzi antwortete gar nicht auf die entsprechende Nachfrage des Blattes.

Ja, das wäre doch eine tolle Sache, wenn Sarah-Joelle Jahnel und Marc Terenzi nach der medialen Aufmerksamkeit im Dschungelcamp 2017 auch noch als Paar für Schlagzeilen sorgen würden. So in Sachen Vermarktung wäre es für beide natürlich der Jackpot. Zumal der Marc ja schon Erfahrung hat, wie man seine Beziehung im TV inszeniert (damals mit Sarah Connor auf ProSieben). Aber auch wenn Frau Jahnel ihren „Promi“-Status letztlich einer Liebelei verdankt (im Netz findet man dazu einiges): Wir wollen hier niemandem etwas unterstellen. Zumal Sarah-Joelle Marc auf ihrem Facebook-Account schon desöfteren als ihren großen Bruder bezeichnete. Aber dann gab es im Dschungelcamp halt auch noch jene denkwürdige Szene, als Marc Terenzi ihr einen tiefen Einblick in seine Hose gab. Fragen über Fragen... Wie gut, dass RTL schon am kommenden Samstag um 22.15 Uhr das Dschungelcamp-Revival „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ zeigt. Da wird die mögliche Liebe zwischen Sarah-Joelle Jahnel und Marc Terenzi sicher auch thematisiert.