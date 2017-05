„Roseanne“ kehrt zurück - TV-Sender nennt erste Details

New York - Die Neuauflage der Familien-Sitcom „Roseanne“ ist offiziell. Nun gibt der Sender erste Details bekannt, die Fans der 90er freuen dürften.

Die US-Sitcom „Roseanne“ kehrt im kommenden Jahr auf den Bildschirm zurück. Der TV-Sender ABC, der die Serie von 1988 bis 1997 ausstrahlte, kündigte am Dienstag (Ortszeit) acht neue Folgen über die Familie Conner an. Mit Roseanne Barr (als Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) und Lecy Goranson (Becky) ist demnach so gut wie die komplette Originalbesetzung bei der Neuauflage dabei. Auch Sarah Chalke („Scrubs“), die Tochter Becky vertretungsweise gespielt hatte, ist mit von der Partie, allerdings in einer neuen Rolle. Ob auch Johnny Galecki wieder als David zu sehen sein wird, geht aus der Mitteilung des Senders nicht hervor.

„Die Freuden und Kämpfe der Familie Conner sind heute so relevant und lustig wie damals“ sagte ABC-Chefin Channing Dungey bei der Ankündigung. „Und es gibt wirklich niemand besseren, unser modernes Amerika zu kommentieren, als Roseanne“. Wie in der Originalserie soll sich das Leben der Arbeiter-Familie Conner auch 20 Jahre später noch vor allem darum drehen, wie sie ihre Rechnungen bezahlt. Nach Angaben von ABC war „Roseanne“ eine der quotenstärksten TV-Serien der 1990er Jahre. US-Medien hatten bereits im April von der Neuauflage berichtet, damals hatte sich jedoch noch kein Sender gefunden.

dpa