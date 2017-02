Rekord-Einschaltquote bei „Fastnacht in Franken“

Veitshöchheim - Für den BR ist es ein neuer Zuschauerrekord: Die Live-Übertragung der Prunksitzung „Fastnacht in Franken“ haben fast 4,5 Millionen Menschen in Deutschland vor den Bildschirmen verfolgt.

„Damit liegt die diesjährige Live-Sendung nicht nur im Vergleich aller „Fastnacht in Franken“-Sendungen auf dem ersten Platz, sondern ist auch die erfolgreichste Sendung des BR- Fernsehens seit 1991“, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Samstag mit. Die 30. Ausgabe der Prunksitzung des Fränkischen Fastnacht-Verbandes war am Vorabend live aus dem fränkischen Veitshöchheim nahe Würzburg gesendet worden.

„Ich freue mich, dass das Interesse unseres Publikums an „Fastnacht in Franken“ gerade im Jubiläumsjahr so herausragend war“, zeigte sich BR-Intendant Ulrich Wilhelm zufrieden. Die Veranstaltung wird seit 1987 live im BR übertragen. Heuer schalteten 2,60 Millionen Zuschauer aus Bayern und nochmals 1,9 Millionen außerhalb des Freistaats die Sendung ein. Damit lag der Marktanteil in Bayern bei 52,6 Prozent - so hoch wie nie zuvor.

Den Ticker des Abends können Sie auf Merkur.de nachlesen.

dpa