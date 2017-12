„Schwiegertochter gesucht“-Beate: Traurige Beichte

Pünktlich zum elften Staffelfinale von „Schwiegertochter gesucht“ hat sich Kult-Single Beate mit Moderatorin Vera getroffen, um über Männer zu reden. Das endet in einer traurigen Beichte.

Berlin - Durch ihre Teilnahme an der Kuppel-Show „Schwiegertochter gesucht“ hat Beate bereits Kultstatus erreicht. Sie hat sich durch unzählige Staffeln durchgeflirtet - doch ohne Erfolg. Bisher blieb die große Liebe aus. Zu allem Überfluss ist ihre geliebte Mutter Irene diesen Januar plötzlich verstorben - Beate zog sich aus aller Öffentlichkeit zurück, zu groß sitzt der Schmerz über den Verlust.

Beate kehrt endlich zurück

Deshalb hat Moderatorin Vera Int-Veen in der aktuellen Staffel auch nach keinem passenden Mann für Beate gesucht. Jetzt, zum großen Finale der elften Staffel von „Schwiegertochter gesucht“, fühlte sich Beate aber wieder bereit für eine neue Liebe und besuchte Vera in der RTL-Show.

Beide spazieren über einen Hunde-Weihnachtsmarkt. Dabei erzählt Beate: „Es wäre potenziell nicht schlecht, wenn der Mann, den ich mir wünsche, Hundeliebhaber wäre. Katzenliebhaber hätten auch eine Chance bei mir. Ich bin offen für alles, ich nehme alles an, was kommt.“ Doch vielleicht gibt es ja schon jemanden in Beates Leben? Die Kandidatin verrät Vera nämlich, dass sie in der Zwischenzeit gleich zwei Männer kennen gelernt habe - und zwar übers Internet.

„Schwiegertochter“-Kandidatin sucht im Web nach ihrem Mr. Right

Die Moderatorin stutzt: „Gleich zwei?“ Beate erzählt: „Beim einen hatte ich anfangs Gefühle - er mir gegenüber auch. Aber leider ist es wieder abgeflaut. Und mit dem anderen werde ich mich vermutlich nächste Woche mal treffen.“ Gesehen habe sie den Mann ihrer Begierde aber noch nicht - Bilder hätten die beiden aber schon ausgetauscht. Vera Int-Veen bleibt neugierig und hakt nach. So erfährt sie, dass Beates potenzieller Traummann Martin heißt und fünf bis zehn Jahre älter sei als sie. „Es hat auch schon gefunkt, er hat auch schon gesagt, er hat wahnsinnige Gefühle mir gegenüber.“

Moderatorin Vera soll helfen

Hört sich so an, als hätte Beate endlich ihren Mr. Right gefunden. Doch was anfangs so vielversprechend anfing, war am Ende doch nur heiße Luft. Denn wie die Bild berichtet, hatte sich Beate während der Dreharbeiten wirklich mit dem Mann getroffen - doch ohne Happy End. Da bleibt der Kult-Kandidatin nichts anderes übrig, als wieder auf die Hilfe von Moderatorin Vera zu hoffen. Und wer weiß, vielleicht findet Beate dann in Staffel zwölf endlich den passenden Deckel für ihr persönliches Liebesglück.

nm