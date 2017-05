Vorurteile gegen Ausländer? CDU-Politiker Bosbach tadelt Jauch

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sorgte für gute Stimmung beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ - und ganz nebenbei tadelte er Günther Jauch.

Köln - Das Prominenten-Special von „Wer wird Millionär“ sorgte wieder für gute Unterhaltung: Unter anderem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und Schauspielerin Anke Engelke stellten sich Günther Jauch am Frage-Pult.

+ Bei dieser Frage biss Wolfgang Bosbach sich die Zähne aus. © tvnow.de / RTL Screenshot

Bosbach schlug sich nicht schlecht - am Ende nahm der 64-Jährige 125.000 Euro mit nach Hause. Doch bei der 16.000 Euro-Frage sorgte Jauch für einen kurzen Moment für betretenes Schweigen. Es galt folgende Frage zu beantworten: „Wovon wurden 2016 hierzulande 6,3 Milliarden weniger versteuert als im Vorjahr?“ Als Antwortmöglichkeiten kamen infrage: „Zigaretten“, „Grundstücke“, „Hektoliter Bier“ und „Kilowattstunden Strom“.

+ Dank Publikumsjoker beantwortete Wolfgang Bosbach die Frage richtig. © tvnow.de / RTL Screenshot

Nach längerem Überlegen entschied sich Bosbach für den Publikumsjoker. Und die Zuschauer bekamen recht: Zigaretten wurden im Vorjahr weniger versteuert als zuvor. Jauch erklärte sich die Sachlage so: „Das heißt gepafft haben sie wahrscheinlich genauso viel, aber vom Vietnamesen um die Ecke.“

Bosbach schoss scherzhaft zurück: „Wir wollen doch aber keine Vorurteile schüren gegen ausländische Mitbürger.“

Also keine Sorge: Bosbach und Jauch lieferten sich einfach nur einen neckenden Schlagabtausch.

Das Promi-Krönchen für den schlausten Kopf holte sich am Ende des Abends allerdings Dauergast Anke Engelke. Bei ihrer sechsten Teilnahme bei „Wer wird Millionär?“ gewann die Schauspielerin 500.000 Euro für den guten Zweck. Sie scheiterte nur knapp an der Millionenfrage als sie nicht beantworten konnte, was aus „Spiegel und Fahne“ besteht. Die Antwort: Ein Teller. Das Geld geht an das Deutsche Medikamentenhilfswerk Action Medeor.

Günther Jauch sorgt des Öfteren für Chaos im RTL-Studio. Zum Beispiel Anfang Mai als er von einer Kandidatin mit Whiskey verköstigt wurde.

fk