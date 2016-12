Domian verabschiedet sich: „Die Zeit mit Euch war groß“

Freitagabend war die letzte Sendung

Abschied vom TV-Schirm: Jürgen Domian gab am Freitagabend zum letzten Mal den nächtlichen Kummerkasten.

Köln - Emotional hat Jürgen Domian seine Karriere als Nachttalker beendet. Dabei denkt er vor allem an seine Fans. Zum Abschluss wurde noch ordentlich gefeiert.

Nach 21 Jahren als „Kummerkasten der Nation“ hat sich WDR-Nachttalker Jürgen Domian von seinem Publikum verabschiedet. „Die Zeit mit Euch war groß. Was ich gelernt habe in all den Jahren, das ist Demut“, sagte der Moderator in der letzten „Domian“-Ausgabe in der Nacht zum Samstag. Der 58-Jährige hatte das Ende seiner Sendung bereits vor geraumer Zeit angekündigt, weil er keine Lust mehr auf Nachtarbeit habe.

„Die letzten beiden Sendungen waren für mich außerordentlich bewegend. Ich bin so gerührt von dem überwältigenden Zuspruch“, schrieb Domian am Samstag in einer E-Mail an die Deutsche Presse-Agentur. „Ich bin glücklich, ein solches Format so lange mit so treuen Fans moderiert haben zu dürfen.“ Nach der Sendung habe er noch bis 6.00 Uhr mit seinem Team zusammengesessen und gefeiert.

Ängstliche und trauernde Gäste

Die letzte Sendung solle „relativ normal sein“, hatte Domian zu Beginn angekündigt. Und so sprach er unter anderem mit einer Anruferin, die ständig Angst hat, nicht rechtzeitig zur Toilette zu kommen, und mit einer weinenden Frau, deren Lebensgefährte kürzlich gestorben ist. Sicherlich kein Zufall war es, dass auch eine alte Bekannte in der Leitung war. Die 76-jährige Lydia hatte Domian vor einigen Jahren mit einer Geschichte verblüfft, die sie nun noch einmal erzählen durfte: Sie habe auf dem Friedhof einen Mann kennengelernt und dann in einem nahegelegenen Wäldchen mit ihm „einen wunderbaren Orgasmus gehabt“.

Zum Schluss sahen die TV-Zuschauer, wie Domian mit wehmütigem Blick seine Sachen einpackte - darunter auch den legendären Porzellan-Hirsch, der zuvor bei einer ebay-Auktion zugunsten eines guten Zwecks für 43.000 Euro eingebracht hatte. Dann knipste er das Licht im Studio aus.

Auf Twitter bekundeten zahlreiche Fans ihr Bedauern über das Ende von „Domian“. Der WDR plant kein Nachfolgeformat für die Sendung, die seit 1995 in fünf Nächten pro Woche im WDR-Fernsehen und WDR-Radio „1Live“ ausgestrahlt wurde. Die letzte Sendung sahen 135.000 Zuschauer.

