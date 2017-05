Gerüchte über Planungen für ein neues „How I Met Your Mother“

Barney, Robin, Lilly, Marshall und Ted: Jeder TV-Fan kennt die Clique aus New York aus der Serie „How I Met Your Mother“. Nach neun Staffeln war die Geschichte auserzählt. Doch ein Comeback ist gar nicht so abwegig.

Vor knapp drei Jahren weinte die gesamte Serien-Community als es hieß: „How I Met Your Mother“ ist nach neun Staffeln am Ende. Doch die Fans dürfen wieder hoffen: Wie das TV-Portal Deadline berichtet, äußerte Dana Walden von 20th Century Fox in einer Pressekonferenz ihr Interesse an einer Wiedervereinigung. Was aber nicht heißen muss, dass es eine Reunion tatsächlich geben wird. Denn die Macher der Serie, Carter Bays und Craig Thomas, sind aktuell noch an Sony TV gebunden. Zudem ist unklar, welche Handlung man der Neuaufmachung der Serie geben würde.

Das Spin-off „How I Met Your Dad“ kam bisher nur als Pilotfolge heraus, einen zweiten Versuch startet der Sender dennoch. Der neue Spin-off-Versuch „How I Met Your Father“ wurde laut dem US-Sender nun offiziell in Planung genommen. Der Inhalt der Serie soll dabei ähnlich bleiben wie in „How I Met Your Mother“ - nur eben anders herum erzählt aus der weiblichen Sicht und mit einer anderen Besetzung.

nm