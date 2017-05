So bekommen Sie auf Amazon immer den günstigsten Preis

Coupons & Co.

Auf Amazon gibt es ein riesiges Sortiment. Das günstigste Angebot zu finden, scheint hier schwierig. Doch mit diesen Tricks sparen Sie viel Geld.

Der Online-Shopping-Riese Amazon rühmt sich, immer die besten Produkte zum günstigsten Preis anzubieten. Doch wer genau hinsieht, entdeckt einen Haken: Wer ganz oben das preiswerteste Angebot erwartet, merkt manchmal nach ein paar Scrolls, dass es weiter unten günstigere Alternativen gegeben hätte. Doch woran liegt das?

Die Lösung: am Amazon-Algorithmus. Schließlich bietet der dem Kaufwilligen als erstes die Amazon-eigenen Produkte an. Erst danach wird die Ware von anderen Anbietern angezeigt. Das Pikante daran: Laut einer Studie vom Verbraucherportal "ProPublica" sind die oben aufgeführten Amazon-Produkte in den Suchergebnissen um drei Viertel teurer als die von externen Anbietern.

Und wie eine andere Studie des Startups "Boomerang Commerce" jetzt herausgefunden hat, scannt der Amazon Algorithmus das Shopping-Portal nach den beliebtesten Produkten und Marken. Wenn diese nicht von Amazon selbst sind, werden sie schließlich in das eigene Warensystem übernommen. Um diese am Ende günstiger als die anderen Anbieter zu verkaufen.

Doch wie kann ich diesen Trick bei meinem nächsten Kauf am besten umgehen?

Tipp Nummer Eins: Amazon-Preise schwanken stark

Wer sich länger und ausgiebiger mit Amazon beschäftigt oder öfters auf der Plattform einkauft, merkt schnell: Die Preise für einzelne Produkte variieren stark. Sie schwanken teilweise sogar schon bei einer Ware im Tages- oder Wochenverlauf enorm.

Amazon hebt und senkt die Preise – je nach Beliebtheitsgrad. So werden die Artikel des gleichen Produktes, die unbeliebt sind, meist sogar um 30 Prozent teurer angeboten. Wer also sparen möchte, der sollte besser abwarten – und die Suchergebnisse miteinander vergleichen.

Tipp Nummer Zwei: Preise auf Amazon vergleichen

Da Amazon seine Preise variiert, sollten Sie nicht sofort beim angeblich günstigsten Produkt, das Ihnen ganz oben präsentiert wird, zugreifen. Stattdessen empfiehlt es sich, zu schauen, ob unter dem Produktpreis der Hinweis "Dieser Artikel ist zu einem günstigeren Preis bei anderen Verkäufern erhältlich", steht. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie zum gleichen Artikel eines anderen Anbieters weitergeleitet.

Tipp Nummer Drei: Suchfilter auf Amazon ändern

Sie wollten eigentlich nur den günstigsten Preis eines Produkts herausfinden und die Suchmaschine von Amazon spuckt Ihnen eine Million Ergebnisse aus? Dann nutzen Sie einfach den Filter. Hier können Sie zwischen diversen Funktionen wie "Sortieren nach" oder "günstiger Preis und Versandkosten" auswählen und nach Ihren Bedürfnissen eingrenzen.

Tipp Nummer Vier: Preisüberwachungsalarm aktivieren

Wer allerdings keine Lust hat, ständig auf Amazon zu schauen, wann ein Artikel gerade am günstigsten ist, der lässt es einfach "camelcamelcamel" machen. Die Webseite analysiert die Produktpreise auf Amazon und erstellt für Nutzer Grafiken, wie diese sich gerade verhalten.

Wenn sich der User für einen bestimmten Artikel interessiert, gibt er dazu oben in der Suchmaske die URL oder Suchbegriffe ein. Wer sich registriert, erhält zudem per Mail oder Twitter einen Preisüberwachungsalarm, wenn der Preis gesunken ist.

Tipp Nummer Fünf: Suchbegriffe und Stichworte ändern

Wenn Sie ein Produkt suchen, finden Sie nicht nur über die Such-Funktionen günstige Angebote. Wer außerdem in der Suchmaske Synonyme eingibt, wird überrascht feststellen, dass oftmals plötzlich noch weitere (günstigere) Artikel in den Ergebnissen auftauchen.

Tipp Nummer Sechs: Rabatt-Coupons auf Amazon nutzen

Bevor Sie sich auf die Suche begeben, können Sie auch erst mal schauen, ob Sie Amazon-Coupons finden. Diese stehen meist unter dem Produktpreis oder unter www.amazon/de/coupons und können beim Einkauf aktiviert werden.

Diese werden dann beim Checkout oder beim ersten (Spar-)Abonnement eines Artikels abgezogen. Dadurch sparen Sie sich noch zusätzlich einige Euros. Doch Vorsicht: Einige reduzierte Waren sind nur für Prime-Mitglieder verfügbar.

