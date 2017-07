Diese Bank schenkt Ihnen bei Kredit Geld - doch Experten warnen

Erstes Negativzins-Angebot

Das Online-Kreditportal Smava nutzt die Nullzinspolitik der EZB aus, um mehr Kunden anzulocken. Ihr verlockendes Angebot: Ein Darlehen mit Negativzins.

Der Zins ist gerade so niedrig wie noch nie. Für viele Banken ist das ein Problem – sie versuchen durch Gebühren fürs Geld abheben sowie höhere Konto- und Servicegebühren anstehende Kosten zu decken. Das Online-Kreditportal Smava hat jetzt den Spieß umgedreht – und bietet Kunden einen Kredit mit Negativzins an.

Kredit und dazu Geld geschenkt bekommen: Das bietet das Online-Kreditportal Smava

Das heißt konkret: Wer ein Darlehen dort aufnimmt, muss keine Zinsen zahlen – sondern kriegt am Ende auch noch Geld dazu geschenkt.

Ein außergewöhnliches Angebot – und das erste seiner Art, wie die Wirtschaftszeitung "Handelsblatt" berichtet. Sie spricht sogar von einem "Tabubruch". Doch wie funktioniert das überhaupt – und gibt es am Ende doch noch einen Haken für den Kunden?

Es handelt sich dabei um den Ratenkredit "Kredit2Go", den Sie online abschließen können. Zweckgebunden ist er nicht. Smava verspricht dabei einen Kredit von bis zu 1.000 Euro mit einem Minuszins von 0,4 Prozent für eine Laufzeit von drei Jahren.

Wer sich also die komplette Summe borgt, der muss folglich nur noch 993,70 Euro zurückzahlen. Damit beträgt die monatliche Tilgung 27,60 Euro. Smava will dafür im Gegenzug online Konteneinsicht erhalten und prüft die Kreditwürdigkeit. Pro Haushalt gibt es das Darlehen nur einmal. Doch wieso schenkt Smava einfach so Geld her?

Online-Kreditbank Smava: Finanzexperten warnen

Der Grund dafür: Es ist Teil einer gut durchdachten Marketingstrategie – und die soll noch bis Ende August laufen. "Mit dem Kredit wollen wir neue Kunden für uns gewinnen", hat Smava-Chef Alexander Artopé gegenüber der Bild verlauten lassen.

Doch Finanzexperten warnen davor, bei diesem verlockenden Angebot zu schnell zu zugreifen. Schließlich müsse der Kunde am Ende den Kredit dennoch wieder zurückzahlen – und dieser wird zudem bei der Schufa vermerkt.

Doch Smava hält dagegen: Der Kredit kann ohne Zusatzkosten auch vorzeitig zurückgezahlt werden. Außerdem enthalte das Darlehen keine versteckten Kosten, wie etwa für die Kontoführung. Ob die Marketingstrategie am Ende einen Kundenzuwachs für das Online-Kreditportal gebracht hat, bleibt nun abzuwarten.

