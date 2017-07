Über 15 Prozent: So sparen Sie beim Einkaufen viel Geld

Von wegen Mogelpackung

+ © Pixabay Von wegen Mogelpackung! Großpackungen lohnen sich fast immer. © Pixabay

Großpackungen zu kaufen, ist keine innovative Sparmaßnahme. Doch eine neue Studie zeigt, wie viel man wirklich spart. Zum Teil bietet sich riesiges Sparpotenzial.

Mogelpackung oder nicht? Dass es sich lohnen kann, Großverpackungen zu kaufen, ist bekannt. Aber ist der Griff zur Großpackung immer der Richtige? Mit dieser Frage beschäftigte sich auch ein Vergleichsportal. Nach der Analyse von 185 Groß - und Kleinpackungen kamen durchaus interessante Ergebnisse heraus.

Groß- statt Kleinpackung: Mehr als 15 Prozent durchschnittliche Ersparnis

Konkret zeigte sich, dass die Großpackung in 165 Fällen günstiger war als die gleiche Menge an kleineren Verpackungen. "In über 83 Prozent der Fälle ist der Kauf der Großpackung die richtige Entscheidung", erklärt Michelle Günter, Pressesprecherin von Vergleich.org. Und weiter: "Wer konsequent Großpackungen kauft, spart langfristig Geld. Das Risiko, mit der Großpackung mehr Geld auszugeben, ist mit 15,1 Prozent äußerst gering und wird durch die vielen Käufe, in denen durch die Großpackung gespart wird, mehr als ausgeglichen."

In Zahlen: Wer statt Kleinpackungen auf die gleiche Menge an Großpackungen setzt, spart in knapp 84 Prozent der Kaufentscheidungen. Der konsequente Einkauf von Großpackungen führt dazu, dass Sie langfristig 15,2 Prozent weniger zahlen.

Großpackungen: Sparpotenziale von mehr als 55 Prozent

+ Klein- gegen Großpackungen: 516,32 im Vergleich zu 475,50 Euro für 185 Produkte. © Vergleich.org Getestet wurden Produkte von REWE, Real, Edeka, Kaufland, dm und Rossmann. Für die 185 Kleinpackungen zahlten die Tester insgesamt 516,32. Auf die gleiche Menge heruntergerechnet dagegen nur 475,50 Euro für die Großpackungen. Durchschnittlich liege die Ersparnis bei 15,2 Prozent, doch es geht noch besser. "Bei vielen Produkten ist das Sparpotenzial sogar deutlich höher. So spart man beispielsweise durch den Kauf der Großpackung John Frieda Frizz Ease Wunderkur bei dm ganze 53,42 Prozent. Wer die große Nivea-Soft-Dose bei REWE wählt, spart langfristig 55,65 Prozent gegenüber Kleinpackungskäufern", so Günter.

Auf die Kategorie kommt es an

+ Ein wesentlicher Faktor ist die Produktkategorie. Gerade bei Konserven zeigen sich große Einsparpotenziale. © Vergleich.org Zu beachten ist in jedem Fall die Produktkategorie. Denn einige Produktkategorien eignen sich besser als andere, um Geld zu sparen. So halten die Studienmacher fest, dass man bei alkoholfreien Getränken beim Kauf von Großpackungen durchschnittlich über 44 Prozent spare. Der durchschnittliche Schluck aus der großen Alkoholflasche hingegen könne sogar teurer ausfallen. Besonders interessant: Gerade lange haltbare Produkte wie Konserven, Fertiggerichten oder Gewürzen bergen hohes Einsparpotenzial. "Sowohl bei Konserven und Fertiggerichten als auch bei Soßen und Gewürzen liegt die durchschnittliche Ersparnis beim Kauf der Großpackung bei ungefähr 25 Prozent", bestätigt Pressesprecherin Günter.

mop/Quelle: Vergleich.org