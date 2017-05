Schnell zugreifen: So wertvoll ist der Null-Euro-Schein

Limitierte Auflage

Lange Zeit galt er als Mythos: der Null-Euro-Schein. Das seltene Exemplar kommt bald in einer neuen Auflage - und ist jetzt schon unter Sammlern heiß begehrt.

Viele glaubten, es handele sich bei ihm um eine Fälschung oder nur ein bloßes Gerücht. Doch es gibt ihn tatsächlich – einen Euroschein, der völlig wertlos ist und dennoch für Furore sorgt.

Wer allerdings einen Null-Euro-Schein einmal in der Hand halten durfte, wird schnell erkennen: Wasserzeichen, Hologramm, transparentes Fenster, Kupferstreifen – alles ist genau so vorhanden wie auf einem "richtigen" Geldschein.

Null-Euro-Schein: Selten, wertvoll und begehrt

Mit dem Schein können Sie weder einkaufen gehen noch bezahlen. Dennoch wird die Banknote sogar von der Europäischen Zentralbank (EZB) offiziell anerkannt und von einer eigens lizenzierten Gelddruckerei hergestellt.

Seit zwei Jahren soll das besondere Exemplar bereits im Umlauf sein – und ist bei Sammlern heiß begehrt. Doch nur wenige haben das Glück, ihn zu ergattern – denn er ist sehr selten. Doch wieso gibt es ihn überhaupt?

Laut bild.de steckt hinter dem Null-Euro-Schein die Idee, dass dieser mit Wunsch-Motiven bedruckt und dann als Souvenir verkauft werden kann. Der Zoo von Magdeburg, die Verwalter vom Jagdschloss Moritzburg bei Dresden und 18 weitere Institutionen in Deutschland und Österreich haben den Null-Euro-Schein bereits mit einem eigenen Stempel versehen.

500. Reformationstag: Limitierte Null-Euro-Scheine bald im Umlauf

Ende Mai kommt nun ein weiteres Motiv dazu. Wie das Nachrichtenportal berichtet, soll der überkonfessionelle Verein gott.net 10.000 Null-Euro-Scheine angefordert haben. Diese sollen unter dem Motto "Gottes Gnade gibt es umsonst" im Gedenken an den 500. Reformationstag stehen.

Dazu wird auf dem Schein die Luther-Statue in Wittenberg abgedruckt sein. Darunter steht das Zitat des berühmten Reformators "So viel Glauben du hast, so viel Lachen hast du".

Am 24. bis 28. Mai soll der Schein auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg vorgestellt werden sowie online für zwei Euro zu kaufen sein.

Welche Euro-Münzen und -scheine wahre Goldgruben sind, erfahren Sie hier. Und warum die neu geprägte Ein-Pfund-Münze ständig kaputt geht, lesen Sie hier.

Von Jasmin Pospiech

Neue 20-Euro-Note vorgestellt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Twitte r/EuroSchein Souvenir