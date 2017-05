Berührungsfrei Fieber messen: Stirnthermometer im Praxistest

Mit Infrarot-Messung

Egal ob Kind oder Erwachsener – krank sein ist für niemanden schön. Damit das Fiebermessen nicht stressig wird, sind Infrarot-Thermometer eine gute Idee.

Thermometer, die mit Infrarot an der Stirn die Körpertemperatur messen, werden immer beliebter – verständlich, denn die Messung ist hygienisch und einfach.

Die Messung im Ohr kennt man schon länger, doch gerade für Babys und Kleinkinder kann diese Art des Fiebermessens unangenehm sein. Außerdem ist es nicht ganz einfach, beim Messen tatsächlich das Trommelfell zu treffen. Um im Ohr die Temperatur richtig zu messen, braucht es daher etwas Übung.

Mit einem Stirnthermometer dagegen kann man sogar bei einem schlafenden Kind problemlos die Temperatur feststellen - ohne es aufzuwecken. Die Messungen sind inzwischen ebenfalls sehr zuverlässig. Allerdings muss man ein paar Dinge beachten.

So sollte die Person, deren Fieber man misst nicht gerade aus der Kälte kommen – oder sich unter der Bettdecke verkrochen haben. In beiden Fällen können falsche Messwerte entstehen. Auch sollten keine Haare Stirn und Schläfen bedecken. Das war es aber auch schon.

Allgemein gilt aber: Die genaueste Messung liefert immer noch die Rektalmessung im Po. Hier kommt man am nähesten an die Körperkerntemperatur heran – und es gibt keine Störeinflüsse. Wenn man es wirklich genau wissen muss, etwa bei hohem Fieber, sollte man also immer mit einem Kontakt-Thermometer rektal messen.

Stirnthermometer im Test

Das Testportal AllesBeste hat 17 Stirnthermometer ausführlich getestet. Erfreulich war, dass fast alle Geräte zuverlässige Ergebnisse mit geringen Abweichungen lieferten.

Manche Thermometer konnten zusätzlich sogar noch für eine Ohr- und Objektmessung verwendet werden. Die ist zum Beispiel praktisch, um schnell und unkompliziert die Temperatur von Babynahrung zu messen.

Testsieger wurde das NUK Flash Babythermometer . Die Messungen waren mit einer maximalen Abweichung von 0,1 Grad sehr gut und auch bei der Messung von Flüssigkeit schnitt das NUK Thermometer mit am besten ab. Außerdem misst es die Raumtemperatur – so kann man sich ein eigenes Thermometer fürs Kinderzimmer sparen.

Technik-Freaks sind mit dem Withings Thermo gut beraten. Für das futuristisch schicke kontaktlose Stirnthermometer gibt es eine App fürs Smartphone; so bekommt man alle Daten - gebündelt und synchronisiert mit anderen Apps - auf sein Handy. Billig ist dieser Spaß nicht: Knapp 100 Euro muss man dafür auf den Tisch legen.

Sehr viel einfacher und wesentlich billiger ist das Stirnthermometer von Wick . Hier kommt man ohne jegliche Extras aus, dafür ist die Bedienung wirklich kinderleicht. Völlig kontaktlos kann man mit ihm aber nicht messen.

