Wie viel sparen Sie am Amazon Prime Day 2017 wirklich?

Von wegen Sonderangebote? Am 11. Juli ist wieder Amazon Prime Day - der Online-Riese verspricht Schnäppchen bis zu 85 Prozent. Doch stimmt das wirklich?

"Ein unglaublicher Tag" - so bewirbt Amazon 2017 seinen Prime Day vom 10. Juli ab 18 Uhr bis um Mitternacht am 12. Juli 2017. Das Versprechen des Online-Handelsriesen: Schnäppchenjäger mit Prime-Account können in den kommenden 30 Stunden jede Menge günstige Angebote absahnen.

Bis zu 85 Prozent sollen Kunden sparen können - und dabei minütlich neue und tolle Rabatte vorgestellt bekommen. Doch wie gut sind die Amazon-Angebote wirklich? Oder sind sie am Ende nur reine Augenwischerei?

Die Bilanz einer Studie von Vergleich.org fällt jedenfalls positiv aus: "Wir haben 150 Angebote des bisherigen Prime Days ausgewertet", erklärt Michelle Günter. "In 145 Fällen war das Amazon Prime Angebot günstiger als der übliche Marktpreis. In nur fünf Fällen griff man beim Kauf des Prime-Day-Angebots tatsächlich tiefer in die Tasche, als es der Markt verlangt. Die Chance, dass man durch den Einkauf am Prime-Day spart, ist mit 96 Prozent sehr hoch."

Doch damit Sie am Ende auch wirklich von den Schnäppchen profitieren können, sollten Sie drei Tipps beherzigen, rät das Verbraucherportal.

Tipp Nummer Eins: Schnell sein

Da ständig neue Rabatt-Angebote eintrudeln, sollten Sie schnell zugreifen. Denn bei vielen Angeboten ist der Vorrat begrenzt. Allerdings können Sie sich auf eine Warteliste setzen. Zudem läuft eine Uhr ab, sobald Sie eine Waren in Ihren Einkaufswagen gelegt haben. Innerhalb von 15 Minuten müssen Sie sich für den Kauf entschieden haben - andernfalls wird er wieder daraus entfernt.

Letzteres kann Ihnen allerdings auch zugute kommen - falls nämlich ein Produkt nicht mehr verfügbar ist und jemand anderes die Frist verstreichen lässt, können Sie wieder zuschnappen.

Tipp Nummer Zwei: Vorher einloggen

Wenn Sie ein Konto bei Amazon haben, sollten Sie sich vor Ihrer Schnäppchenjagd besser einloggen. So sparen Sie viel Zeit beim Einkauf, wenn Sie zum Beispiel ein rares Produkt erspähen.

Tipp Nummer Drei: Preise vergleichen

Nicht jedes Angebot ist wirklich so preiswert wie angegeben. Wer Preise vergleichen möchte, sollte online schnell checken, ob Amazon hält, was es verspricht.

So warnt auch das Verbraucherportal, nicht auf die Schnäppchen-Angebote von Amazon blindlings hereinzufallen. "Die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller hat mit dem tatsächlichen Marktpreis oft wenig zu tun", so Günter. "Die Durchschnittsersparnis der bisherigen Angebote liegt bei 22,12 Prozent. Wir gehen also davon aus, dass sich auch die zukünftigen Prime-Day-Angebote durchaus lohnen werden."

Tipp: Rabatt-Highlights gibt es für Schnäppchenjäger besonders in den Kategorien Mode und Kinderartikel. Hier winken sogar etwa 32,55 Prozent Ermäßigung.

Hier finden Sie eine Tabelle aller Produktersparnisse:

Kategorie Elektronik & Technik Küche & Haushalt Mode Drogerie & Beauty Durchschnittsersparnis 19,84 % 20,38 % 32,55 % 22,68 % Kategorie Lebensmittel & Gesundheit Produkte für Kinder Sport & Freizeit Werkzeug Durchschnittsersparnis 22,88 % 25,77 % 21,62 % 17,06 %

Werkzeuge fallen dabei allerdings in die Kategorie, wo sich am wenigsten sparen lässt. Hier empfiehlt Günter vor dem Kauf lieber online nochmal Preise zu vergleichen. "Obwohl Amazon mit Rabatten von durchschnittlich 37 Prozent wirbt, liegt die wirkliche Ersparnis nur bei 17 Prozent."

Amazon Prime Day: Vor Kauf besser nochmal Preise vergleichen

Bei mancher Ware fällt ein Preisvergleich flach - in 51 Fällen der 150 untersuchten Angebote wird das Produkt ausschließlich von Amazon selbst vertrieben. Zur Freude der Kaufwilligen. Denn hier können Sie satte Rabatte abstauben.

"Amazon bietet am Prime Day nicht nur bei den Produkten hohe Rabatte, bei denen der Online-Shop in Konkurrenz zu anderen Verkäufern steht. Vor allem, bei den Produkten, die ausschließlich bei Amazon erhältlich sind, locken hohe Rabatte von durchschnittlich 27,51 Prozent", so das abschließende Urteil des Verbraucherportals.

