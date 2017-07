Ist der IS-Chef doch noch am Leben?

US-Verteidigungsminister James Mattis geht nach eigenen Worten davon aus, dass der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi noch lebt.

Washington - „Ich denke, Al-Bagdadi ist am Leben“, sagte Mattis am Freitag im Pentagon. „Ich werde anders denken, wenn wir wissen, dass wir ihn getötet haben. Wir sind hinter ihm her. Aber wir glauben, dass er am Leben ist.“

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass ranghohe IS-Mitglieder den Tod Al-Bagdadis bestätigt haben sollen. Das US-Militär reagierte skeptisch darauf. Der IS-Anführer war schon mehrfach für tot erklärt worden.

Mitte Juni hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Al-Bagdadi möglicherweise bei einem russischen Luftangriff in der Nähe der syrischen Stadt Al-Rakka ums Leben gekommen sei. Auch weitere Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), 30 Kommandeure und rund 300 Kämpfer sollen bei dem Angriff Ende Mai getötet worden sein. Damals hieß es aus Moskau, man prüfe, ob auch der IS-Chef unter den Toten sei.

Im Juni 2014 hatte Al-Bagdadi in einer Moschee im irakischen Mossul ein Kalifat ausgerufen. Er selbst sah sich in der Nachfolge des Propheten Mohammed und beanspruchte als „Kalif“, Führer aller Muslime zu sein. Der IS brachte weite Teile Syriens und des Iraks unter seine Kontrolle. Zuletzt geriet die Terrormiliz aber stark unter Druck.