Afghanischer Soldat erschießt zwei US-Soldaten

Ein Junge geht nach einem Selbstmordanschlag der Taliban in Khost an Autowracks vorbei. Die terroristische Organisation ist am Erstarken. Foto: Nishanuddin Khan/Archiv

Ein afghanischer Soldat hat im Osten des Landes zwei US-Soldaten erschossen - mutmaßlich aus islamistischen Motiven. Zwei weitere Soldaten wurden verletzt.

Kabul - Ein afghanischer Soldat hat in Afghanistan zwei US-Soldaten erschossen. Zwei weitere US-Soldaten wurden bei der Attacke am Samstag in einer abgelegenen Gegend der Provinz Nangarhar verletzt, wie die Regionalregierung mitteilte. Der Schütze wurde getötet. Die islamistischen Taliban erklärten, der Mann sei in die Armee eingeschleust worden. Sie sprachen sogar von vier getöteten amerikanischen Soldaten.

US-Präsident Donald Trump wurde von seinen nationalen Sicherheitsberatern über die Situation unterrichtet, wie sein Sprecher Sean Spicer im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

In Nangarhar kämpfen amerikanische und afghanische Einheiten seit Beginn 2016 gemeinsam gegen islamistische Extremisten, vor allem gegen Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Derzeit befinden sich nach US-Angaben rund 8400 amerikanische Soldaten in Afghanistan. US-Generäle werben seit Monaten um eine Aufstockung. Hintergrund ist das schnelle Erstarken der radikalislamischen Taliban. Die afghanische Regierung kontrolliert nach Militärangaben inzwischen nur noch 60 Prozent des Landes; die einheimische Armee ist überfordert.

dpa