Merkel und Seehofer gemeinsam auf der Truderinger Festwoche

München - Vor anderthalb Jahren brüskierte CSU-Chef Horst Seehofer Kanzlerin Angela Merkel auf dem CSU-Parteitag. Heute absolvieren beide einen Wahlkampfauftritt auf der Truderinger Festwoche - unter ganz anderen Vorzeichen.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, holen am Sonntag ab 13 Uhr in München ihren verschobenen Wahlkampfauftritt in einem Bierzelt auf der die Truderinger Festwoche nach. Ursprünglich war dieser bereits am vergangenen Dienstag geplant. Doch nach dem Terroranschlag von Manchester mit vielen Toten sagten die Kanzlerin und der bayerische Ministerpräsident den Auftritt aus Pietätsgründen ab. Nun wollen sie gemeinsam die Festwoche besuchen.

13 Minuten lang hatte Seehofer beim CSU-Parteitag im November 2015 der neben ihm auf der Bühne stehenden Kanzlerin unter anderem Vorhaltungen in der Flüchtlingspolitik gemacht. Und noch immer pocht die CSU auf einer verbindlichen Obergrenze für Asylbewerber. Merkel lehnt diese weiter ab. Insofern gibt es weiter latentes Konfliktpotential, das aber beim Wahlkampfauftritt heute kaum eine Rolle spielen dürfte.

Union setzt wieder auf Geschlossenheit

Denn Merkel ist nach dem gestoppten Höhenflug von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in den Umfragen wieder obenauf. Mittlerweile setzt auch Seehofer wieder auf Geschlossenheit in der Union um aus der kommenden Bundestagswahl als Gewinner zu gehen. So dürfte auch der Auftritt auf der Truderinger Festwoche heute ganz im Zeichen der Harmonie zwischen den Schwesterparteien stehen.

