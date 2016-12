Emotionale Merkel spricht von einem Terror-Anschlag

News-Blog: Lkw rast auf Weihnachtsmarkt

Ein Lkw ist auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen.

Berlin - Ein Lastwagen ist auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen starben. Kanzlerin Angela Merkel sagt, wir müssten nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen.

Ein Lkw ist auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast und hat zwölf Menschen in den Tod gerissen. Die Polizei spricht am Dienstagmorgen von dem Verdacht auf einen Terroranschlag.

49 Menschen lagen am Dienstagmorgen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern.

Die Polizei nahm rund eine Stunde nach dem Vorfall einen Verdächtigen fest. Im Lkw-Führerhaus wurde zudem ein Toter entdeckt, der wohl erschossene Beifahrer.

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Unter folgender Notrufnummer können sich Angehörige an die Polizei wenden: ( 030) 54023111

Wir haben alle Nachrichten, Reaktionen und Bilder auf unserer Themenseite gebündelt. Lesen Sie hier, was wir bisher wissen und was nicht.

+++ Der festgenommene Terror-Verdächtige leugnet die Tat. Der 23 Jahre alte Mann streite bisher alles ab, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen.

+++ Es gibt neue Erkenntnisse zur Identität des festgenommenen Naved B.: Zwar sei er polizeibekannt, allerdings ist er bisher nicht als Islamist aufgefallen. Der Tagesspiegel berichtet, dass gegen Naved B. in Köln oder Berlin wegen sexueller Belästigung ermittelt worden sei.

+++ Die große Silvesterparty am Brandenburger Tor soll trotz des Anschlags stattfinden. Eine Absage sei nicht geplant, sagte eine Sprecherin des Veranstalters KIT Group.

+++ Das ist Zivilcorage. Dass der flüchtige Täter, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübte, so schnell geschnappt werden konnte, ist laut Polizei dem Einsatz eines besonders mutigen Zeugen zu verdanken. Er ist dem Mann nachgerannt. Mutig.

+++ Der polnische Speditionsbesitzer hat den Tod seines Fahrers bestätigt, mit dessen Wagen der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt begangen wurde. Er habe seinen Cousin auf einem Polizeifoto identifiziert, sagte Ariel Zurawski im polnischen Fernsehen. „Das Foto ist sehr drastisch.“ Er habe es zunächst nicht sehen wollen. Der Frau des Lkw-Fahrers, die am Montag als letzte gegen 15 Uhr mit ihrem Mann telefonisch gesprochen haben soll, wurde es demnach nicht gezeigt.

Merkel „erschüttert“: Diese Erkenntnis wäre „besonders widerwärtig“

+++ „Ich bin entsetzt, erschüttert und tief traurig“, sagt Merkel in ihrem Statement im Kanzleramt. „Eine grausame und letztlich unbegreifliche Tat hat ihnen das Leben geraubt.“ Merkel sagt, sie denke nach der „unbegreiflichen Tat“ an die Toten, Verletzten und ihre Familien und Freunde. „Ein ganzes Land ist mit Ihnen in tiefer Trauer vereint.“ Sie denke auch an die Retter und danke ihnen. Sie danke auch den Ermittlern, sie habe Vertrauen zu ihnen. „Die Tat wird aufgeklärt werden und sie wird bestraft werden.“

Merkel wisse, dass es für alle schwer zu ertragen wäre, wenn sich herausstellen würde, dass der Täter wirklich jemand war, der nach Deutschland gekommen ist, um Schutz und Asyl zu suchen. Sie wisse, dass diese Erkenntnis „besonders widerwärtig“ gegenüber all den vielen Deutschen wäre, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren und sich um Integration bemühen. „Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.“ Wir dürften uns nicht unseren Lebensmut nehmen lassen.

Die Kanzlerin sagte, wir müssten nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen. Sie kündigte an, am Nachmittag zum Breitscheidplatz zu fahren, zusammen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

+++ In diesem News-Blog erfahren Sie ab 11 Uhr, wie sich Angela Merkel im Kanzleramt zum mutmaßlichen Anschlag äußert. Es ist von einem kurzen Statement auszugehen. Parallel berichten wir von der Pressekonferenz der Polizei München zur Sicherheitslage auf den Christkindlmärkten (hier gelangen Sie zum Live-Stream ab etwa 11.30 Uhr). Der Generalbundesanwalt Peter Frank und der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, wollen um 14.30 Uhr die Presse informieren.

Innenminister: Weihnachtsmärkte in Deutschland werden nicht abgesagt

+++ Trotz des mutmaßlichen Anschlags in Berlin sollen die Weihnachtsmärkte in Deutschland nicht abgesagt werden. Darauf verständigten sich die Innenminister von Bund und Ländern am Dienstagmorgen auf einer Telefonschaltkonferenz, wie das Bundesinnenministerium später mitteilte. In Berlin forderten die Behörden die Betreiber allerdings auf, die Märkte am Dienstag aus Rücksicht auf die Opfer und ihre Angehörigen geschlossen zu halten.

+++ Eine Muslima, die in der Landeshauptstadt lebt, spricht den Berlinern mit ihrem Facebook-Post förmlich aus der Seele: „Mögen sie alle die Kraft finden, um diese Stunden zu überstehen. Und mögen unser aller Herzen Ruhe finden in diesem Sturm.“

+++ Der polnische Beifahrer des mutmaßlichen Attentäters von Berlin ist nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums vermutlich erschossen worden. Der Pole hatte den Lastwagen nach bisherigen Erkenntnissen gefahren, bevor der Lkw in die Hände des Mannes fiel, der mit dem Lkw am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt raste. Der Pole sei Opfer und nicht Täter, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Innenminister der Länder mit.

Berlin-Verdächtiger soll aus Pakistan stammen und 23 Jahre alt sein

+++ Die Bild berichtet, der Mann heiße Naved B., der an der Siegessäule festgenommen wurde, sei 23 Jahre alt und komme aus Pakistan. n-tv zeigte Bewegtbilder eines Mannes, der mit weißem Tuch bedeckt in ein Auto gesetzt wird und weggebracht wird. Dabei soll es sich um Naved B. handeln. Es gibt noch keinen eindeutigen Beleg, dass er wirklich der Fahrer war, nur einen Augenzeugenbericht.

+++ Als ekelhaft bezeichnen viele Twitter-Nutzer, darunter Politiker der großen Parteien, den Tweet von Frauke Petrys Lebensgefährten, AfD-Europaparlamentarier Marcus Pretzell. Er hatte Angela Merkel am Montagabend persönlich für die Tat von Berlin verantwortlich gemacht. "Es sind Merkels Tote", schrieb er. Auch Petry nutzte die Tat ungeniert für Wahlkampf.

+++ In Berlin haben Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei am Dienstagmorgen nach Medienberichten Hangars auf dem früheren Flughafen Tempelhof durchsucht. Dort befindet sich Berlins größte Flüchtlingsunterkunft. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte dem rbb, die Durchsuchungen stünden nicht in Zusammenhang mit der Tat am Breitscheidplatz. Das twitterte der Sender um 10.44 Uhr.

+++ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte im Interview mit der Rundschau im Bayerischen Rundfunk, dass wir überall in Deutschland, überall in Europa einem Anschlagsrisiko ausgesetzt seien. Konkrete Hinweis für Bayern habe er nicht. Und dennoch: Wer so etwas wie in Berlin plane, könne dies theoretisch „an tausenden Stellen in Bayern“ tun, auf Weihnachtsmärkten oder in der Früh, wenn viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit irgendwo zusammenstehen, sagte Herrmann. Die Polizei München hat ihr Personal auf den Weihnachtsmärkten als Reaktion auf die Berlin-Tat erhöht. Herrmann hat eine Überprüfung der deutschen Flüchtlingspolitik gefordert. „Wenn sich bestätigen sollte, dass dieser Anschlag von jemandem verübt worden ist, der als Asylbewerber ins Land eingereist ist, dann muss das in Berlin schon noch mal zu einem grundsätzlichen Nachdenken darüber führen, wie diese ganze Flüchtlingsaufnahme gestaltet wird“, sagte er am Dienstag dem Radiosender Antenne Bayern.

Nach mutmaßlichem Anschlag will sich Merkel um 11 Uhr äußern

+++ Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat für Dienstag bundesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Wie sein Ministerium am Morgen mitteilte, gilt die Weisung für sämtliche Behörden unter Bundesaufsicht. Dies geschehe "als Zeichen der Anteilnahme nach der Gewalttat auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin am gestrigen Abend". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihren für Dienstag geplanten Wahlkreis-Besuch in Mecklenburg-Vorpommern abgesagt. Sie hat für 11 Uhr am Dienstag eine Erklärung zum mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz angekündigt.

+++ Der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt und zerstörte dabei mehrere Buden. Viele Besucher haben keine Chance. Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei vor Ort. Er war Pole. Der Lastwagen gehörte einer polnischen Spedition, wie deren Eigentümer Ariel Zurawski dem polnischen Sender TVN 24 sagte. Der Fahrer, sein Cousin, sei seit etwa 16 Uhr am Montag nicht mehr zu erreichen gewesen. Für ihn könne er die Hand ins Feuer legen, dass er kein Attentäter sei. „Ihm muss etwas angetan worden sein“, mutmaßte er.

Reiste Verdächtiger als Flüchtling über Passau ein? Polizei kommentiert dies nicht

+++ Der mutmaßliche Fahrer soll nach Informationen des RBB-Inforadios Pakistaner. Der Festgenommene sei am 31. Dezember 2015 in Passau nach Deutschland eingereist, berichtete der Sender am frühen Dienstagmorgen und berief sich auf Sicherheitskreise. Die Angaben sind widersprüchlich. Laut dpa sei der festgenommene Verdächtige im Februar als Flüchtling über die Balkanroute nach Deutschland eingereist sein. Der Polizei soll er wegen geringfügiger Delikte bekannt sein. Die Berliner Polizei wollte dies nicht kommentieren.

+++ Der Lkw sollte am Dienstagmorgen zur Spurensicherung abgeholt werden. Der Tatort in der Nähe der Gedächtniskirche war weiträumig abgesperrt. Die Polizei bat auf Twitter, aus Pietätsgründen keine Fotos davon zu verbreiten.

+++ Der Terrorismusforscher Peter Neumann hält einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin für sehr wahrscheinlich. „Die Taktik ist wie in Nizza und es passt in die Strategie des Islamischen Staates“, sagte Neumann vom King's College in London der Deutschen Presse-Agentur. „US-Geheimdienste haben außerdem in den vergangenen Wochen vor Anschlägen auf Weihnachtsmärkten gewarnt.“

+++ Die Ermittler gehen davon aus, dass der Lastwagen vorsätzlich auf den Weihnachtsmarkt gesteuert wurde. Das teilte die Polizei gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen auf Twitter mit (folgen Sie dem Twitter-Account @PolizeiBerlin_E). „Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt“, twitterte die Polizei am frühen Dienstagmorgen.

Am Dienstagmorgen um 7 Uhr ist die Identität des Lastwagen-Fahrers unklar

+++ Die Identität des Fahrers sei weiterhin unklar, sagte eine Sprecherin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Bei der Tat im Herzen Berlins sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Weitere 49 Menschen lagen am Morgen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern.

Polizei bittet Augenzeugen, Videos und Fotos zu schicken

+++ Die Polizei hat ein Portal freigeschaltet, über das Augenzeugen des möglichen Anschlags in Berlin Fotos und Videos hochladen können (hier gelangen Sie zum Upload). Zuvor hatte die Polizei gebeten, kein Bildmaterial über Soziale Medien zu verbreiten oder es per Twitter an die Behörden zu senden. Auf Handy-Fotos und -Videos könnten Hinweise zu sehen sein, die den Ermittlern bei ihrer Arbeit helfen.

+++ Der festgenommene mutmaßliche Fahrer könnte ein Pakistaner oder Afghane sein. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am frühen Dienstagmorgen aus Sicherheitskreisen. Letzte Gewissheit gab es zunächst nicht, da der Mann unterschiedliche Namen verwendet habe. Der Mann war nach dem Vorfall zunächst geflüchtet. Der Berliner Tagesspiegel berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Mann sei den Ermittlern bekannt, allerdings nicht wegen eines terroristischen Hintergrundes, sondern wegen kleinerer krimineller Delikte.

+++ Der Rettungseinsatz vor Ort ist beendet, twitterte die Polizei Berlin einige Minuten nach Mitternacht.

Die Nachrichten zum möglichen Berliner Anschlag vom Montag

+++ Möglicherweise wurde der Lastwagen schon in Polen gestohlen.

Es besteht der Verdacht, dass dieser LKW in Polen von einer Baustelle gestohlen wurde. Die Ermittlungen dazu laufen. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Neben dem Generalbundesanwalt sind laut Polizei auch mehrere Berliner Anwälte in die Ermittlungen involviert.

7 Berliner Staatsanwälte leiten & unterstützen die Ermittlungen zum Ereignis #Breitscheidplatz. Der GBA hat paralleles Verfahren eröffnet. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Die Polizei gibt hinsichtlich des verdächtigen Gegenstands Entwarnung.

Bei dem verdächtigen Gegenstand in der Rankestr. handelt es sich um einen Schlafsack. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière sind die Hintergründe weiter unklar. "Ich möchte jetzt noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht", sagte de Maizière am Montagabend in der ARD.

+++ Laut einem Feuerwehrsprecher sind etwa 20 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Die übrigen der insgesamt laut Polizei etwa 50 Verletzten seien "eher seelisch verletzt".

Zur Identität der beiden mutmaßlichen Lkw-Insassen machte die Polizei keine Angaben. In dem Lastwagen seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden. Laut Feuerwehr gingen die ersten Notrufe gegen 20.07 Uhr ein. Der Weihnachtsmarkt sei zu diesem Zeitpunkt stark besucht gewesen.

+++ In diesem Artikel haben wir alle wichtigen Reaktionen auf den Vorfall zusammengefasst.

+++ Noch vor Mitternacht gibt die Polizei erste Ermittlungserkenntnisse bekannt.

#Ermittungsstand Der LKW am #Breitscheidplatz hat ein polnisches Kennzeichen. Auf der Ladefläche befinden sich Stahlträger. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Die Polizei nimmt Hinweise zum Vorfall auf diesem Weg entgegen.

Für Hinweise zum Geschehen am #Breitscheidplatz erreichen Sie uns unter 030 5402 4111 oder über die Internetwache https://t.co/Pk0WXebfIL — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

Für Videos und Fotos zum #Breitscheidplatz wird noch ein Uploadportal vorbereitet. Bitte nicht an die Internetwache senden. #Danke — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Das griechische Außenministerium reagiert mit Entsetzen auf den möglichen Anschlag in Berlin. „Wir verurteilen den verbrecherischen Anschlag in Berlin aufs Schärfste. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer“, erklärt das Athener Außenministerium auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auf Griechisch und Deutsch.

CSU-Innenexperte: Brauchen Sicherheitscheck für alle Weihnachtsmärkte

+++ CSU-Innenexperte Stephan Mayer fordert eine Sicherheitsprüfung für sämtliche Weihnachtsmärkte. Es hätten sich am Montagabend "unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet", sagte der Bundestagsabgeordnete der Bild laut einer Vorabmeldung. "Jetzt müssen die Sicherheitskonzepte aller Weihnachtsmärkte in Deutschland überprüft werden - bis hin zu der Frage, ob sie überhaupt noch weiter stattfinden können."

+++ Nach der Todesfahrt des polnischen Lastwagens hat der Besitzer des Lkw-Unternehmens am Montagabend erklärt, dass er seit dem Nachmittag keinen Kontakt mehr zu dem Fahrer habe. "Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er ist mein Vetter, ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Ich bürge für ihn", sagte Ariel Zurawski der Nachrichtenagentur AFP am Telefon.

+++ Wolfgang Bosbach hält einen Anschlag für wahrscheinlich. "Ausgeführt nicht nur mit größter Brutalität und verheerenden Folgen, sondern auch mit bewusst großer Symbolkraft - wenige Tage vor Weihnachten, mitten in der deutschen Hauptstadt inmitten fröhlicher und friedlicher Menschen", sagte der CDU-Politiker der Bild: "Die Botschaft ist klar - egal wo, egal wie, wir werden jederzeit zuschlagen können."

Julia Klöckner spricht in dem Blatt von einer "barbarischen" Tat. "Terroristen sind feige - unbeschützte, friedliche Menschenmengen anzugreifen, ist barbarisch", sagt die CDU-Vizechefin und ergänzt: "Weihnachtsmärkte zu schließen, wäre falsch, aber sie müssen wohl stärker geschützt werden." Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) spricht von einem "abscheulichen Anschlag". Nun sei "die Stunde der nationalen und internationalen Einheit".

+++ Die USA verurteilen den tödlichen Zwischenfall scharf. Eine Mitteilung des Nationalen Sicherheitsrates sprach am Montag davon, es habe sich vermutlich um einen terroristischen Anschlag gehandelt. Man habe der deutschen Regierung Unterstützung angeboten. Wörtlich erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price: „Deutschland ist einer unserer engsten Partner und stärksten Verbündeten. Im Kampf gegen all jene, die unsere Art zu leben und unsere Gesellschaften bedrohen, stehen wir an der Seite Berlins.“ Den Opfern und ihren Angehörigen gelte tief empfundenes Mitgefühl. Dieses wolle man auch der Bundesregierung und den Deutschen übermitteln.

+++ Frankreich hat nach Angaben des Innenministeriums die Sicherheitsvorkehrungen auf seinen Weihnachtsmärkten erhöht. Minister Bruno Le Roux rief die Sicherheitskräfte des Landes am Montagabend auf, „maximale Wachsamkeit“ aufrechtzuerhalten. „Der Schutz der Weihnachtsmärkte ist sofort verstärkt worden“, hieß es in einer Mitteilung. Was dies konkret bedeutet, wurde nicht erklärt.

+++ Der Lastwagen gehört einer polnischen Spedition. Der Eigentümer Ariel Zurawski sagte am Montagabend in einem Telefonat dem Sender TVN 24, der Fahrer sei seit etwa 16 Uhr nicht mehr zu erreichen gewesen. Der Fahrer sei sein Cousin, er könne seine Hand für ihn ins Feuer legen, dass er kein Attentäter sei. „Es kann einfach nicht mein Fahrer gewesen sein“, sagte Zurawski zu dem Vorfall. „Ihm muss etwas angetan worden sein“, mutmaßte er: „Ich stehe so unter Schock.“

Der Lastwagen hatte Stahlkonstruktionen nach Berlin transportiert, berichtete Zurawski. Wegen einer Verzögerung habe der Fahrer bis zum Morgen warten müssen und den Lastwagen in Berlin geparkt.

+ Der Lkw ist vorne total demoliert. © dpa +++ Die Komiker Jan Böhmermann und Olli Schulz haben eine Veranstaltung im Berliner Tempodrom nach dem möglichen Anschlag in der Hauptstadt abgebrochen. „Das ist drei Kilometer von hier passiert. Ich war erst vor ein paar Tagen da. Ich glaube, das ist einfach so scheiße gerade und wir können auch nicht die richtigen Worte dafür finden. Auf alle Fälle können wir jetzt nicht weiter hier gute Laune verbreiten und Party machen, wenn hier Menschen sterben“, sagte Schulz am Montagabend. Sein Partner Jan Böhmermann ergänzte unter dem Applaus des Publikums: „Kommt sicher nach Hause. Verbreitet keine Gerüchte und hört nicht auf die Arschgeigen, die dieses schreckliche Ereignis jetzt für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Das ist nämlich das Allerletzte.“

+++ Gegen 23 Uhr sagt ein Polizeisprecher über die Hintergründe des Vorfalls: „Im Moment müssen wir sagen, dass beide Richtungen möglich sind.“ Mit Blick auf Mutmaßungen über einen Anschlag fügt er hinzu: „Manche Parallelen drängen sich auf.“

Pressekonferenz am Dienstag soll Aufklärung bringen

+++ Berlins Regierender Bürgermeister Müller und Innensenator Geisel wollen am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit informieren. Dabei würden auch Landesbranddirektor Wilfried Gräfling und Polizeipräsident Klaus Kandt Fragen der Journalisten beantworten, teilte der stellvertretende Senatssprecher Bernhard Schodrowski am Montagabend mit. Ob auch ein Vertreter der Berliner Generalstaatsanwaltschaft dazukommt, sei noch unsicher.

Bei dem Termin werde es um die aktuellen Erkenntnisse und Umstände bei dem Vorfall auf dem Breitscheidplatz gehen, erläuterte Schodrowski. Davor würden sich Polizei und Feuerwehr nicht mehr äußern. Bereits am späten Dienstagvormittag wollen sich dem Sprecher zufolge die Senatsmitglieder in ein Kondolenzbuch in der Gedächtniskirche eintragen, das danach für alle Bürger offen sei. Für den Abend sei ein Trauergottesdienst in der Kirche vorgesehen.

+++ EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärt, er und die gesamte Kommission seien "erschüttert". Die getöteten und verletzten Menschen auf dem Breitscheidplatz hätten sich dort befunden, "um die Vorweihnachtszeit zu feiern, die viele mit Besinnlichkeit und Frieden verbinden".

+++ Die Polizei hat einen verdächtigen Gegenstand gefunden und bittet daher darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Bitte umfahren Sie den #Breitscheidplatz weiträumig. Unsere Kolleg. sperren die Rankestr. & überprüfen einen verdächtigen Gegenstand. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Frankreichs Präsident François Hollande äußert sich so zu dem Vorfall: „Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft.“ Premierminister Bernard Cazeneuve erklärte auf seinem Twitter-Account auf Deutsch: „Ganz Frankreich steht an Deutschlands Seite.“

+ Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz. © dpa +++ Bundespräsident Joachim Gauck äußert sich tief betroffen über das „schreckliche Geschehen“ in Berlin: „Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt“, teilte Gauck mit. „Auch wenn wir noch nicht viel über die Hintergründe des schrecklichen Geschehens auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wissen: Ich bin in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, bei allen Menschen, die um Familienangehörige oder Freunde fürchten.“ Er danke den Helfern und Sicherheitskräften für ihren Einsatz.

Betroffener Weihnachtsmarkt einer der meistbesuchten Berlins

+++ Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gehört zu den Hauptattraktionen im vorweihnachtlichen Berlin. Der Schaustellerverband hatte zu Beginn des Markts in unmittelbarer Nähe des Kurfürstendamms im Stadtzentrum in diesem Jahr erneut rund eine Million Besucher erwartet. Er ist somit einer der meistbesuchten Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt.

+++ Die SPD-Spitze zeigt sich tief betroffen. SPD-Chef Sigmar Gabriel twitterte: „Wir trauern. Unsere Gedanken sind bei den Opfern in Berlin und ihren Angehörigen.“ SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann twitterte: „Bin entsetzt und schockiert. Meine Gedanken sind bei den Toten und ihren Angehörigen. Das ist ein grauenhafter Anschlag.“ Der SPD-Politiker Martin Schulz erklärte auf Twitter: „Schreckliche Nachrichten aus #Berlin. Gedanken bei Familien&Freunden der Opfer,wünsche Verletzten zügige Genesung, Einsatzkräften viel Kraft.“

+++ Österreichs Spitzenpolitiker reagieren mit Entsetzen auf den möglichen Anschlag in Berlin. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erklärte via Twitter, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen: „Nach genauer Analyse brauchen wir besonnene, konsequente Antworten.“ Auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und Außenminister Sebastian Kurz (beide ÖVP) äußerten auf Twitter ihr Entsetzen und kondolierten den Familien der Opfer. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sagte: „Europa wird mehr denn je zusammenhalten, um Angriffe auf unsere Gesellschaft zu verhindern.“

+++ Außenminister Frank-Walter Steinmeier äußert sich entsetzt über den Vorfall: "Ich bin tief erschüttert über die schrecklichen Nachrichten von den Ereignissen an der Berliner Gedächtniskirche. Mein tief empfundenes Mitgefühl ist mit den Familien, Angehörigen und Freunden der Opfer.“

+++ Berlins Innensenator Andreas Geisel bleibt vorsichtig: „Die Lage ist soweit unter Kontrolle. Alles andere ist reine Spekulation. Wir sind bei den Angehörigen - Berlin trauert. Morgen wird ein Trauergottesdienst stattfinden. Alles andere zum Tathergang und zu den Hintergründen ist reine Spekulation.“ Er warnt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen.

Laut Polizei sind Hintergründe unklar

+++ Noch immer ist nicht klar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag gehandelt hat. Die Polizei sprach seit der Festnahme des mutmaßlichen Fahrers nur davon, dass die Hintergründe unklar seien. Auch dpa und afp berichten mittlerweile von einem „möglichen Anschlag“.

+ Der Tatort wird weiträumig abgesperrt. © dpa +++ Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zeigt sich entsetzt über den möglichen Anschlag. Während ihres Besuchs im westafrikanischen Mali sprach sie am Montagabend von „bestürzenden Nachrichten“ aus Deutschland. „Wir wissen auch nur das, was wir über die frei zugänglichen Medien in der Kürze erfahren konnten“, sagte sie auf einem Empfang in der deutschen Botschaft in Bamako. Die Gäste bat von der Leyen um einen Moment des Gedenkens für die Opfer. Die Ministerin hatte zuvor die deutschen Soldaten im nordmalischen Gao besucht, die dort an einer UN-Friedensmission teilnehmen.

+++ EU-Ratspräsident Donald Tusk bietet Deutschland die Hilfe der Europäischen Union an. „Tief ergriffen von den Neuigkeiten von Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz. Meine Gedanken sind mit den Opfern. Europa ist bereit zu helfen.“, erklärte Tusk am Montagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter. Mit Breitscheidplatz ist der Ort des Weihnachtsmarktes gemeint.

Tief ergriffen von den Neuigkeiten von Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz. Meine Gedanken sind mit den Opfern. Europa ist bereit zu helfen. — Donald Tusk (@eucopresident) 19. Dezember 2016

+++ Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault hat betroffen auf den möglichen Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt reagiert. „Entsetzt von den Nachrichten aus Berlin und vollkommen solidarisch mit unseren deutschen Freunden“, schrieb der Pariser Chefdiplomat am Montagabend auf Twitter.

Solidaritätsbekundungen kamen auch aus Nizza, wo ein Lastwagen-Attentäter im Juli 86 Menschen getötet hatte. „Horror in Berlin. Unterstützung für den Bürgermeister von Berlin und das deutsche Volk. Nie wieder das“, erklärte der führende konservative Regionalpolitiker Christian Estrosi.

Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen

+++ Generalbundesanwalt Peter Frank wird laut Bundesjustizminister Heiko Maas die Ermittlungen übernehmen.

Schockierende Nachrichten vom #Breitscheidplatz. Wir trauern mit den Angehörigen. Der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 19. Dezember 2016

+++ Die Polizei geht davon aus, dass die Situation unter Kontrolle sei.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der City nähe #Breitscheidplatz. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Bundesinnenminister Thomas de Maizière steht in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden in Berlin. „Ich wurde unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt unterrichtet“, teilte der CDU-Politiker mit: „Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls. Ich stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten.“

+++ Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Kontakt mit Berlins Regierendem Bürgermeister Müller. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend über den Internetdienst Twitter mit. "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", schrieb Seibert weiter. Auf dem Berliner Breitscheidplatz wurden mindestens neun Menschen getötet, als ein Lkw in eine Menschenmenge fuhr.

#Breitscheidplatz - Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann. (2) — Steffen Seibert (@RegSprecher) 19. Dezember 2016

Mutmaßlicher Lkw-Fahrer gefasst, Beifahrer offenbar tot

+++ Zudem weist die Polizei darauf hin, dass es weiterhin nicht sicher ist, ob es sich um einen Anschlag gehandelt hat.

Die Hintergründe sind weiterhin unklar. Unser #LKA übernimmt die Ermittungen vor Ort. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Die Polizei äußert sich via Twitter zu den beiden mutmaßlichen Lkw-Insassen.

Im Nahbereich #Breitscheidplatz wurde eine verdächtige Person festgenommen. Ob es sich um den Fahrer des LKW handelt, wird derzeit geprüft. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

Der Beifahrer des LKW, der am #Breitscheidplatz in den Weihnachtsmarkt gefahren ist, verstarb vor Ort. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Es gibt in Berlin jetzt den Safety-Check für den Anschlag. So kann jeder prüfen, ob es seinen Freunden und Verwandten in Berlin gutgeht.

+++ Müller weiter: „Wir hoffen sehr, dass es sich nicht bewahrheitet, dass es ein Anschlag ist, das wird noch untersucht. Sicher ist, dass es einige Tote und zahlreiche Verletzte gibt. (...) Jetzt gerade ist es bedrückend zu sehen, was unsere Freunde in anderen Städten bereits erleben mussten.“

+++ Laut Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller ist die Lage unter Kontrolle. Der Regierungschef reagierte geschockt auf die Attacke: „Was wir hier sehen, ist dramatisch“. Seine Gedanken seien bei den Familien, die Tote oder Verletzte zu beklagen hätten.

+++ Hier gibt es die Bilder vom Tatort.

+++ Nach Polizeiangaben ist ein Verdächtiger tot. Über die Todesursache des Mannes, der im Führerhaus des Lastwagens saß, ist laut Polizei noch nichts bekannt. Zuvor hatte es geheißen, dass Führerhaus sei leer vorgefunden worden.

Rund 50 Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Berlin

+++ Von den 50 Verletzten kämpfen laut Polizeiangaben einige um ihr Leben.

+++ Die Polizei weist auch darauf hin, dass niemand in die Nähe des Tatorts kommen soll, weil die Wege benötigt würden.

Wir brauchen vor Ort alle Rettungswege. Bitte kommen Sie nicht zum #Breitscheidplatz. Bitte halten Sie die Straßen für uns frei. #danke. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Der Lastwagen fuhr nach Polizeiangaben auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt zwischen den Ständen durch.

+++ Wie die Polizei berichtet, sei ein Verdächtiger festgenommen worden.

+++ Die Polizei wendet sich mit einer Bitte an die Berliner Bürger.

Bitte helfen Sie uns. Bleiben Sie zu Hause & verbreiten Sie keine Gerüchte. Folgen Sie uns hier für wichtige Infosl. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

+++ Laut einem Polizeisprecher sei das Führerhaus des Sattelschleppers von den Einsatzkräften leer aufgefunden worden. Es sei inzwischen eine Person aufgegriffen worden, sie werde derzeit überprüft.

+++ Der Sattelzug war von der Seite Kantstraße/Budapester Straße in der Nähe des Bahnhofs Zoo kommend mehrere Meter über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Danach sei er zurück auf die Budapester Straße gefahren und dort zum Stehen gekommen.

Neun Tote bei möglichem Anschlag in Berlin

+++ In einem veröffentlichten Handy-Video schätzt ein Journalist, der vor Ort war, dass der Lkw etwa 50 Meter über den Weihnachtsmarkt gerast sei.

+++ Wie auf Bildern zu sehen ist, hat der Lkw ein polnisches Kennzeichen - was aber keinen Rückschluss auf den Fahrer geben muss.

+++ Die Polizei bestätigt nun neun Todesopfer.

Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19. Dezember 2016

+++ Die Zahl der Verletzten wird mit „mindestens 50“ angegeben. Einige davon seien schwer verletzt.

+++ Mittlerweile hat die Polizei bestätigt, dass es mehrere Tote gegeben habe.

+++ Polizisten mit Maschinenpistolen sollen am Löwentor des Zoos sein.

+++ Ein Täter soll auf der Flucht sein, wie die Polizei berichtet.

+++ Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass es sich um einen Anschlag handelt.

+++ Wie die Berliner Morgenpost berichtet, fuhr der Lastwagen von der Kreuzung Kantstraße/Budapester Straße auf das Gelände.

Achtung: Dieses Video könnte für einige Zuschauer verstörend sein.

+++ Der Lastwagen soll erst am Tannenbaum - also nach vielen Metern - zum Stehen gekommen sein.

+++ Augenzeugen berichten, dass es einen großen Knall gegeben habe.

In Berlin ist in der Nähe der Gedächtniskirche am Montagabend ein Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt gerast. Laut einer Polizeisprecherin gab es dabei mehrere Tote, zahlreiche Menschen wurden verletzt.

