Anschlag auf Weihnachtsmarkt: SEK stürmt Berliner Moschee-Verein

News-Ticker

Berlin - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz läuft die Suche nach dem Täter. Die Polizei hat den Tunesier Anis Amri zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben, warnt die Bevölkerung jedoch auch vor dem 24-Jährigen.

Ein Lkw ist am Montagabend in Berlin auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Bei dem gezielten Anschlag wurden zwölf Menschen getötet, darunter der polnische Fahrer des gekaperten Lkw.

Die Polizei fahndet nach dem Tunesier Anis Amri, der eigentlich längst abgeschoben werden sollte und mehrmals straffällig geworden war.

Täterbeschreibung: Der 24-jährige geborene Tuensier sei 1,78 Meter groß, wiege circa 75 Kilo, habe schwarze Haare und braune Augen. Wer den Gesuchten sieht, soll die Polizei benachrichtigen.

Die Ermittler haben Fingerabdrücke des Tunesiers in dem Anschlags-Lkw vom Berliner Breitscheidplatz gefunden. Die Bundesanwaltschaft bestätigte am frühen Donnerstagabend, dass Anis Amri höchstwahrscheinlich am Steuer des Lastwagens saß.

<<< AKTUALISIEREN >>>

+++ Mutter und Schwester des mutmaßlichen Attentäters sind verzweifelt. Reporter konnten mit ihnen sprechen. Die Schwester sagt: „Ich kann es gar nicht glauben, er war ein ganz normaler Junge.“ Hier geht es zum ganzen Artikel.

+++ Der flüchtige Terrorverdächtige Anis Amri saß nach Erkenntnissen der Ermittler am Steuer des Lastwagens, der in die Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt raste. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anis Amri den Lkw gesteuert hat", sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend in Karlsruhe. Die Fahndung nach dem Tunesier blieb bislang jedoch ohne Erfolg.

+++ Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den flüchtigen 24-jährigen Tunesier Anis Amri wegen des Lastwagen-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt erwirkt. Das teilte eine Sprecherin der Behörde am Abend in Karlsruhe mit.

+++ Berliner Sicherheitskräfte haben bei einer Reihe von Einsätzen in der Hauptstadt nach dem Terrorverdächtigen Tunesier Anis Amri gesucht. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmte am Donnerstag nach dpa-Informationen auch einen S alafistentreffpunkt im Stadtteil Moabit. Dort soll auch Amri verkehrt haben. Die „Berliner Zeitung“ berichtete, bei dem Einsatz gegen den Moschee-Verein „Fussilet 33“ seien Blendgranaten benutzt und eine Tür aufgesprengt worden.

+++ Nach ihrem Besuch beim Bundeskriminalamt gab es von Kanzlerin Angela Merkel einige lobende Worte. Sie hob dabei nicht nur die Arbeit der Ermittler hervor, sondern zeigte sich auch „stolz“ auf die deutsche Bevölkerung.

+++ Im Netz ist ein kurzes Video aufgetaucht, welches angeblich den durch Berlin laufenden Attentäter Anis Amri zeigt. Hier sehen Sie einen Ausschnitt daraus.

Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt: Ausnahmezustand in Heilbronn

+++ Aufregung in Heilbronn! Mehrere Polizeiwagen und schwer bewaffnete Einsatzkräfte stehen am Busbahnhof am Heilbronner Hauptbahnhof. Möglicherweise geht es dabei um den Attentäter von Berlin, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Das SEK ist vor Ort. Dies berichtet unser Partnerportal echo24.com.

+++ Ermittler haben Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Anis Amri im Fahrerhaus des Lkw gefunden, mit dem am Montagabend 12 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden waren. Das teilte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch des Bundeskriminalamtes in Berlin mit und bestätigte damit Berichte der Süddeutschen Zeitung, des WDR und des NDR.

+++ Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) verlangt eine

Videoüberwachung an „neuralgischen Punkten und bei Großveranstaltungen“ in der Hauptstadt.

Hierzu zählten Kriminalitätsbrennpunkte und Plätze, an denen viele Menschen zusammenkommen. Durch die Bilder erhielten die

Ermittlungsbehörden das nötige Werkzeug, um Straftäter zu identifizieren

, begründete der Landesverband am Donnerstag seine Forderung.

„Wer nicht für solchen Technikeinsatz ist, schützt indirekt Straftäter und Terroristen. Die Regierungskoalition in Berlin muss sich rasch entscheiden, auf welcher Seite sie handelt“, sagte der DPolG-Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf.

+++ Nach dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt will die Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend (18.00 Uhr) über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren. Dazu wird die Pressesprecherin eine Erklärung vor Journalisten abgegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit.

+++ Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist nach Informationen des Tagesspiegels am Donnerstagmittag ein Einkaufszentrum zumindest zeitweise gesperrt worden. Grund ist laut den Berliner Verkehrsbetrieben ein verdächtiger Gegenstand.

@hanebuebchen @BVG_Kampagne Polizeieinsatz. Verdächtiger Gegenstand- möglicherweise hat nur jemand sein Gepäck vergessen.Mehr nicht bekannt. — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) 22. Dezember 2016

+++ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert sich derzeit beim Bundeskriminalamt (BKA) in Berlin über den Ermittlungsstand nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) traf sie am Donnerstagnachmittag am Berliner BKA-Standort im Stadtteil Treptow ein.BKA-Präsident Holger Münch wollte die Kanzlerin und die Minister persönlich unterrichten.

Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt: Seehofer-Kritik „unanständig“

+++ Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält die Kritik von CSU-Chef Horst Seehofer an der Flüchtlingspolitik für „unanständig“. „Das war auch ein ziemlich brutaler Angriff auf die Kanzlerin (Angela Merkel)“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

+++ Viele fragen sich wie es sein kann, dass Terroristen ihre Papiere am Tatort „vergessen“. So geschehen in Nizza, Paris und Berlin. Unsere Onlineredaktion hat nachgeforscht und folgende Antworten gefunden.

+++ Generalbundesanwalt, Bundeskriminalamt oder Bundesanwaltschaft: Wer ist wann zuständig und wann werden welche Begriffe verwendet? Eine kurze und übersichtliche Erklärung dazu finden Sie hier.

+++ Die italienische Regierung bestätigte am Donnerstag in Rom, dass bei dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt eine italienische Staatsbürgerin getötet wurde. „Italien gedenkt Fabrizia Di Lorenzos, einer von den Terroristen getöteten Musterbürgerin. Das Land schließt sich tief bewegt dem Schmerz der Familie an“, schrieb Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Donnerstag auf Twitter.

+++ Höchst spekulativ ist, was Focus online berichtet: Angeblich wusste das LKA nämlich seit Monaten über Anschlagspläne von Anis Amri Bescheid. Er soll im kleinen Kreis im Beisein des Hasspredigers Abu Walaa wiederholt von Attentatsplänen gesprochen haben. Dem widerspricht allerdings, dass die Ermittler laut dpa keine Hinweise auf eine engere Verbindung zwischen Amri und Walaa gefunden haben.

Welle der Hilfsbereitschaft für Familie des getöteten Lkw-Fahrers Lukasz Urban

+++ Nach dem Anschlag von Berlin hat die Bundespolizei ihre Kontrollen an den nordrhein-westfälischen Grenzübergängen zu Belgien und den Niederlanden verstärkt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Aachen am Donnerstag mit. Bei den Kontrollen seien der Polizei am Mittwoch zwei von der Staatsanwaltschaft gesuchte Männer ins Netz gegangen. Ein 25 Jahre alter Mann war gesucht worden, weil er nach einer Verurteilung wegen schweren Diebstahls zu zwei Jahren Haft gegen Auflagen des Landgerichts Hagen verstoßen hatte. Dem zweiten Mann werden Eigentumsdelikte zur Last gelegt. Der 21-Jährige habe bei der Kontrolle einen gefälschten griechischen Personalausweis bei sich gehabt.

+++ Die Familie des getöteten polnischen Lkw-Fahrers Lukasz Urban erlebt im Moment eine Welle der Hilfsbereitschaft von Deutschen wie Polen gleichermaßen. Urban hatte durch ein beherztes Eingreifen vor seinem Tod möglicherweise ein noch größeres Blutbad auf dem Breitscheidplatz verhindert.

+++ Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt hat der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Armin Laschet schwere Vorwürfe gegen die Behörden besonders in seinem Bundesland erhoben. "Die Informationen, die wir seit gestern bekommen,die können einen nur erschüttern, wie die Behörden hier gearbeitet haben", sagte Laschet am Donnerstag im Deutschlandfunk. Er kritisierte, dass es nicht gelungen sei, den Tunesier Anis Amri im Blick zu behalten.

Laschet plädierte in dem Interview auch für den Einsatz "elektronischer Fußfesseln" bei sogenannten Gefährdern. Zwar sei noch nicht klar, ob dies im Fall des Berliner Anschlags geholfen hätte, doch müsse man "alle Mittel, auch die elektronischen, nutzen, um so etwa in Zukunft zu verhindern". Außerdem müsse der Datenabgleich auf europäischer Ebene verbessert werden.

Bundesanwaltschaft dementiert Festnahmen

+++ Es bestehen immer weniger Zweifel daran, dass es sich bei Anis Amri um den Täter des Anschlags von Berlin handelt. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wurden an der Fahrertür des Lkw seine Fingerabdrücke gefunden. Währenddessen berichtet der Spiegel, dass sich Amri schon früher als Selbstmordattentäter angeboten habe.

+++ Die Bundesanwaltschaft hat Berichte dementiert, dass es im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Lastwagen-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Festnahmen gegeben haben soll. Es fänden derzeit verschiedene Maßnahmen im Bundesgebiet statt, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Konkreter äußerte er sich nicht. Kurze Zeit später dementierte die Generalbundesanwaltschaft gegenüber der AFP ebenfalls entsprechende Berichte.

+++ Am Donnerstag soll der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz wieder eröffnet werden. Die Polizei Berlin sichert den Markt mit zusätzlichen Betonquadern, daher ist auch die Budapester Straße zur Zeit gesperrt.

Unsere Kolleg. sichern zzt. zusätzlich den Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz mit Betonquadern. pic.twitter.com/EdwPiJl3Dt — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 22. Dezember 2016

+++ FPÖ-Politiker Norbert Hofer distanziert sich von den Äußerungen eines AfD-Politikers, der die Opfer des Anschlags in Berlin als „Merkels Tote“ bezeichnet hatte.

Vier Kontaktpersonen von Anis Amir angeblich festgenommen

+++ Die Polizei hat im nordrhein-westfälischen Emmerich eine Aslybewerberunterkunft durchsucht, in der der mutmaßliche Attentäter von Berlin zeitweise gemeldet gewesen sein soll. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Kleve. Bereits am Mittwoch hatten laut Medienberichten Polizisten nahe dem Heim Stellung bezogen. Bei einem möglichen Antiterroreinsatz in Dortmund stürmten Berichten zufolge Beamte eine Wohnung und nahmen vier Menschen fest. Die Dortmunder Polizei wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Einsatz äußern, über den mehrere Medien berichteten. Ein Sprecher verwies auf die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft. Auch die Polizei in Kleve wollte sich nicht zum Ergebnis der Durchsuchung in dem Flüchtlingsheim äußern.

+++ Die Bild hat scheinbar mit dem Bruder des Gesuchten Mannes gesprochen. Dieser sage, dass die Familie des Flüchtigen über die Nachricht des Anschlags in Berlin erschüttert sei. „Wenn bewiesen wird, dass er verwickelt war, sagen wir uns von ihm los“, zitiert die Bild-Zeitung den Bruder von Anis Amir weiter. Laut Süddeutscher Zeitung rufe Amirs Bruder ihn auch zur Aufgabe auf: "Ich bitte ihn, sich der Polizei zu stellen."

+++ Im Interview mit dem Münchner Merkur fordert Markus Söder Konsequenzen. „Wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik. Wir müssen die Grenzen richtig sicher machen – nicht nur partiell und nicht nur die österreichisch-bayerische.“ Lesen Sie hier das ganze Interview.

+++ CDU-Bundesvize Armin Laschet hat Kritik an den Sicherheitsbehörden geäußert. „Die Informationen, die wir seit gestern bekommen, die können einen nur erschüttern, wie Behörden hier gearbeitet haben“, sagte Laschet am Donnerstag im Deutschlandfunk. Auf die Frage, welche Behörden er konkret meine, antwortete er: „Das muss man erstmal untersuchen. Das erste ist natürlich: Die Quelle führt leider, wie so häufig, nach Nordrhein-Westfalen.“

Polizei durchsucht Flüchtlingsunterkunft in NRW

+++ Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer hat Konsequenzen für die Asylpolitik gefordert. Der Fall zeige „wie unter einem Brennglas“, wo die Defizite liegen, sagte Mayer am Donnerstag im RBB-Inforadio. Das Aufenthaltsrecht und die Sicherheitsgesetze müssten verschärft werden.

Mayer forderte etwa eine Verlängerung der Abschiebehaft und begründete dies mit Blick auf den gesuchten Tatverdächtigen aus Tunesien: „Er konnte nicht abgeschoben werden. Er war sogar in Abschiebehaft, musste nach einem Tag wieder entlassen werden. Also, wir müssen deshalb die Dauer der Abschiebehaft verlängern.“ Außerdem müsse Tunesien zum sicheren Herkunftsland ernannt werden. Dies hatten die Grünen im Bundesrat bisher verhindert.

+++ Polizisten haben eine Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Emmerich durchsucht. Die Aktion am Donnerstagmorgen, an der schätzungsweise 100 Beamte beteiligt waren, darunter Spezialeinsatzkräfte, war nach etwa einer Stunde beendet. Über das Ergebnis war zunächst nichts bekannt. Ein Sprecher der Polizei wollte sich zu der Durchsuchungsaktion nicht näher äußern und verwies auf den Generalbundesanwalt. Aus Karlsruhe war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

+++ Der Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat die Politik für den Umgang mit dem Anschlag in Berlin gelobt. „Ich habe sehr viel Besonnenheit gespürt in den Äußerungen der maßgeblichen Politiker und sehr viel Innehalten“, sagte der bayerische Landesbischof in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe den Eindruck, dass Deutschland sehr reif mit diesem Ereignis umgeht.“ Zugleich warnte er aber davor, aus dem Anschlag politisches Kapital zu schlagen.

Israelische Frau unter Todesopfern des Berliner Weihnachtsmarkts

+++ Unter den Todesopfern des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch eine israelische Frau. Dies bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die israelische Botschaft kümmere sich um die Überführung der Leiche in die Heimat. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden.

Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er sei mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die Nachrichtenseite ynet. Das Ehepaar habe zwei erwachsene Kinder. Sie waren in Berlin, um bei der Identifizierung zu helfen.

+++ Die Bundesanwaltschaft rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf und setzte 100.000 Euro Belohnung aus - das Schreiben dazu wurde auch auf Arabisch, Dari, Farsi und Urdu veröffentlicht. Zugleich mahnte sie zur Vorsicht: „Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, denn die Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein!“ Im Berliner Stadtteil Kreuzberg überprüfte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Mittwochabend einen Mann, bei dem es sich aber nicht um Amri handelte.

+++ Der mögliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, soll sich im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert und direkten Kontakt zum IS gehabt haben. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf Aussagen nicht näher genannter amerikanischer Offizieller vom Mittwochabend. Unklar blieb zunächst, auf welchen Zeitraum sich diese Angaben beziehen. Dem Bericht zufolge stand Amri mindestens einmal über den Messengerdienst Telegram in Kontakt zum IS. Sein Name habe zudem auf der Flugverbots-Liste der USA gestanden.

Verdächtiger soll vier Jahre in italienischem Gefängnis gesessen haben

+++ Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei soll einem Medienbericht zufolge am Mittwochabend zwei Wohnungen gestürmt, den gesuchten Tunesier Anis Amri aber nicht gefunden haben. Bei der Razzia sei ein anderer Mann überwältigt worden, berichtete die "Welt" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach wurde Amri, der im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesucht wird, in einer der beiden Wohnungen vermutet. Dies wurde nun aber von der Polizei Berlin auf Twitter dementiert: „Das stimmt nicht. Gerüchte und Falschmeldungen im Netz helfen keinem. Sie gefährden unsere Kolleg. und den Einsatzerfolg. #Breitscheidplatz“

Das stimmt nicht.

Gerüchte und Falschmeldungen im Netz helfen keinem. Sie gefährden unsere Kolleg. und den Einsatzerfolg. #Breitscheidplatz pic.twitter.com/8uqGq9CXRq — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 21. Dezember 2016

+++ Der wegen des Anschlags in Berlin gesuchte Tunesier soll nach italienischen Medienberichten vier Jahre in Italien im Gefängnis gesessen haben. Anis Amri sei 2011 als Flüchtling nach Italien gekommen und in einem Auffanglager für Minderjährige auf Sizilien untergebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwochabend unter Berufung auf Ermittlerkreise. In dem Lager habe er Sachbeschädigungen und „diverse Straftaten“ begangen.

Nach Berichten der Zeitung „La Stampa“ soll er das Auffanglager angezündet haben. Als Volljähriger wurde er den Informationen zufolge festgenommen, kam vor Gericht und wurde zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe sei er des Landes verwiesen worden, hieß es weiter. Bei der geplanten Ausweisung habe es jedoch Probleme mit den tunesischen Behörden gegeben. Amri habe Italien verlassen und sich nach Deutschland absetzen können.

+++ Angesichts der Bedrohung durch islamistischen Terrorismus will die Bundesregierung die sogenannte „elektronische Fußfessel“ für verurteilte Extremisten nach der Haft zulassen. Neben der Fußfessel sollen auch noch weitere Sicherheitsmaßnahmen in Kraft treten.

Seehofer: Kritik nach Anschlag in Berlin gilt nicht Kanzlerin Merkel

+++ Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat bestritten, dass sich seine jüngste Kritik an der Sicherheits- und Zuwanderungspolitik gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) richtete. „Wir haben nach dem Anschlag in Berlin die Kanzlerin nicht kritisiert. Wir haben aber deutlich gemacht, dass es neben Trauer aber auch um Konsequenzen für die Sicherheits- und Flüchtlingspolitik geht“, sagte Seehofer der „Welt“ (Donnerstag). Zu seiner Überraschung sei dies als Drohung interpretiert worden, dass Treffen der Präsidien von CDU und CSU Anfang Februar in München abzusagen.

+++ Der als Attentäter von Berlin verdächtigte Tunesier soll nach einem „Focus“-Bericht zu einem Terrornetzwerk gehören, das offenbar seit 2015 Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Es habe sich um den inzwischen inhaftierten Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa gebildet, berichtete das Nachrichtenmagazin am Mittwoch unter Berufung auf ihm vorliegende Akten und Vermerke der Bundesanwaltschaft.

Demnach soll es verschiedene Pläne gegeben haben: Überfälle auf Polizeistationen, Hinterhalte für alarmierte Beamte und ein Sprengstoff-beladener Lastwagen, der in eine Menschenmenge hätte gesteuert werden sollen. Ein eingeschleuster verdeckter Ermittler des nordrhein-westfälische Landeskriminalamts (LKA) habe zudem berichtet, dass die Gruppe sich bereits Waffen mit Schalldämpfern beschafft habe, schrieb „Focus“.

+++ Frankreich verstärkt nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Allein im Elsass an der Grenze zu Baden-Württemberg sollen dem Regionalsender „France Bleu Alsace“ zufolge insgesamt 200 zusätzliche Polizisten und Soldaten eingesetzt werden. Auch im Departement Moselle, das an das Saarland und Rheinland-Pfalz grenzt, soll die Personalstärke erhöht werden.

+++ Die Geschwister des wegen des Berliner Anschlags gesuchten Tunesiers Anis Amri können nicht glauben, dass er für die Tat verantwortlich sein soll. "Als ich das Foto meines Bruders in den Medien gesehen habe, habe ich meinen Augen nicht getraut", sagte der Bruder Abdelkader Amri am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Tunesien. "Ich kann nicht glauben, das er das Verbrechen begangen hat."

Abdelkader Amri sagte weiter, falls sich wider Erwarten doch herausstellen sollte, dass sein 24-jähriger Bruder für den Anschlag verantwortlich sei, verdiene er "jede Strafe". "Wir lehnen den Terrorismus und die Terroristen ab", sagte der Bruder - "und wir haben keine Verbindung mit den Terroristen".

"Wir haben nie den Eindruck gehabt, dass etwas nicht stimmte", sagte die Schwester Najoua zu AFP. "Er hat über Facebook mit uns Kontakt aufgenommen, immer lächelte er und war fröhlich."

Amri ist von März bis September observiert worden

+++ Die Berliner Justiz hat Informationen über ihre früheren Ermittlungen gegen den zur Fahndung ausgeschriebenen Verdächtigen Anis Amri bekannt gegeben: Gegen Amri, nach dem im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gefahndet wird, sei im März ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Im September sei Amris Überwachung dann aber beendet worden.

Bei den Ermittlungen sei es um Informationen gegangen, wonach Amri einen Einbruch plane, um sich dabei Mittel für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen - "möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen", fügte die Staatsanwaltschaft hinzu.

Amri sei daraufhin observiert worden, auch seine Kommunikation sei überwacht worden. Allerdings hätten die "umfangreichen Überwachungsmaßnahmen" keine Hinweise zu den Vorwürfen erbracht. Deshalb habe "keine Grundlage für eine weitere Verlängerung der Anordnungen zur Überwachungsmaßnahmen mehr" bestanden, diese seien im September beendet worden, hieß es in der Justizerklärung weiter.

+++ Mehrere hundert Menschen haben nahe dem Ort des Berliner Terroranschlags gegen einen Aufzug der NPD protestiert. Sie trugen rote Herzen und Plakate mit der Aufschrift „Keine Nazis, nirgends. Keine Islamisten, nirgends“. Die rechtsextreme Partei hatte zuvor ebenfalls in der Nähe des Breitscheidplatzes zu einer Demonstration unter dem Motto „Grenzen dicht machen“ aufgerufen, zu der rund 50 Menschen kamen.

„Wir lassen nicht zu, dass geistige Brandstifter den entsetzlichen Anschlag für ihre Hetze und ihren Hass instrumentalisieren“, sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu, der zur Gegenkundgebung aufgerufen hatte.

Im Regierungsviertel folgten zudem mehrere Dutzend Menschen am Abend einem Aufruf zu einer Demonstration für „Mehr Sicherheit für Deutschland“, zu dem unter anderem AfD-Mitglieder eingeladen hatten.

Noch 12 Schwerstverletzte in Kliniken behandelt

+++ Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche werden noch zwölf Schwerstverletzte in den Kliniken behandelt. Einige Patienten seien noch "in kritischer Verfassung", erklärte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch. Die Zahl der Todesopfer liege nach wie vor bei zwölf und habe sich nicht weiter erhöht. Dagegen könnten immer mehr leichter Verletzte die Krankenhäuser verlassen.

+++ Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland und dem erhöhten Terror-Risiko - auch wenn er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausdrücklich in Schutz nimmt.

Es sei falsch, die Kanzlerin für den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verantwortlich zu machen, betonte Mayer am Mittwoch in Berlin. Es sei aber ebenso falsch, zu behaupten, dass die Flüchtlingskrise nichts mit der gestiegenen Terrorgefahr in Deutschland zu tun habe, sagte der Bundestags-Abgeordnete nach einer Sondersitzung des Innenausschusses.

+++ Tunesische Anti-Terror-Ermittler haben die Familie des im Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag gesuchten Anis Amri befragt. Die Befragung der Eltern sei von Beamten einer Anti-Terror-Einheit vorgenommen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Sicherheitskreisen in Tunesien.

Diesen Angaben zufolge war Amri in Tunesien mehrfach wegen Drogendelikten festgenommen worden. Er sei 2011 von Tunesien nach Italien gelangt, wo er drei Jahre verbracht habe. Danach sei Amri nach Deutschland weitergereist.

+++ Trotz der Bekenner-Botschaft des IS ist nach Einschätzung von Experten weiter unklar, ob die islamistische Terrormiliz tatsächlich hinter dem Anschlag von Berlin steckt. „Dafür gibt es Anhaltspunkte, aber sicher ist das nicht“, sagte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz am Mittwoch nach einer Sitzung des Bundestags-Innenausschusses, bei dem Spitzenvertreter der Sicherheitsbehörden die Fragen der Parlamentarier beantwortet hatten.

Von Notz sagte, das IS-Bekenntnis werde zwar als authentisch bewertet, aber es gebe Zweifel, weil darin kein Täterwissen enthalten sei. Das IS-Sprachrohr Amak hatte im Internet verkündet, ein IS-Kämpfer sei für den Angriff auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verantwortlich.

Polizei hat Anis Amri zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben

+ Der gesuchte Anis Amri. © AFP +++ Nach dem Lastwagen-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sucht das Bundeskriminalamt öffentlich nach einem Verdächtigen. Im Auftrag des Generalbundesanwalts wurde der 24-jährige Tunesier Anis Amri zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben, teilte die Karlsruher Behörde am Mittwoch mit. Dazu wurde eine Belohnung von 100.000 Euro angesetzt.

Die Behörden baten die Bevölkerung um Mithilfe, warnten aber zugleich, der Gesuchte „könnte gewalttätig und bewaffnet sein“.

Täterbeschreibung: Der 24-jährige geborene Tuensier sei 1,78 Meter groß, wiege circa 75 Kilo, habe schwarze Haare und braune Augen. Wer den Gesuchten sieht, soll die Polizei benachrichtigen.

+++ Abstruse Situation im Raum Emmerich: Zahlreiche Medienvertreter versammeln sich vor einer Flüchtlingsunterkunft. Doch die erwartete Durchsuchung verzögert sich angeblich wegen Schreibfehlern. Nicht zu fassen.

+++ Emotionen pur: Wir haben alle Reaktionen auf den Anschlag für euch hier zusammengefasst.

+++ Die deutsche Ausgabe des französischen Satiremagazins „Charlie Hebdo“ macht ihr neues Heft mit dem Berliner Terroranschlag auf. Auf der vorab verbreiteten Titelseite ist ein Lebkuchenhaus zu sehen, aus dem mehrere Gewehrläufe ragen. „Sie werden unsere Art zu leben nicht verändern“, lautet der Text zum Bild des Zeichners Foolz.

Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt: Verfahren gegen Verdächtigen eingeleitet

+++ Gegen den Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin hat das Landeskriminalamt NRW ein Verfahren wegen des Verdachts der

Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat

initiiert. Das sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Ermittlungen dazu seien in Berlin

+ Pk NRW-Innenminister Ralf Jäger © dpa

geführt worden.

Dort habe der Verdächtige seit Februar 2016 seinen Lebensmittelpunkt gehabt und sei nach heutigem Kenntnisstand zuletzt nur kurz in Nordrhein-Westfalen gewesen. Die Sicherheitsbehörden hätten ihre Erkenntnisse über ihn im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ausgetauscht, zuletzt im November 2016.

+++ Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche werden jetzt in der Stadt Betonsperren als zusätzliche Sicherung aufgebaut. Der Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz wurde am Mittwoch mit rund einem Dutzend Betonblöcken eingegrenzt. Polizisten liefen verstärkt Streife.

Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt: Als Asylbewerber abgelehnt

+++ Der Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin wurde im Juni 2016 als Asylbewerber abgelehnt. Der Mann habe aber nicht abgeschoben werden können, weil er keine gültigen Ausweispapiere bei sich hatte, sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Mittwoch in Düsseldorf. Tunesien habe bestritten, dass es sich bei dem Mann um einen Tunesier handele. Der Verdächtige war über Freiburg nach Deutschland eingereist.

+++ Als Reaktion auf den Terroranschlag in Berlin mit zwölf Toten will die Moskauer Polizei die Auffahrten zu großen Plätzen - darunter auch Weihnachtsmärkte - mit Lastwagen blockieren. Mit den Barrieren solle verhindert werden, dass Fahrzeuge in Menschenmengen gelenkt werden können, sagte der Vizepolizeichef der russischen Hauptstadt, Viktor Kowalenko.

„Wir wollen nicht, dass es irgendwelche Voraussetzungen (für einen Anschlag) gibt“, sagte er der Agentur Tass zufolge am Mittwoch.

Berlin trauert um die Opfer des Anschlags - Die Bilder Zur Fotostrecke

+++ Die deutschen Sicherheitsbehörden stufen nach Angaben des Bundesinnenministeriums derzeit 549 Menschen als sogenannte Gefährder ein. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin. Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte Mitte November noch von 530 Gefährdern berichtet. Gefährder sind Personen, denen die Polizei grundsätzlich zutraut, dass sie einen Terrorakt begehen könnten.

+++ Nach dem Anschlag in Berlin hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch die Fahndung nach einem neuen Verdächtigen bestätigt. "Es gibt einen neuen Verdächtigen. Nach ihm wird gefahndet", sagte de Maizière in Berlin. Er sei seit Mitternacht zur Fahndung ausgeschrieben. Einzelheiten wollte der Minister nicht nennen, sagte aber, bei dem Verdächtigen müsse es sich nicht zwingend um den Täter handeln.

Verdächtiger Tunesier hatte Kontakte zu Salafisten-Prediger Abu Walaa

+++ Nach dem Anschlag von Berlin hat die französische Regierung schärfere Kontrollen an der Grenze zu Deutschland angeordnet. In einer Mitteilung des Pariser Innenministeriums, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag, werden die Behörden aufgefordert, "jede nützliche Maßnahme zu ergreifen, um umgehend die Kontrollen an der französisch-deutschen Grenze zu verstärken".

+ Nach Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt © dpa +++ Einige Medien zeigen bereits ein Foto des verdächtigen Tunesiers. Der Mann soll in der Islamistenszene vernetzt sein. Nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR war der Verdächtige als Gefährder eingestuft. Er habe Kontakte zum Netzwerk des kürzlich verhafteten Salafisten-Predigers Abu Walaa unterhalten. Seit Dezember 2016 sei der Mann abgetaucht. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte nach dpa-Informationen in der nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses, der Verdächtige sei in Gefährderkreisen bekannt.

+++ Flüchtlinge und Berliner haben am Mittwochmittag gemeinsam in der Nähe des Breitscheidplatzes ein kleines Konzert gegeben. Der Chor der Gedächtniskirche „Everybody Can Sing“ und der Berliner Begegnungschor, in dem Flüchtlinge gemeinsam mit Berlinern singen, wollten so der Opfer des Anschlags gedenken und ein Zeichen der Solidarität setzen. Die beiden Chöre und weitere Freiwillige sangen gemeinsam die Lieder „Shine a Light“, „We are the world“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“.

Organisiert wurde das kleine Konzert von dem Kampagnen-Netzwerk Avaaz, das schon nach anderen Anschlägen ähnliche Aktionen gestartet hatte. Insgesamt seien mehr als 200 Menschen an dem kurzen Auftritt beteiligt gewesen, schätzte der Veranstalter.

Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt: Hackerangriff auf BKA-Portal

+++ Spiegel.de berichtet soeben, dass der gesuchte Verdächtige im Juli dieses Jahres bereits in Abschiebehaft gesessen haben soll.

+++ Auch der Offenbacher Kollege Frank Pröse von op-online gibt seine Einschätzung zum Anschlag in Berlin in einem Kommentar ab.

+++ Auch die dpa bestätigt Informationen aus Sicherheitskreisen, wonach der tatverdächtige Tunesier den Ermittlern als Gefährder bekannt war, dem jederzeit ein Anschlag in Deutschland zugetraut wird.

+++ Der verdächtige Tunesier wurde offenbar bereits im August 2016 von der Polizei in Friedrichshafen festgenommen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Damals wurden bei ihm demnach italienische Ausweispapiere gefunden. Er ist der Polizei wegen Körperverletzung bekannt, konnte aber noch nicht angeklagt werden, weil er untergetaucht ist.

Danke für mehr als 270 Hinweise auf dem #BKA Hinweisportal. Wir nehmen weiterhin Hinweise entgegen.#Breitscheidplatzhttps://t.co/kLlGNUpdsN — Bundeskriminalamt (@bka) 21. Dezember 2016

+++ Auf das Hinweisportal des Bundeskriminalamtes (BKA) soll es nach dem Anschlag in Berlin einen Hackerangriff gegeben haben.

Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auf der BKA-Internetseite können Zeugen Videos oder Fotos von dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hochladen.

Eine Sprecherin des BKA bestätigte den Vorfall gegenüber den FUNKE-Zeitungen. Am Dienstag zwischen 17 und 19.30 Uhr sei das Portal aufgrund einer sogenannten DDos-Attacke nicht erreichbar gewesen. Man habe aber umgehend Maßnahmen eingeleitet,. Am Abend habe die Seite dann wieder funktioniert.

Anschlag in Berlin: Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag schon wieder

+++ Es war schon verwunderlich, wie langsam ARD und ZDF reagierten. Selbst CNN berichtete schneller über den Anschlag in Berlin. Ein Kollege von merkur.de hat das bewertet.

+++ Bundespräsident Joachim Gauck hat den verletzten Überlebenden des Anschlags die Anteilnahme der ganzen Nation übermittelt. "Die Menschen sollen spüren, dass sie nicht allein sind", sagte Gauck nach einem Besuch im Virchow-Klinikum der Charité. "Ich habe sie an die Kräfte erinnert, die in ihnen sind", sagte der Präsident.

+++ Wo sind die Profilbilder mit Deutschlandflaggen? fragt sich unsere merkur.de-Redakteurin nach dem Anschlag in Berlin.

Aktuelle Berichte zu Fahndung #Breitscheidplatz: Gefährden Sie die Ermittlungen nicht d. Verbreitung von Personalien und Infos zur Tat. #BKA — Bundeskriminalamt (@bka) 21. Dezember 2016

+++ Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz öffnet Donnerstag wieder. Das sagte eine Sprecherin des Schaustellerverbands Berlin auf am Mittwoch auf Anfrage.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: Tunesier hatte wohl acht Identitäten

+++ Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin haben sich führende AfD-Politiker zu einer Mahnwache vor dem Bundeskanzleramt am Mittwochabend angekündigt. Sowohl Thüringens Landes- und Fraktionschef Björn Höcke, als auch der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland haben ihre Teilnahme zugesagt.

+++ Nach dem Anschlag in Berlin gehen Sicherheitskreise von „unmittelbar bevorstehenden Maßnahmen“ in Nordrhein-Westfalen aus. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Dort soll sich der verdächtige Tunesier aufhalten.

Seit Dezember 2016 soll der Mann abgetaucht gewesen sein. Er benutzte nach Informationen oben genannter Medien offenbar acht verschiedene Alias-Personalien, auch seine Aufenthaltsgenehmigung war auf einen der falschen Namen ausgestellt.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: Fahndung nach Tunesier

+++ Nach dem Anschlag in Berlin fahndet die Polizei nach Informationen der Mainzer Allgemeinen Zeitung und des Hessischen Rundfunks bundesweit und nicht öffentlich nach einem Verdächtigen, der laut mehreren Medien tunesischer Herkunft sein soll. Im Fußraum des Führerhauses des Lkw sei ein Ausweisdokument gefunden worden.

Der Tunesier soll Mitte zwanzig und als islamistischer Gefährder der Polizei bekannt sein. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR hat er im April 2016 Asyl in Deutschland beantragt und zunächst eine Duldung erhalten.

+++ Als Reaktion auf den Anschlag in Berlin hat die CSU ihre Forderung nach einem verstärkten Einsatz der Bundeswehr im Innern bekräftigt. Die Bundeswehr müsse dort ihren Anteil für die Sicherheit der Bürger übernehmen können, wo sie von ihrer Ausrüstung und Ausbildung her am besten geeignet sei, sagte der CSU-Politiker Florian Hahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). Dafür gibt es Kritik von den Grünen.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: Scheuer verteidigt Seehofer

+++ Nach Informationen der rbb-Abendschau gab es in den frühen Morgenstunden eine weitere Festnahme. Auch dieser Festgenommene stellte sich jedoch nicht als der Täter heraus.

Die Polizei geht offenbar aber davon aus, dass der Täter verletzt ist. Im Fahrerhaus des Lkw seien DNA-Spuren gesichert worden. Die Polizei sucht nun Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg ab. Aber: Polizei weist die rbb-Darstellung zurück.

+++ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat Parteichef Horst Seehofer wegen dessen umstrittener Forderung nach einer Neujustierung der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik verteidigt. „Wir brauchen jetzt, und das erwartet das Staatsvolk, eine starke Staatsgewalt“, sagte er am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

CDU-Vize Armin Laschet hat den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer für seine politischen Schlussfolgerungen nach dem Anschlag von Berlin kritisiert. Es sei nicht die „normale Herangehensweise an Politik“, schon vor Ermittlung der Fakten durch die Polizei Schlüsse zu ziehen, sagte er am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner spezial“.

+++ Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fahnden Ermittler unter Hochdruck nach dem womöglich bewaffneten Täter und etwaigen Komplizen. Auch die Hintergründe des Angriffs und der genaue Tatablauf beschäftigen die Sicherheitsbehörden am Mittwoch weiter. Der Innenausschuss des Bundestags will gegen Mittag in einer Sondersitzung über den Anschlag beraten. Die meisten Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt sollen derweil wieder öffnen. Der Breitscheidplatz, wo am Montag ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gerast war, bleibt jedoch weiter abgeriegelt.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: Verhinderte polnischer Lkw-Fahrer Schlimmeres?

+++ Sollte sich bestätigen, dass der IS hinter der Tat steht, wäre es der erste islamistische Anschlag mit einer Vielzahl von Todesopfern in Deutschland. Dabei verhinderte der polnische Lkw-Fahrer, der beim Attentat auf dem Beifahrersitz saß, möglicherweise sogar noch Schlimmeres. Die Obduktion habe ergeben, dass er zum Zeitpunkt des Anschlags noch lebte, berichtete Bild.de. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Auch von Messerstichen ist die Rede. Erschossen worden sei der Mann erst, als der Lkw zum Stehen kam.

Nach dem Attentat fand man den Polen tot im Führerhaus. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Von ihr fehlt bislang jede Spur. Der Mann arbeitete für die Speditionsfirma, der der Sattelschlepper gehört.

Mit Hilfe von dpa und afp

Rubriklistenbild: © dpa