Anschlag in Manchester: Alles, was man über Ariana Grande wissen muss

Bei einem Terror-Anschlag nach einem Popkonzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester sind Polizeiangaben zufolge mindestens 22 Menschen getötet und etwa 50 weitere verletzt worden. Was Sie über das Teenie-Idol wissen müssen, erfahren Sie hier.

Manchester - Der verheerende Vorfall in der Manchester Arena (wir berichten hier im Live-Ticker) wird am Dienstagmorgen weiterhin als "terroristischer" Akt eingestuft, bis weitere Erkenntnisse vorlägen, erklärte die Polizei. Mindestens 22 Menschen sind tot, Dutzende werden weiterhin vermisst. Im Netz suchen Angehörige unter dem Hashtag #missingmanchester nach ihren Liebsten.

Es sind erst wenige Stunden vergangen, seit sich das Drama in der Manchester Arena ereignete. Es gebe Berichte über eine "Explosion" in der Arena, schrieb die Polizei gegen Mitternacht im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es handele sich um einen "ernsten Vorfall". Die Verkehrspolizei nahm in einer Erklärung Bezug auf "Berichte über eine Explosion im Eingangsbereich" der Arena. Medien berichteten von zwei Explosionen in der 21.000 Zuschauer fassenden Halle in dem Moment, als das Konzert von Ariana Grande (23) zu Ende ging. Schon kurz nach den ersten Meldungen in den Medien wurde das schreckliche Ausmaß des Anschlags deutlich.

Ariana Grande twittert Anteilnahme nach Explosion

Viele Stars und Politiker zeigen im Netz ihre Anteilnahme. Auch Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester, auf dem besonders viele Jugendliche und Kinder waren, „am Boden zerstört“ gezeigt. „Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte“, schrieb die 23-Jährige am Dienstagmorgen.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Die US-Sängerin gilt als Teenie-Idol. Die 23-Jährige Schauspielerin und Sängerin wurde durch ihre Rolle der „Cat Valentine“ in den Nickelodeon-Serien Victorious zum Star. Als Tochter von Nachkommen italienischer Einwanderer wurde Grande am 26. Juni 1993 in Boca Raton geboren, wuchs auch im US-Bundesstaat Florida auf. 2008 ergatterte Ariana Grande-Butera ihre erste Rolle am Broadway. Als sie bei einem Casting 2009 die Rolle der „Cat Valentine“ bekam, änderte sich ihr Leben rasant. Es folgten erste Filmrollen, u.a. für den Nickelodeon-Spielfilm „Der große Schwindel“. Neben der Schauspielkarriere arbeitete Grande auch an ihren musikalischen Fähigkeiten und versuchte sich bei Youtube als Sängerin. Ihre Coverversionen Bruno Mars oder Lady Gaga wurden schnell von der Netzgemeinde entdeckt, verbreiteten sich Tausendfach in den sozialen Netzwerken. Privat fand die 24-Jährige letztes Jahr ihr Glück: Seit September 2016 ist Ariane Grande mit US-Rapper Mac Miller liiert.

Ariana Grandes musikalische Karriere

Der musikalische Durchbruch kam 2011, als die 1,59 Meter große Ariana Grande einen Plattenvertrag mit dem Plattenlabel Universal Republic Records unterschrieb. Ihr Debütalbum „Yours Truly“ erreichte bereits in der ersten Woche mit über 138.000 verkauften Exemplaren die Spitzenposition der amerikanischen „Billboard 200“-Charts. 2013 wurde Ariane Grande bei den American Music Awards als „New Artist of the Year“ ausgezeichnet.

Oslo, I love you Thank you Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am 10. Mai 2017 um 15:43 Uhr

Der Erfolg hielt an. Ihre Single „Problem“ aus dem zweiten Album „My Everything“ verkaufte sich alleine in Amerika über vier Millionen Mal. 2014 gewann sie nach Kooperationen mit Musikstars wie Jessie J. und Nicki Minaj die Preise Bester Song (“Problems“) und Bester weiblicher Act bei den MTV Europe Music Awards. Es folgten der Bambi, weitere Nominierungen auch bei den Grammys 2015. Ihren größten Erfolg feierte die 24-Jährige letztes Jahr, als Ariana Grande bei den American Music Awards in der Kategorie „Artist of the Year“ gewann.

Ariane Grandes Konzert-Tour unterbrochen

Zwischen Februar und Oktober 2015 tourte Ariane Grande bei ihrer „The Honeymoon Tour“ um die Welt. Insgesamt gab sie 88 Konzerte in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Auch für ihre „Dangerous Woman Tour“ sollte Ariane Grande Konzerte in ganz Europa spielen. Wie TMZ berichtet, wurde das Konzert in der O2 Arena in London am Donnerstag abgesagt. Arianas Manager Scooter Braun (35) sagte: "Wir trauern um das Leben von Kindern. Wir bitten alle, die Opfer, ihre Familien und die Betroffenen in euer Herz und eure Gebete zu schließen." Die 23-Jährige habe sich dazu entschieden, die komplette Europa-Tour "Dangerous Woman" vorerst zu unterbrechen.