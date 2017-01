Jahrestagung des Beamtenbundes dbb

+ © dpa Thomas de Maizière bei der Jahrestagung des dbb Beamtenbundes am Montag. © dpa

Köln - Bei der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb fordert der Vorsitzende die Deutschen auf, Hass und Terror nicht zu dulden. De Maizière spricht sich für ein offenes Europa aus.

Der Beamtenbund dbb hat den Staat zu besserem Schutz vor terroristischen Gefährdern aufgerufen. „Den Import von Hass müssen wir unterbinden, und - egal ob deutscher Staatsbürger oder zugewandert - Menschen, deren ganzer Lebenszweck darauf ausgerichtet ist, möglichst viele in den Tod zu reißen, muss keine Gesellschaft dulden“, sagte der dbb-Vorsitzende Klaus Dauderstädt am Montag zur Eröffnung der dbb-Jahrestagung in Köln.

Wenn rund 20 Kriminalbeamte für eine lückenlose Beschattung eines Gefährders nötig seien, könne sich jeder ausrechnen, welche Personallücken dafür zu füllen wären. Der Ausnahmefall, die eine fatale Lücke, lasse sich nicht vermeiden.

Von der Politik forderte Dauderstädt im Beisein von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) Schritte für mehr Kommunikation und Handlungsfähigkeit der Behörden. Bei Reformen empfehle er, den Rat der eingebundenen Dienste wie Polizei, Verfassungsschutz oder Justiz einzuholen.

De Maizière: „Zurück zu einem offenen Europa“

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich für ein engeres europäisches Zusammenrücken im Kampf gegen den Terror ausgesprochen. „Kann die terroristische Bedrohung (...) nicht eine neue Begründung, eine neue Erfahrung und eine neue Hoffnung auf Europa liefern? Ich glaube ja“, sagte de Maizière am Montag bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln. Offenheit, Sicherheit und Werte sicherten sich gegeneinander.

De Maizière machte deutlich, dass die verstärkten Grenzkontrollen zu Österreich den offenen Schengen-Raum nicht grundsätzlich in Frage stellen sollten. „Die gegenwärtigen Grenzkontrollen bedeuten nicht das Ende von Schengen.“ Die Kontrollen sollten aber so lange wie nötig aufrechterhalten bleiben, auch über den 15. Februar hinaus. Die Kontrollen sind vorerst bis Februar befristet. Zwischen den 26 Mitgliedern des Schengen-Raums, dem auch die meisten EU-Länder angehören, gilt eigentlich Reisefreiheit.

De Maizière sagte, er wolle zu einem offenen Europa zurück. Der einzige Schlüssel dorthin seien aber eine gemeinsame europäische Asylpolitik und ein verbesserter Schutz der Außengrenzen. Zugleich machte er sich für Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht stark. „Die Ablehnung von Abschiebungen wäre das Signal, dass wir es mit dem Recht nicht so genau nehmen.“

De Maizière nennt Entlassung von "Reichsbürgern" aus öffentlichem Dienst richtig

Anhänger der sogenannten "Reichsbürger"-Bewegung dürfen nach Einschätzung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nicht im öffentlichen Dienst arbeiten. Man könne nicht auf die demokratische Verfassung schwören "und sie zugleich ablehnen", sagte de Maizière am Montag vor den Delegierten des Deutschen Beamtenbunds (DBB) bei dessen traditioneller Jahrestagung in Köln. Entlassungen von "Reichsbürgern" aus dem öffentlichen Dienst seien daher "richtig". Die in etliche Kleinstgruppen zersplitterte "Reichsbürger"-Bewegung erkennt die Bundesrepublik nicht an. Sie geht davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert. Einige ihrer Anhänger vertreten rechtsextremistische Positionen. Im Oktober erschoss ein Anhänger in Bayern einen Polizisten, seitdem rückte die Gruppierung verstärkt ins Visier der Sicherheitsbehörden. De Maizière zeigte sich in seiner Rede auf dem DBB-Kongress überzeugt, dass sich "eine übergroße Mehrheit in Deutschland" ein solidarisches Miteinander wünsche. Diese Mehrheit sei heute besonders gefragt. Der Schutz und die Bewahrung der Demokratie gingen "jeden etwas an".

Am Nachmittag wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Beamtenbund sprechen.

