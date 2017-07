BKA wertet „Panama Papers“ zu Briefkastenfirmen aus

Vor etwas mehr als einem Jahr brachten die „Panama Papers“ Politiker und Prominente in Erklärungsnot. Jetzt untersucht das BKA die Dokumente auf der Suche nach Steuerbetrügern und organisierter Kriminalität.

Berlin - Enthüllungen über dubiose Briefkastenfirmen brachten im vergangenen Jahr Prominente und Politiker weltweit in Erklärungsnöte - nun wertet das Bundeskriminalamt (BKA) die sogenannten Panama Papers auf der Suche nach Steuerbetrügern und im Kampf gegen organisierte Kriminalität aus. Der Datensatz werde gemeinsam mit der hessischen Finanzverwaltung geprüft, "um strafrechtlichen und steuerrechtlichen Tatbeständen nachzugehen", teilte das BKA am Dienstag in Wiesbaden mit.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfuhr, wurden für die Beschaffung der Dokumente fünf Millionen Euro gezahlt. Mehrere Behörden hätten sich die Kosten geteilt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Erwerb der Panama Papers berichtet.

Um eine elektronische Auswertung zu ermöglichen, bereitet das BKA den mehrere Millionen Dateien umfassenden Bestand derzeit auf. Die Sichtung werde voraussichtlich mehrere Monate dauern, hieß es aus der Wiesbadener Behörde.

Eine internationale Gruppe von Journalisten hatte im Frühjahr 2016 über mehr als 200.000 von der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca gegründete Briefkastenfirmen berichtet. In den Panama Papers tauchten die Namen von Prominenten, Politikern und Sportlern auf, die Vermögen vor dem Fiskus versteckt haben sollen. Die Veröffentlichungen führten zu Ermittlungen auf der ganzen Welt und einer Debatte über Steueroasen und Geldwäsche.

Das BKA setzte nach eigenen Angaben mit Unterstützung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ein Ermittlerteam auf den Dokumentenberg an. Ermittlungsverfahren, die in die Zuständigkeit der hessischen Strafverfolgungsbehörden fallen, koordiniert demnach die Generalstaatsanwaltschaft. In Fällen mit straf- oder steuerrechtlichen Bezügen ins Ausland würden das BKA und die Oberfinanzdirektion "eng mit den zuständigen Behörden kooperieren".

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) erklärte, dass das BKA auf die Steuerverwaltung des Bundeslandes zugekommen sei, "da wir über die Fachleute und die technischen Möglichkeiten verfügen". Hessen sei auch bereit, sich an den Kosten für die Daten zu beteiligen. "Wie werthaltig die Daten aus steuerlicher Sicht sind, muss nun in akribischer Aufklärungsarbeit herausgefunden werden."

afp

Rubriklistenbild: © dpa