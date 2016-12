Boliviens Präsident Morales will vierte Amtszeit

Trotz Verbots

+ © Abi Evo Morales will trotz für eine vierte Amtszeit kandidieren. Er regiert Bolivien seit 2006. © Abi

La Paz - Boliviens Präsident Evo Morales will trotz eines Verbots durch die Verfassung für eine vierte Amtszeit kandidieren. Die Bevölkerung ist nicht gerade begeistert davon.

"Wenn das Volk es so entscheidet, dann gibt es kein Problem", sagte der Staatschef. Er regiert seit 2006 und soll am Sonntag offiziell zum Kandidaten gekürt werden. Am Samstag beschloss Morales' sozialistische Partei MAS, ihn 2019 erneut in das Rennen um die Präsidentschaft in dem Andenstaat zu schicken.

Im Februar hatten die Bolivianer in einem Referendum eine von Morales vorgeschlagene Verfassungsreform abgelehnt, die ihm den Weg für eine vierte Amtszeit in Folge ebnen sollte. Damals hatte der 57-jährige frühere Kokabauer das Ergebnis noch akzeptiert.

Nun sollen vier Möglichkeiten ausgelotet werden, um ihm doch noch die legale Wiederwahl zu ermöglichen. Einem Bericht der Zeitung "El Deber" zufolge sieht eine Option vor, dass er ein halbes Jahr vor der Wahl zurücktritt. Damit könnte er wieder zur Kandidatur berechtigt sein. Morales ließ bereits einmal die Verfassung ändern, um länger im Amt bleiben zu können. 2014 wurde er mit 61 Prozent für eine dritte Amtszeit gewählt.

dpa