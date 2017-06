Jamaika-Koalition in Schleswig Holstein

In Schleswig-Holstein ist es offenbar zu einer Koalitionseinigung zwischen CDU, FDP und den Grünen gekommen.

Die Verhandlungsführer von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein haben sich auf die Bildung einer Jamaika-Koalition geeinigt. Das gaben die Spitzenvertreter der drei Parteien am Dienstagabend in Kiel bekannt. Die Gespräche über das neue Regierungsbündnis hatten vor drei Wochen begonnen, der Koalitionsvertrag soll am Freitag vorgestellt und unterzeichnet werden.

Am Dienstagabend soll in Kiel noch die sogenannte große Koalitionsrunde das Ergebnis billigen. "In unserer Runde haben wir uns auf alle Punkte verständigt", sagte CDU-Landeschef Daniel Günther in Kiel. Die Verhandlungsführerin der Grünen, Monika Heinold, betonte, in den Vereinbarungen sei eine "grüne Handschrift erkennbar". FDP-Chef Heiner Garg sprach ebenso wie Heinold von anstrengenden Verhandlungen. Es sei aber gelungen, "Zukunftsvision für Schleswig-Holstein zu entwickeln".

CDU, Grüne und FDP hatten seit Ende Mai miteinander verhandelt. Zuletzt gerieten die Gespräche noch einmal ins Stocken, die Differenzen zwischen Grünen und FDP konnten aber in den vergangenen Tagen wieder ausgeräumt werden. Die jeweilige Basis der Parteien muss das Ergebnis noch absegnen. Schleswig-Holstein hatte am 7. Mai einen neuen Landtag gewählt. Die CDU wurde zur stärksten Kraft und nahm anschließend Verhandlungen mit Grünen und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition auf.

Die einzige Jamaika-Koalition, die es auf Landesebene bislang gab, war nach zwei Jahren gescheitert.

Die führenden Köpfe des Kieler Jamaika-Bündnisses

Die Jamaika-Koalition steht in den Startlöchern. Nach rund dreiwöchigen Gesprächen verkündeten die Verhandlungsführer von CDU, Grünen und FDP am Dienstagabend die Einigung auf ein Regierungsbündnis. Diese Köpfe prägten die Verhandlungen und dürften in einer neuen schwarz-grün-gelben Koalition entscheidende Rollen spielen:

DANIEL GÜNTHER

Der 43-Jährige führt die schleswig-holsteinische CDU als Landeschef und darf sich fast schon als künftiger Ministerpräsident fühlen. Günther trat erst im vergangenen Herbst die Nachfolge des plötzlich abgetretenen glücklosen Parteichefs Ingo Liebing an. Daraufhin gewannen die Christdemokraten am 7. Mai die Landtagswahl, obwohl es lange Zeit gar nicht danach aussah. In der Koalitionsfrage ließ Günther von Anfang an eine Präferenz für Jamaika erkennen. Als typisches Alphatier gilt er nicht. Er müsse "nicht auf dicke Hose machen", sagte Günther kürzlich über sich selbst. Gesellschaftspolitisch gilt der verheiratete Vater einer Tochter als liberal. So setzt er sich in der CDU auf Bundesebene unter anderem dafür ein, die Homoehe zu akzeptieren.

ROBERT HABECK

Der grüne Landesumweltminister ist längst auch bundesweit bekannt - spätestens seit er bei der Urwahl zum männlichen Spitzenkandidaten seiner Bundespartei im Januar Cem Özdemir nur knapp unterlag. Die Spitze seiner Partei hofft, dass der undogmatische 47-Jährige im Wahlkampf trotzdem eine herausgehobene Stellung einnimmt. Er plädiert für ein modernes und positiveres Bild der Grünen und will weg von dem Image einer Partei, die vor allem für Verbote und Einschränkungen steht.

MONIKA HEINOLD

Die 58-Jährige ist seit 2012 Finanzministerin in Kiel und vertrat ihre Partei im Landtagswahlkampf als Spitzenkandidatin. Die gelernte Sozialpädagogin ist seit 20 Jahren in der Landespolitik im Norden aktiv. Sie ist die Verhandlungsführerin auf grüner Seite und gilt als ebenso unaufgeregt wie konsequent. "Gibt es Jamaika, gilt die Schuldenbremse - das Land wird nur so viel ausgeben, wie wir einnehmen", betonte die zweifache Mutter jüngst in einem Interview.

WOLFGANG KUBICKI

Er gehört zu den bekanntesten FDP-Politikern im Land wie im Bund. Der rhetorisch versierte 65-Jährige mit Hang zu scharfzüngigen Kommentaren scheut keine Auseinandersetzung und gehört zu den Stammgästen in Fernsehtalkshows, wenn es darum geht, die Positionen seiner Partei zu vertreten. Kubicki ist Rechtsanwalt und ein wahres Urgestein der schleswig-holsteinischen Landespolitik mit schon mehr als 40 Jahren Erfahrung. Trotz seines bisweilen harten Auftretens ist Kubicki durchaus für sozialliberale Inhalte bekannt.

HEINER GARG

Der 51-Jährige FDP-Landeschef ist Verhandlungsführer seiner Partei in den Koalitionsgesprächen. Garg gilt als eine Art "soziale Stimme" bei den Liberalen, auch wenn er dies früher nie gern hörte. Anders als Kubicki ist er kein Freund der lauten Töne und setzt auf Ausgleich. In der Zeit von CDU-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen war der aus Baden-Württemberg stammende Diplom-Volkswirt Sozialminister in Kiel, mit dem Gang der FDP in die Opposition 2012 übernahm er den Posten des parlamentarischen Geschäftsführers der Landtagsfraktion.

Weitere Informationen folgen

afp