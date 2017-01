Trump wird heute vereidigt - Tausende demonstrieren

Washington - Die Ära Trump beginnt: Heute wird er als 45. Präsident der USA vereidigt. Seine Antrittrede wird mit Spannung erwartet, das Polizeiaufgebot ist immens. Alle Entwicklungen im Ticker.

Der Republikaner Donald Trump wird am 20. Januar als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Damit beginnt seine Präsidentschaft offiziell.

Die Zeremonie beginnt am Freitag um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, seinen Eid soll Trump um 18 Uhr ablegen. Danach wird er seine mit Spannung erwartete Antrittsrede halten. Alles zum Ablauf der gigantischen Zeremonie erfahren Sie hier.

Donald Trumps Vereidigung ist ein mediales Großereignis. Mehrere deutsche Sender berichten live (alle Sendenzeiten erfahren Sie hier bei merkur.de), auch die US-amerikanische Berichterstattung lässt sich von Deutschland aus mitverfolgen.

+++ Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat Trumps Druck auf die Autobauer kritisiert. "Wenn Trump den Amerikanern wirklich vorschreiben will, welche Automarken sie kaufen sollen, wünsche ich ihm viel Glück", sagte Schäuble zum Spiegel. "Das ist nicht meine Vorstellung von Amerika. Ich glaube auch nicht, dass es seine ist." Ansonsten sieht der Finanzminister Trumps Präsaidentschaft relativ gelassen entgegen. Die USA seien internationale Abkommen beigetreten und darauf werde gepocht. "Ich glaube nicht, dass morgen der große Handelskrieg ausbricht."

+++ Mehrere hundert Anhänger und Gegner von Donald Trump sind vor dem National Press Club in Washington aneinandergeraten. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten zu trennen.

+++ Am Vorabend der Veeidigung Trumps sind in den USA wieder tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen ihren künftigen Präsidenten zu protestierten. In New York organisierte der Regisseur Michael Moore den Protest, auch Robert de Niro und andere bekannte Persönlichkeiten waren seinem Aufruf gefolgt.

+++ Trump kommt, Obama geht. An seinem letzten Amtstag wurde Kanzlerin Angela Merkel eine besondere Ehre zuteil: Ihr galt der allerletzte Anruf, den Barack Obama als Präsident tätigte. Was er seiner langjährigen Weggefährtin zu sagen hatte,lesen Sie hier.

+++ Am Tag, an dem Trump als Präsident vereidigt wird, ist die Kritik an ihm groß. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte, die Unberechenbarkeit Trumps sei „das Letzte, was man braucht an der Spitze so eines mächtigen Lande. Auch Trumps Biograf David Cay Johnston („Die Akte Trump“) ist besorgt: Trump habe „keinen Schimmer von Außenpolitik“ und werde große Fehler begehen.

Donald Trumps Vereidigung: Hunderttausende sind dabei

Hunderttausende Anhänger und Gegner des künftigen US-Präsidenten Donald Trump strömten bereits am Donnerstag nach Washington, um der Vereidigung des Milliardärs beizuwohnen. Trump will zunächst auf dem Nationalfriedhof in Arlington einen Kranz niederlegen, bevor er seinen Amtseid als 45. US-Präsident ablegt. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe: 28.000 Polizisten und andere Sicherheitskräfte sichern die Veranstaltung ab.

Mehr als drei Dutzend Abgeordnete der Demokraten werden die Zeremonie aus Protest gegen Trump boykottieren. Die meisten Mitglieder von Senat und Repräsentantenhaus, die obersten Richter und das diplomatische Korps nehmen jedoch teil. Auch Barack Obama, Hillary Clinton sowie die ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Jimmy Carter haben ihr Kommen zugesagt.

Donald Trump stellt seine Pläne bei Antrittsrede vor

Der 70-jährige Trump feilte bis zuletzt an seiner Antrittsrede, in der er die Pläne für sein Land vorstellt. In den vergangenen Wochen hatte Donald Trump einen Neustart bei innen- und wirtschaftspolitischen Themen sowie in den internationalen Beziehungen angekündigt.

Am Samstag werden Hunderttausende zu einem Anti-Trump-Marsch in Washington erwartet. Donald Trump tritt Umfragen zufolge als unbeliebtester US-Präsident seit vielen Jahrzehnten sein Amt an.