Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft: Drei Männer festgenommen

Mitten in der Nacht bricht das Feuer aus. Schnell wird klar: Der Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Lemgo war kein Zufall. Und die Polizei hat auch schon eine Spur.

Lemgo - Nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft im lippischen Lemgo hat die Polizei drei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Sie sollen im unbewohnten Erdgeschoss des Gebäudes eine Matratze in Brand gesteckt haben, teilte die Polizei Bielefeld am Freitag mit. Die Bewohner schliefen im ersten und zweiten Stock des ehemaligen Hotels und wurden durch einen Brandmelder aufgeweckt.

Das Feuer war nach Polizeiangaben gegen 1.40 Uhr ausgebrochen. Ein 26 Jahre alter Bewohner löschte die Flammen und kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen seien Männer, bestätigte Oberstaatsanwalt Christopher Imig am Freitag. „Die Personen wurden im Nahbereich der Unterkunft angetroffen“, ergänzte eine Sprecherin der Polizei. Die Tatverdächtigen sollten im Laufe des Freitags vernommen werden. Wegen eines möglicherweise fremdenfeindlichen Hintergrunds ist der Staatsschutz eingeschaltet.

Bericht: Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte geht zurück

Dennoch ist die allgemeine Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte in Deutschland nach Informationen der "Welt" in diesem Jahr rückläufig. Wie die Zeitung unter Berufung auf das Bundeskriminalamt (BKA) berichtet, wurden bis Mitte Juni bundesweit rund 127 entsprechende Vorfälle registriert. In den beiden Vorjahren lagen die Werte demnach deutlich höher: 2016 wurden im gesamten Jahr 995 Straftaten gegen Asylunterkünfte verzeichnet. Im Jahr 2015 waren es bundesweit 1031.

Für 118 der 127 Übergriffe in diesem Jahr macht das BKA laut "Welt"-Vorabmeldung vom Freitag rechtsmotivierte Täter verantwortlich. Auch bei den anderen neun Taten könne eine politische Motivation allerdings noch nicht ausgeschlossen werden. Außerdem seien die Zahlen noch nicht abschließend.

In 24 Fällen handelte es sich den Angaben zufolge um Gewalt-, in 38 Fällen um Propagandadelikte. 28 Mal hätten die Behörden Sachbeschädigungen registriert, elf Mal habe es Brandstiftungen gegeben. In zwei Fällen sei Sprengstoff zur Explosion gebracht worden.

