Erdogan: Rufe Mobilmachung gegen Terrororgruppen aus

Nach Doppelanschlag

+ © AFP (Archivbild) Präsident Erdogan bei der Trauerfeier für die Opfer des Anschlags im Juli dieses Jahres. Jetzt sagt er dem Terror den Kampf an. © AFP (Archivbild)

Istanbul - Nach dem Doppelanschlag in Istanbul will der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan das gesamte Volk im Kampf gegen den Terrorismus mobilisieren.

„Ich rufe eine nationale Mobilmachung gegen alle Terrororganisationen aus“, sagte Erdogan am Mittwoch vor Ortsvorstehern in Ankara. Jeder Terrorist sei der Feind von 80 Millionen Türken „und wird auch so behandelt“.

Der Präsident rief das Volk dazu auf, alle Verdächtigen bei den Sicherheitsbehörden zu melden. Sicherheitskräfte müssten Terroristen so hart bekämpfen, wie es die Gesetze zuließen. Der Staat und das Volk würden den Terroristen „keine Luft zum Atmen lassen“.

dpa