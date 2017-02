Brüssel - Jean-Claude Juncker will nicht noch einmal als EU-Kommissionspräsident antreten. Das hat er am Samstag in einem Interview mitgeteilt.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schließt eine weitere Amtszeit an der Spitze der Brüsseler Behörde aus. Er werde "nicht noch einmal antreten", sagte Juncker dem Deutschlandfunk laut einer Vorabmeldung vom Samstag. Der Luxemburger hatte sein Amt als EU-Kommissionspräsident im November 2014 angetreten.

AFP