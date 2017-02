Pronold will Vorsitz der Bayern-SPD abgeben

München - Paukenschlag bei der Bayern-SPD: Der Parteivorsitzende Florian will seinen Posten abgeben. Eine Nachfolgerin hat er bereits vorgeschlagen.

Der Vorsitzende der bayerischen SPD, Florian Pronold (44), will seinen Posten abgeben. Er hat Generalsekretärin Natascha Kohnen als seine Nachfolgerin vorgeschlagen. Kohnen solle nach seinem Willen auch Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 werden, sagte Pronold am Freitag in München. Die SPD in Bayern war in Umfragen zuletzt auf 14 Prozent abgesackt.

dpa