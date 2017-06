Grünen-Chef Özdemir bekräftigt Rückzugspläne für Herbst

Nach beinahe neun Jahren als Parteivorsitzender will sich Cem Özdemir ab kommenden Herbst nicht mehr für diese Funktion zur Verfügung stellen.

Berlin - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat seinen Plan bekräftigt, im Herbst nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren. „Irgendwann ist es dann aber auch mal gut“, sagte er der „Südwest Presse“ (Freitag). Er wünsche sich im nächsten Bundesvorstand „frische Gesichter“. Özdemir ist seit 2008 Chef der Grünen, derzeit zusammen mit Simone Peter. Er ist damit der am längsten amtierende Vorsitzende der Partei. Ähnliche Aussagen hat er bereits öfter getroffen.

Sollten die Grünen nach der Bundestagswahl in einer Koalition mitregieren, gilt der 51-Jährige als ein Kandidat für das Amt des Außenministers. Als möglicher Nachfolger an der Parteispitze gilt in Grünen-Kreisen der Umweltminister Schleswig-Holsteins, Robert Habeck, der bereits Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden wollte. Er soll allerdings vorerst Landesminister in Kiel in der neuen „Jamaika“-Koalition von CDU, FDP und Grünen bleiben.

dpa