„Ich schreibe meine Antrittsrede“ - Hohn und Spott für diesen Trump-Tweet

Palm Beach - Kurz vor seiner Vereidigung am Freitag twittert Donald Trump wieder mal ein Foto. Es zeigt ihm beim Schreiben seiner Antrittsrede - und sorgt für Spott.

Dieser leere Blick. Dieser leere Schreibtisch. Dieses leere Blatt Papier. Das neueste Foto, das Donald Trump auf Twitter gepostet hat, wirkt befremdlich. Es soll den 70-Jährigen dabei zeigen, wie er seine Antrittsrede für seine Vereidigung am Freitag schreibt. In dieser Rede stellen die Präsidenten der Vereinigten Staaten traditionell ihre Pläne und Ziele für ihr Land vor. Eine historisch bedeutsame Rede. Doch Donald Trump wirkt auf dem Bild so, als falle ihm dazu nicht wirklich was ein.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Januar 2017

Der Spott im Netz lässt nicht lange auf sich warten. Ein Twitter-User legt dem Präsidenten in spe per Photoshop bunte Wachsmalstifte auf den Schreibtisch. Ein anderer fragt sich, warum er einen offenbar geschlossenen Filzstift in der Hand hält. Und wieder andere fühlen sich inspiriert, zu „zeigen“, was Trump da gerade schreibt - oder malt.

@realDonaldTrump that is a blank piece of paper and you're holding a closed sharpie pic.twitter.com/ekCcH8eTXe — Jules Suzdaltsev (@jules_su) 18. Januar 2017

I got hold of a copy of Trump's inauguration speech. Many Bothans died to bring you this. pic.twitter.com/lixTm8zkzW — Matt Zoller Seitz (@mattzollerseitz) 18. Januar 2017

@realDonaldTrump that speech is shaping up nicely. pic.twitter.com/z047IU7v7H — The Illustrated Mind (@the_ill__mind) 19. Januar 2017

"Melania let me play with my paints, but said I needs to wear my dinosaur apron"#Trump pic.twitter.com/tXqAzRI2qd — Scott O'Raw (@velocast) 19. Januar 2017

Wer sich übrigens fragt, was das für ein gewöhnungsbedürftiger Hintergrund auf Donald Trumps Foto ist: Der künftige Präsident befand sich nach eigenen Angaben in seiner Winter-Residenz „Mar-a-Lago“ in Palm Beach, Florida. Laut New York Times kaufte Trump den 118 Zimmer großen Club mit Golfplatz und fünf Tennisplätzen einst für rund 10 Millionen Dollar. Nun nutzt er ihn als pompöse Winterresidenz.

Zu welchen Worten ihn das Anwesen im spanischen Stil letztlich inspiriert hat, werden diejenigen, die seine Antrittsrede verfolgen, am Freitag erfahren.

smu

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter