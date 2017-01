Juso-Chef nennt Schulz "geile Sau" - dann folgt kuriose Überraschung

Mannheim - Die Unterstützung aus den eigenen Reihen scheint Martin Schulz sicher zu sein: Der Mannheimer Juso-Chef Matthias Zeller bezeichnet ihn als "geile Sau" im ARD-Morgenmagazin. Die prompte Reaktion von Schulz überraschte alle.

Ein Kamerateam des ARD-Morgenmagazins machte sich am Dienstag auf, um Stimmen bei den Jusos aus Mannheim einzuholen. Worum sollte es gehen? Um ihre Meinungen über den neuen SPD-Kanzlerkandidaten Schulz natürlich.

+ Mannheimer Juso-Chef Zeller im ARD-Morgenmagazin. © Facebook/Jusos Mannheim Dem Mannheimer Juso-Chef fällt da nur eine Antwort ein: "Martin Schulz ist einfach eine geile Sau." Ihren "Schulzi", wie sie ihren Kandidaten liebevoll nennen, möchten sie auf jeden Fall unterstützen. "Wir sind hier alle total motiviert", meint einer. "Warum ich mich vor allem freue, ist, weil wir mit Martin Schulz jemanden an der Spitze haben, der einfach eine gewisse Authentizität mitbringt", erklärt ein anderer.

Schulz sei nicht der typische Politiker

Die Jusos finden ihren "Schulzi" vor allem so gut, weil er nicht der typische Politiker sei. Ex-Alkoholiker ohne Abitur - "damit identifizieren die Leute sich besser, als jetzt mit einem Sigmar Gabriel der für mich völlig abgehoben ist. Für mich war der nicht greifbar", erklärt ein Juso.

Am Ende des Beitrags im Morgenmagazin macht der Chef der Truppe, Matthias Zeller, noch einmal klar: "Es gibt keine Gliederung innerhalb der SPD, die sich so für Martin Schulz ins Zeug legen wird wie die Jusos Mannheim. Wir wollen dass Martin Schulz Kanzler wird!". Die Gruppe jubelt.

Große Freude nach der Ausstrahlung

Doch was nach der Ausstrahlung des Beitrags kam, das hätten die Jusos niemals erwartet. Ein kleines Dankeschön okay, aber Martin Schulz meldete sich höchstpersönlich per Telefon.

Irgendwie muss er von dem "geile Sau"-Kompliment Wind bekommen haben. Nach der Ausstrahlung am Vormittag rief er bei Zeller an und bedankte sich für das Kompliment. Aber nicht nur dafür: Natürlich auch für die versprochene Unterstützung.

Als Dankeschön hat Schulz der Truppe aus Mannheim versprochen sie während des Wahlkampfs zu besuchen. Die Jusos freuen sich.

