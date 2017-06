IS-Doppelanschlag in Teheran: Sechs der sieben Attentäter tot

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die Anschläge auf das Parlament und das Khomeini-Mausoleum in Teheran für sich reklamiert. Sechs der insgesamt sieben Attentäter sind offenbar tot.

Teheran - Nach dem Doppelanschlag in Teheran sind sechs der sieben Terroristen laut Medienberichten tot. Einer sei in Haft. Vier Männer hatten sich laut iranischem Innenministerium am Mittwoch als Frauen verkleidet ins Parlament geschlichen. Drei von ihnen wurden erschossen und einer sprengte sich in die Luft, wie Medien berichteten.

Auch im Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ruhollah Chomeni in Südteheran gab es einen Selbstmordattentäter, ein weiterer Mann wurde erschossen und einer verhaftet. Bei den Anschlägen kamen bislang 12 Wächter und Zivilisten ums Leben. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt.

dpa